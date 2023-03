Lina, Simply Red und Helge Schneider, der nach zwischenzeitlichen Abschiedsgedanken doch weitermacht mit der Musik: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

"Ich bin Künstler. Und meine Kunst lebt davon, dass ich ein Publikum habe." - Helge Schneider war in der Frühphase der Corona-Pandemie schwer gefrustet, dachte sogar ans Karriereende. Jetzt stehen die Dinge wieder anders, auf seinem Album "Torero" präsentiert der gefeierte Jazz-Clown sich einmal mehr in Bestform. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Lina und Simply Red.

Helge Schneider - Torero

Am Anfang ein wenig Genuschel, dazu lockeres Klavier-Klimpern, und dann: "Ich bin der letzte Torero / Aus einer ander'n Zeit / Ich bin der letzte Torero / Mein weg zu Dir war weit". Ganz "klassisch" Helge Schneider von Sekunde eins an, so wie ihn seine Fans lieben und viele andere Menschen nicht ausstehen können. Zuletzt während der Pandemie hatte der große Meister des Jazz-Klamauks ziemlich laut übers Aufhören nachgedacht (kein Publikum, kein Helge Schneider!), nun macht er also doch weiter. Sein gerade veröffentlichtes neues Album nennt er passend zu dem Outfit, mit dem er in jüngerer Vergangenheit gerne auftrat, "Torero".

Schneider wählte für seinen neuen Langspieler konsequent englische Songtitel wie "The Last Torero", "American Bypass" oder "The Eater" - eine kleine Finte, gesungen wird nämlich zumeist auf Deutsch, oder wie in "She's Gone" in irgendeinem Kauderwelsch, bei dem man kaum etwas versteht. Was hängenbleibt: Es geht ums Sterben, um Pferde und um Schokopudding, der Rest ist wieder viel Jazz mit ein bisschen Trompete und Flamenco-Gitarre. Acht Titel insgesamt, entstanden während "mehreren Sitzungen an ungefähr einem Tag". "Viel Spaß bei der Anhörung dieser Schallplatte", grüßt Schneider in einer Begleitnotiz zu "Torero". "Ich arbeite bereits an der nächsten."

Lina - 24/1

Hat man in der Vergangenheit nicht die echte Lina gehört? Zumindest war es wohl nur die halbe Lina, wenn man die Infos rund um ihr neues Album "24/1" liest. Mit ihrem insgesamt vierten Solowerk habe sich die Sängerin und Schauspielerin ("Bibi & Tina"), die bürgerlich Lina Larissa Strahl heißt, komplett neu erfunden. Neuer Sound, mehr Authentizität, ehrlichere und direktere Texte. Da sind durchaus lichte Momente, mit aufregenden Junge-Leute-Romanzen und frühmorgendlichen "Caprisonnen" auf Hochhaus-Dächern. Am Ende bleibt bei "24/1" aber doch der Eindruck von einem ziemlich melancholischen Sad-Pop-Album.

Lina singt von Mobbing in der Schule, von "Lost Kids" und gebrochenen Versprechen, von unerreichbaren Schönheitsidealen und Selbstzweifeln. Einer der zwölf Songs, die selten die Drei-Minuten-Grenze überschreiten, trägt den vielsagenden Titel "Lina, was ist los mir dir?". Ein Schlüsselstück? "Früher habe ich versucht, Probleme zu überspielen, um eine Leichtigkeit auszustrahlen, die gar nicht mehr wirklich in mir wohnte", erklärt die 25-Jährige. Heute macht sie es bewusst anders: "Ich will keine Haken mehr schlagen. Ich möchte auch dadurch Vorbild sein, dass ich ehrlich sage, wie es mir geht."

Simply Red - Better With You

Vor vier Jahren brachten Simply Red ihre letzte Platte "Blue Eyed Soul" (2019) auf den Markt, jetzt melden sich Mick Hucknall und Co. mit neuer Musik zurück. Am 26. Mai soll das Album "Time" veröffentlicht werden, die Lieder darauf entstanden auch unter dem Eindruck der Pandemie. "Als wir im Lockdown waren, hatte ich reichlich Zeit zum Nachdenken. Auch über mich selbst", erklärt Hucknall, legendärer Rotschopf und Simply-Red-Frontmann seit bald 40 Jahren. Er habe sich gefragt: "Was treibt mich an? Und mir wurde klar: Du bist ein Songwriter. Warum schreibst du also nicht ein paar Songs darüber, wer du bist?"

Hucknall verspricht sehr persönliche Musik, und mit der ersten, zeitgleich mit der Album-Ankündigung veröffentlichten Rock-Pop-Single liefert er auch sehr persönliche Musik. "Better With You" bezieht sich auf einen ganz speziellen Moment in seinem Leben: "Ich denke zurück an die erste Phase der Beziehung mit meiner Frau, als wir uns in Mailand kennenlernten. Damals war ich Single und ließ keine Party aus, wo immer ich gerade war." Er habe damals "nicht wirklich einen Plan" davon gehabt, wo es in seinem Leben langgehen soll. Durch seine Frau habe sich das geändert, dank ihr sei alles besser - "better with you, always".