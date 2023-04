Die 2000er-Kultband Juli, Singer/Songwriter Wincent Weiss und Volksmusik-Legende Heino, der sich plötzlich dem deutschen Partyschlager zuwendet: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Heino singt Rammstein - was war das für eine Aufregung, als der Volksmusik-Star 2013 sein Hardrock-Coveralbum "Mit freundlichen Grüßen" auf den Markt brachte! Auch heute noch muss man bei Heino immer mit dem vermeintlich Unmöglichen rechnen: Der Bariton mit Brille hat, kein Witz, eine neue Version von Mickie Krauses "Zehn nackte Friseusen" aufgenommen. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Juli und Wincent Weiss.

Heino - Zehn nackte Friseusen

Da ist er wieder, Heino der Provokateur. Erst kürzlich war er noch mit einem "Heino goes Klassik"-Programm unterwegs, da sang der Bariton zu Musik von Bach und Beethoven. Und jetzt: "Zehn nackte Friseusen". Der Song und das dazugehörige Video entstanden im Rahmen der Arbeit an einem neuen Album mit dem Titel "Lieder meiner Heimat" (Veröffentlichung im Sommer). Das Konzept: Heino covert verschiedene deutsche Partysongs; unter anderem soll auch eine Interpretation von Peter Wackels "Joana" dabei sein.

Mit seiner Version von "Zehn nackte Friseusen" bleibt der 84-jährige Heino nah am Original von Mickie Krause. Den ziemlich frivolen Text ("Ich will zehn nackte Friseusen, mit richtig feuchten Haaren") singt er weitgehend unverändert nach, im Video wird Heino von ein paar leicht bekleideten Damen umtanzt. "Der sollte sich schämen!", wird mancher Fan vielleicht denken. Heino, der vor zehn Jahren schon mit dem recht ungewöhnlichen Hardrock-Coveralbum "Mit freundlichen Grüßen" für Aufsehen sorgte (da sang er unter anderem Rammstein nach), wird das egal sein. Im Gespräch mit RTL erklärte er: "Man muss mit der Zeit gehen. Die Lieder ändern sich, die Menschen ändern sich, und wir werden älter. Was nützt es mir, wenn ich den schönsten Schlager singe und den will keiner hören?"

Juli - Der Sommer ist vorbei

"Es war 'ne geile Zeit", das werden sie auch heute noch denken. Mitte der 2000-er eroberten Juli die Charts im Sturm, "Perfekte Welle" und "Geile Zeit" (beide 2004) sind bis heute die größten Hits der Gießener Pop-Rock-Formation um Sängerin Eva Briegel. Dann wurde es irgendwann still um die Band, die 2014 ihr bislang letztes Album "Insel" (Platz zehn) veröffentlichte. Jetzt aber sind Juli wieder da. In Originalbesetzung präsentieren sie erstmals seit neun Jahren wieder eine neue Platte.

Der erste Langspieler von 2004 trug den mehrdeutigen Titel "Es ist Juli", das Comeback-Album heißt nun "Der Sommer ist vorbei". Klingt so betrachtet ziemlich ernüchternd, zumal der echte Sommer eigentlich ja noch gar nicht begonnen hat, aber ganz so trist ist es gar nicht gemeint. Mit ihren neuen Liedern erzählen Juli, irgendwo zwischen Jugenderinnerung und einem erwachsenen Blick auf die Welt, von Umbrüchen, von Veränderungen und von Abschied. Dazu stellt Eva Briegel in einer Pressenotiz jedoch fest: "Es liegt auch eine gewisse Schönheit in dem Gedanken, dass alles vergänglich ist." Nichts bleibe so, wie es einmal war. "Die Frage ist, wie man damit umgeht." Juli machen auf ihre Art das Beste daraus. In Kürze startet begleitend zum Album eine "Der Sommer ist vorbei"-Tour, darüber hinaus sind auch einige Festival-Auftritte geplant.

Wincent Weiss - Irgendwo ankommen

"Irgendwo ankommen" nennt Wincent Weiss sein neues Album. Ja wo will er denn noch hin? Als Musiker jedenfalls hat Weiss schon eine ordentliche Strecke hinter sich gebracht. 2013 betrat er bei "Deutschland sucht den Superstar" erstmals die große öffentliche Bühne. Er schied bereits im Recall aus, hielt aber an seinem Traum fest. Heute gehört Wincent Weiss (600 Millionen Audio-Streams, 130 Millionen Video-Abrufe) zu den angesagtesten Pop-Künstlern Deutschlands. Mit "Vielleicht irgendwann" (2021) stand er erstmals auf Platz eins der Album-Charts, ein beachtlicher Aufstieg.

Man kann es sich denken: "Irgendwo ankommen" meint natürlich keine kommerziellen Benchmarks, keine wie auch immer gearteten Karriere-Highlights. Wincent Weiss wurde im Januar 30 Jahre alt und hat sich zuletzt, wie er wissen lässt, viele Gedanken über sein Leben gemacht. Diese Gedanken verpackt er nun in seinem vierten Langspieler. Zwölf Lieder in nur gut 30 Minuten - die Kompaktheit und Konsequenz dieser Platte ist erstaunlich, nur ein einziger Titel überschreitet die Drei-Minuten-Grenze.

Gefühlige Balladen, Motivations-Pop und musikalische Liebeserklärungen: Mit "Irgendwo ankommen" zeigt Weiss eindrucksvoll, was er kann. Aber für ihn geht es um mehr. "Wenn ich zurückdenke", lässt er sich in einer Presse-Info zitieren, "habe ich in den letzten Jahren verlernt, stolz zu sein. Aber jetzt, mit dem neuen Album, kann ich sagen, dass ich stolz bin. Stolz darauf, bei mir selbst angekommen zu sein."