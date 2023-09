The Pretenders, Thirty Seconds to Mars und Heino, der nach einigen aufsehenerregenden Single-Auskopplungen endlich sein neues Album "Lieder meiner Heimat" präsentiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Schunkeln ist gut, sich reiben ist besser: Zehn Jahre nach "Mit freundlichen Grüßen" veröffentlicht Heino wieder ein Cover-Album, über das man sich herrlich aufregen kann. Oder, stattdessen: einfach mitfeiern. Diesmal dreht sich alles um deutsche Partyschlager-Hits wie "Dicht im Flieger" und "Layla". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Chrissie Hynde und den Pretenders sowie Thirty Seconds to Mars, dem Bandprojekt von Hollywoodstar Jared Leto.

Heino - Lieder meiner Heimat

Es ist erst ein paar Monate her, da stand Heino noch in beschaulichen Kirchen und sang mit Orgelbegleitung zu Melodeien von Mozart, Beethoven, Bach und Brahms. Das war schön, das war stilvoll, das war äußerst kultiviert. Und jetzt: "Zehn nackte Friseusen", "Layla", "Dicht im Flieger". Es wurde zuletzt schon viel geredet über dieses kuriose neue Projekt des 84-Jährigen, "Lieder meiner Heimat". Jetzt können Fans das neue Album von Heino endlich in Gänze hören.

"Was nützt es mir, wenn ich den schönsten Schlager singe und den will keiner hören?" - So erklärte Heino zuletzt den Grundgedanken hinter seiner neuen Cover-Platte, die wieder verstärkt auf popkulturell Relevantes setzt. Die Musik ist ähnlich weit weg von seinem Stammterrain, der Volksmusik, wie damals bei "Mit freundlichen Grüßen" (2013), nur dass jetzt eben Partyschlager statt Rock und Heavy Metal gespielt wird. Und die Liste der ausgewählten Titel hat es in sich: Neben den besagten Liedern covert Heino unter anderem "Geh mal Bier holen", "Schatzi schenk mir ein Foto" und "Finger im Po-Mexiko!". Ganz schön viel Schweinkram. Aber unterm Strich auch: ziemlich lustig!

Pretenders - Relentless

Viel gesehen, eigentlich alles erreicht, aber noch nicht müde. Wer liest, das Chrissie Hynde mit den Pretenders mal wieder ein neues Album veröffentlicht, und dann den Auftaktsong "Losing My Sense Of Taste" hört, muss sich vielleicht erst einmal kurz schütteln. Die Gitarre scheppert, es dröhnt und kracht gewaltig: Das ist Musik, die laut aufgedreht werden muss! Der Titel des dazugehörigen Albums, Nummer zwölf in der Diskografie der legendären Pretenders: "Relentless" (übersetzt: "unerbittlich").

Wer oder was ist hier "unerbittlich"? Am ehesten wohl Chrissie Hynde selbst, die auch mit 72 Jahren noch nicht aufgehört hat, weiter an ihrer eigenen Version von Rock'n'Roll zu feilen. Bereits in den 80-ern legte sie mit den Pretenders die ganz großen Hits hin, die das Bild der Band für immer prägen werden. Allen voran natürlich "Back In The Chain Gang" und "Don't Get Me Wrong". Poppig-romantische Noten wie damals finden sich zwischendurch auch auf der neuen Platte wieder (zum Beispiel in "A Love"). Richtig schmalzig wird es außer vielleicht im abschließenden Titel "I Think About You Daily" aber nie. Und leise oder langweilig schon gar nicht. Da können sich viele andere Rock-Veteranen eine dicke Scheibe abschneiden.

Thirty Seconds to Mars - It's The End Of The World But It's A Beautiful Day

"It's The End Of The World But It's A Beautiful Day" - die Welt geht zugrunde, aber wenigstens scheint die Sonne. Allein diesen Titel werden viele Hater wieder saudoof finden. Allerdings: Die Band, die auf den letzten Metern noch die Welt retten will, waren Thirty Seconds to Mars ohnehin nie. Eher die, die den Soundtrack für eine letzte große Party liefert. Und so viel ist auch klar: So oberflächlich und seicht, wie der Titel wirkt, kann die Musik dahinter gar nicht sein. Ausgeschlossen.

Am Abgrund stehen und immer noch ein Auge für das Schöne und Gute haben: Das ist die spezielle Qualität von "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day". Vor einigen Monaten veröffentlichte die Band um Hollywoodstar Jared Leto und seinen Bruder Shannon bereits die Single "Stuck" inklusive stylischem Schwarzweiß-Video - eine Liebeserklärung an Mode- und Kunstfotografen wie Richard Avedon, Irving Penn und Herb Ritts. Nicht das Düstere sollte im Vordergrund stehen, erklärte Jared Leto dazu, sondern das, "was uns alle einzigartig und besonders macht".

Dieser positive Blick auf die Welt zieht sich durch das gesamte Album, auf dem die einstige Alternative-Rock-Band vor allem modernen Power-Pop mit starkem Elektro-Einschlag (und einem kleinen Gastbeitrag von Ed Sheeran) spielt. Elf Songs in sehr knackigen 33 Minuten, fast alle dafür gemacht, dass wir uns ein bisschen besser fühlen. Das ist grundsätzlich nicht unsympathisch. Und egal, wie schlecht die Welt auch sein mag: Diese Musik, wenn auch keine große Kunst, macht sie bestimmt nicht viel schlechter.