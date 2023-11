Casper, Take That und Helene Fischer, die gemeinsam mit Shirin David eine Jubiläumsversion von "Atemlos durch die Nacht" aufgenommen hat: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Da kommt zusammen, was vermeintlich nicht zusammenpasst: Helene Fischer hat zum "Atemlos durch die Nacht"-Jubiläum eine neue Duett-Version des Klassikers mit Shirin David aufgenommen. Gemeinsam drehen die beiden Powerfrauen die Schlagerhymne in eine ganz neue Richtung, vor allem inhaltlich. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Casper und Take That,

Helene Fischer & Shirin David - Atemlos durch die Nacht (10 Year Anniversary Edition)

Die Königin des Schlagers und die Queen of Deutschrap gemeinsam im Studio. Helene Fischer und Shirin David, "die Duett-Sensation des Jahres". Schon "krass", findet Shirin David. Und auch Helene Fischer ist begeistert. Worum genau geht es? Die beiden Künstlerinnen haben eine gemeinsame "10 Year Anniversary"-Version von "Atemlos durch die Nacht" aufgenommen, der vielleicht größten Hymne der Pop-Schlager-Geschichte.

Höheres Tempo, noch mehr Club-Wumms - das fällt zuerst auf an dieser neuen Fassung von "Atemlos durch die Nacht". Was am Ende dieser knapp drei Minuten hängenbleibt, sind aber vor allem die neu hinzugefügten Textpassagen von Shirin David. "Wie wir lieben, das geht niemanden etwas an", rappt die 28-Jährige, und "Wir haben gemeinsam, dass wir so verschieden sind". "Atemlos durch die Nacht", im Original ein eher allgemein gehaltener Party-und-Liebe-Schlager, wird in der neuen Version zum Plädoyer für Toleranz und Vielfalt. "Dresscode: Regenbogenflagge!"

"Der Song kriegt eine neue Bedeutung. Ich feiere das total!", erklärt Helene Fischer in einem gut zehnminütigen Making-of-Video, das sie und Shirin David im Tonstudio zeigt. Ihre jüngere Kollegin sei überhaupt "eine tolle Frau", von der man noch eine Menge erwarten dürfe. Und David ihrerseits freut sich, dass Helene Fischer ihr das heiligste ihrer Lieder anvertraut und dass sie jetzt auch "ein Teil davon" sein dürfe. "Eine Riesenehre für mich." Da haben sich zwei gefunden!

Casper - Nur Liebe, immer

Der große Hype um "XOXO" (2011) und "Hinterland" (2013): Nicht nur Rap-Fans erinnern sich gut daran. In der breiten öffentlichen Wahrnehmung überstrahlen diese beiden Werke weiterhin alles, was Casper danach (oder auch davor) gemacht hat. Der heute 41-Jährige brachte damals Indierock-Flair und eine neue Sensibilität in die deutsche Rapmusik, also viel frischen Wind, und wird dafür bis heute als Erneuerer des Genres gefeiert. Aber den Deutschrap (oder sich selbst) jedes Jahr neu erfinden, das geht nicht. Davon zeugt auch Caspers sechstes Studioalbum "Nur Liebe, immer".

Statt nach vorne zu schauen, blickt Casper eher zurück und besinnt sich auf sich selbst. Musikalisch (zwischendurch fallen immer wieder mal Retro-Momente auf, etwa bei "Wimpernschlag"), vor allem aber auch inhaltlich. Benjamin Griffey, wie Caspar bürgerlich heißt, erinnert sich an seinen steinigen Weg nach oben, an Probleme, die es früher in seiner Familie gab, an alte Traumata. Und am Ende würdigt er sein früheres Zuhause Bielefeld ("Verliebt in der Stadt die es nicht gibt"). Eine recht prominente Kollabo ist zwischendurch auch dabei: Zusammen mit Cro hat Casper den Titel "Sommer" aufgenommen, der bereits vor einigen Monaten als Single veröffentlicht wurde.

Take That - This Life

Ja, dieses Leben, "This Life", ist schon verrückt und manchmal echt kompliziert. Aber wenn Musik von Take That läuft, dann geht es irgendwie. Das galt vor gut 30 Jahren, als Poster der legendären Boyband in Millionen von Teenagerzimmern die Wände verdeckten. Und heute? Gibt die Gruppe immer noch unglaublich vielen Fans Halt, spendet Trost, bringt gute Laune. Zahlreiche andere Acts der großen Boyband-Ära haben sich längst in ihre Einzelteile aufgelöst, Take That aber sind immer noch da. Wenn auch in ausgedünnter Besetzung, ohne Jason Orange und mit nur noch sporadischen Gastauftritten von Robbie Williams.

Sechs Jahre nach "Wonderland" (2017, Platz zwei in den US-Charts) veröffentlichen Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen mal wieder ein neues Album: "This Life". Zwölf Songs über das Leben und die Liebe, über Zuversicht, Hoffnung und Neuanfänge. Und darüber, wie die Zeit vergeht. Das ist alles sehr erwachsen und künstlerisch durchaus mit einer klaren Richtung versehen. Kaum Computereffekte, keine dicken Beats, stattdessen viel "handgemachte" Musik mit Akustikgitarre, Piano, Schlagzeug, hier und da ein paar Streichern - und dazu drei Stimmen, die heute fast noch besser harmonieren als damals in den 90-ern. Dieses Leben, "This Life", so kann es für Take That (und bestimmt auch für die Fans) gerne noch eine ganze Weile weitergehen.