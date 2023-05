Tenacious D, Feine Sahne Fischfilet und Helene Fischer, die sich parallel zu ihren aktuellen Tour-Strapazen ein kleines Selbstläufer-Projekt gönnt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Nachdem ihre Rippenfraktur und der deshalb verschobene Tourstart zuletzt über Wochen die Schlagzeilen dominierten, präsentiert Helene Fischer nun ein Projekt ohne jede Verletzungsgefahr. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Tenacious D und Feine Sahne Fischfilet.

Helene Fischer - Das ultimative Best Of

Helene Fischer ist ein Superstar, nicht nur innerhalb der Schlagerszene. Ihren Status hat sie sich durch eiserne Disziplin und jahrelange harte Arbeit verdient. 2021 veröffentlichte sie das aktuelle Album "Rausch", seit Kurzem befindet die 38-Jährige sich auf großer Arena-Tour - für die XXL-Show, die sie da bietet, bezahlte Helene Fischer mit einer Rippenfraktur. Da kann man ihr zwischendurch wohl auch mal so ein kleines Selbstläufer-Projekt zugestehen, für das sie sich nicht ganz so sehr strecken und verrenken muss: Helene Fischer hat eine neue Kompilation veröffentlicht, "Das ultimative Best Of".

"24 Helene-Fischer-Megahits auf einem einzigen Album vereint - das gab es noch nie!", heißt es in der offiziellen Produktbeschreibung. Stimmt schon irgendwie. Es gab zwar (neben anderen Highlight-Sammlungen) schon einmal ein "Best of Helene Fischer", das beinhaltete aber "nur" 21 Titel und ist inzwischen auch schon 13 Jahre alt. Seitdem kamen viele Hits dazu, neben Klassikern wie "Ich will immer wieder ... dieses Fieber spür'n" und "Atemlos durch die Nacht" sind jetzt unter anderem auch die aktuellen Titel "Vamos a marte" (Duett mit Luis Fonsi) und "Null auf 100" dabei. Nichts, was man noch nicht kennt, aber doch eine hübsche Sammlung "für alle Helene-Fischer-Fans und natürlich auch die, die es noch werden wollen".

Tenacious D - Video Games

Jack Black und Videospiele - erst kürzlich sah man, dass diese Kombination richtig gut funktioniert. Für den "Super Mario Bros. Film" (im Kino) sang Black als Bösewicht Bowser die Ballade "Peaches", die ihm seine allererste Solo-Platzierung in den Charts bescherte. Jetzt legt der 53-jährige Sänger und Schauspieler nach, diesmal mit seiner Band Tenacious D: Unter dem Titel "Video Games" veröffentlichte das legendäre Spaß-Rock-Duo, das aus Black und Kyle Gass besteht, ein neues Lied mit dazugehörigem Musikvideo.

Der Clip ist nur eine Minute und 35 Sekunden lang, aber bei "Video Games" gibt es dennoch einiges zu sehen und zu hören. Tenacious D ließen sich für das animierte Video unter anderem in die Spielewelten von "Super Mario", "Mega Man", "Minecraft", "Streetfighter" und "Sonic" beamen, vor allem aber ist "Red Dead Redemption" (ein Cowboy-Spiel) ein großes Thema. Nein, er spiele keine Videospiele mehr, posaunt Black, denn: "Red Dead Redemption" sei viel mehr als einfach nur ein Videospiel: "That's like f...ing Shakespeare!" Am Ende also auch hier wieder: eine Liebeserklärung. Und die kommt gut an. Bei YouTube trendete der "Video Games"-Clip, in dem Jack Black auch noch ein neues Album anteasert, zwischenzeitlich auf Platz eins.

Feine Sahne Fischfilet - Alles glänzt

Eine politische Band? Viele Gruppen verwehren sich immer wieder entschieden gegen diese Zuordnung, bei Feine Sahne Fischfilet wäre es wohl zwecklos. Mit ihrer staatskritischen Haltung waren die Punkrocker aus Mecklenburg-Vorpommern schon im Visier des Verfassungsschutzes. Aufgrund von Bombendrohungen wurden Konzerte unterbrochen. 2018 standen Feine Sahne Fischfilet bei dem "Wir sind mehr"-Konzert in Chemnitz in der ersten Reihe, um gegen Rechts anzubrüllen. Ohne die sehr politischen Momente würde bei dieser Band etwas fehlen, auch auf der neuen Platte "Alles glänzt". Und doch geht es um mehr als nur irgendwelche Parolen.

Nach dem großen Hype rund um das letzte Album "Sturm & Dreck" (2018, Platz drei) zog sich die Band für eine Weile zurück, mit "Alles glänzt" wollen die Punkrock-Musiker sich nun etwas persönlicher präsentieren. Die Platte, erklärten Sänger Monchi und Co. rund um die Veröffentlichung, sei eine Hommage an die ostdeutsche Provinz, in der einige von ihnen groß wurden. Das Persönliche ist aber auch hier wieder mit dem Politischen verknüpft. Es geht um das Arm-gegen-Reich-Gefälle, um die Zurückgelassenen und um Seenotrettung, aber auch um einen kritischen Blick auf die linksliberale Szene und die sozialen Medien. Das genaue Hinhören lohnt sich nach wie vor, auch wenn's zwischendurch wieder ziemlich laut wird.