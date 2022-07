ZZ Top, Billie Eilish, Star-Moderatorin Kim Fisher und Schlagerkönigin Helene Fischer, die kurz vor ihrem Auftritt bei Florian Silbereisens "Schlagercomeback" mit einer neuen Single ins Rampenlicht zurückkehrt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Im Oktober 2021 veröffentlichte Helene Fischer mit allem standesgemäßen Pomp ihr neues Album "Rausch", danach hat sie sich erst einmal wieder rar gemacht - und bis zum Start der neuen XXL-Tour 2023 wird man wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viel von ihr sehen. Zwischendurch gibt es nun aber doch ein kleines "Hallo" mit einer neuen Single, die unmittelbar vor Fischers TV-Auftritt beim ARD-"Schlagercomeback" veröffentlicht wurde. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von ZZ Top, Billie Eilish und Kim Fisher, die nach 20 Jahren Studiopause mal wieder ein Album veröffentlicht.

Helene Fischer - Liebe ist ein Tanz

Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz: Mit "Rausch" räumte Helene Fischer einmal mehr im ganz großen Stil ab. Ein Dreivierteljahr nach Veröffentlichung des aktuellen Albums hebt die Schlager-Königin einen der Songs von "Rausch" noch einmal besonders hervor: "Liebe ist ein Tanz" wurde gerade als Single veröffentlicht, begleitend dazu hat Helene Fischer auch ein Musikvideo gedreht.

Die neue Single, so heißt es in einer Mitteilung der Plattenfirma, bringe Helene Fischers "künstlerische Überzeugung" auf den Punkt: "Liebe ist Tanz, und Tanz ist Liebe." Im stylischen und aufwendig choreografierten Video zu dem energiedeladenen Schlager-Dance-Titel sieht man Helene Fischer im schicken Paletten-Kleid und umgeben von ihrer bewährten Tanz-Crew. Sicher kein Zufall: Die neue Single wurde einen Tag vor Helene Fischers großem TV-Auftritt bei Florian Silbereisens "Das große Schlagercomeback.2022" (23. Juli, 20.15 Uhr, im Ersten) veröffentlicht.

ZZ Top - Raw

Klapperschlangen in der Wüste, aufgemotzte Hot Rods auf dem heißen Asphalt, Bikini-Models und mittendrin zwei supercoole Typen mit Sonnenbrille und langen Bärten: Jeder hat sofort ein bestimmtes Bild vor Augen und einen ganz speziellen Sound im Ohr, wenn es um ZZ Top geht. Inzwischen ist die Band mit den bärtigen Männern die mit nur noch einem bärtigen Mann. Dusty Hill starb nach über 50 Jahren als ZZ-Top-Bassist im Juli 2021, Billy Gibbons ist inzwischen das alleinige Gesicht der legendären Südstaaten-Rockband. Auf der gerade veröffentlichten Platte "Raw" hört man Hill und Gibbons aber noch einmal gemeinsam.

"La Grange", "Tush", "Gimme All Your Lovin'", "Legs": Die Songs auf "Raw" kennt man, es handelt sich bei den zwölf Stücken um einige der größten Hits von ZZ Top. Aber der Klang ist neu: Vor ein paar Jahren schloss sich die Band in einer Hütte in Texas ein, um die Klassiker neu einzuspielen. Dem minimalistischen Ansatz der Session entsprechend wurden die kompletten Aufnahmen an nur einem Tag durchgezogen. Eine "absolut ehrliche Rückkehr zu unseren Wurzeln", so beschreibt es Gibbons im Begleittext zu den "Raw"-Songs, die zuletzt auch schon in der Netflix-Doku "That Little Ol' Band From Texas" zu hören waren. Zu Ende erzählt ist die ZZ-Top-Geschichte damit noch nicht: Seit Kurzem befindet sich die Band wieder auf großer US-Tour, Gibbons möchte auch ohne Hill weitermachen.

Billie Eilish - Guitar Songs

Billie Eilish wird gefeiert als die vielleicht bedeutendste Pop-Innovatorin der letzten 20 Jahre, in ihren größten Hits hört man zumeist Synthesizer und dröhnende Bässe. Die siebenfache Grammy-Gewinnerin hat aber schon mehrfach bewiesen, dass sie auch den klassischen Singer/Songwriter-Ansatz beherrscht. Diese eher sanfte und zeitlose Billie Eilish hört man jetzt auf einer neuen EP: "Guitar Songs".

Zwei neue Lieder hört man auf "Guitar Songs", auf beiden wird die 20-Jährige lediglich von einer Akustikgitarre begleitet. Das erste ist "TV", ein Stück, das Billie Eilish kürzlich schon bei einem Konzert in Manchester spielte. Es geht ums Ertrinken und ums Verhungern, um "Depp vs. Heard" und "Roe vs. Wade" (das kürzlich in den USA gekippte Gesetz zum Recht auf Abtreibung). Das zweite, "The 30th", handelt von einem schweren Autounfall. Eine ziemlich betrübliche Sache, diese "Guitar Songs"-EP, aber die Fans werden sich trotzdem freuen: "TV" und "The 30th" sind die ersten neuen Songs von Billie Eilish seit der Veröffentlichung des Albums "Happier Than Ever" vor genau einem Jahr.

Kim Fisher - Was fürs Leben

Sich immer wieder neu ins "Abenteuer Leben" stürzen, davon handle das Album, und die Künstlerin selbst macht mit dieser Musik schon vor, wie es geht. Kim Fisher gehört zu den beliebtesten Moderatorinnen Deutschlands, hat sich vor allem als Gastgeberin der Talkshow "Riverboat" einen Namen gemacht. Da wird auf sehr charmante Art Intimes aus den Gästen herausgequetscht, viel gelacht, manchmal auch gesungen. Dass Kim Fisher selbst mal ganz ernsthaft Musikerin war, haben aber wahrscheinlich nur noch die Wenigsten auf dem Schirm. Nach langer Pause war sie jetzt wieder im Tonstudio, das Ergebnis nennt die 53-Jährige "Was fürs Leben".

1997 veröffentlichte Kim Fisher ihr Debütalbum "Jetzt", für das sie direkt mit der Goldenen Stimmgabel ausgezeichnet wurde, kurz darauf folgten zwei weitere Langspieler, und nun, mit über 20 Jahren Abstand: "Was fürs Leben". 13 Songs umfasst die Platte, die meisten davon wurden als zeitgemäße Schlager produziert. Es geht um Freundschaft, vergangene Lieben, begangene Fehler, Neuanfang. "Es ist das Lebensgefühl einer ganzen Generation von Frauen um die 50, die Kim Fisher repräsentiert", heißt es in einem Pressetext. Ein besonderes Highlight: Gemeinsam mit Peter Plate (Rosenstolz), der selbst ja schon länger nicht mehr als Sänger in Erscheinung trat, hat Kim Fisher für ihre Comeback-Platte das Duett "Ich bin da" aufgenommen. Im September wird man das neue Liedgut der Entertainerin dann auch im Rahmen einer kleinen Tour live hören.