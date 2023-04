Rita Ora mit Fatboy Slim, Jethro Tull und Maite Kelly, die nach all den Solo-Erfolgen der letzten Jahre ihr erstes Best-of präsentiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Maite Kelly - Love, Maite - Das Beste ... bis jetzt!

Mit der Kelly Family feierte sie in den 90-ern riesige Erfolge, bis 2008 gehörte sie zu der legendären Familienband. Wohl kaum jemand hätte damals gedacht, dass einige ihrer größten Hits erst noch kommen würden. Aber da ist sie nun, Maite Kelly, längst als eigenständige Künstlerin etabliert, eine der stärksten Stimmen der Schlagerpop-Szene. Sieben Soloplatten brachte sie in den letzten 15 Jahren auf den Markt, mit "Hello!" stand sie 2021 auf Platz eins. Die Zeit war wohl reif, sie hat es sich verdient: Mit "Love, Maite - Das Beste ... bis jetzt!" präsentiert die 43-Jährige ihr erstes Best-of.

Ihre Solo-Werke würden alleine schon genug für eine hübsche Kompilation hergeben, Maite Kelly greift mit "Love, Maite" aber noch weiter zurück. 1993 schrieb sie (als damals 13-Jährige) ihren ersten Song für die Kelly Family, "Roses Of Red" wurde schnell zum Fan-Favoriten. Mit "Rosen sind rot" hat sie nun eine neue Version des Klassikers auf ihrem Best-of platziert, daneben sind aber natürlich auch neuere Maite-Kelly-Hits wie "Sieben Leben für dich", "Einfach Hello", "Ich brauch einen Mann" und "Warum hast du nicht nein gesagt" sowie ganz neues Liedgut ("Halt mich") zu hören. Für Liebhaber von hochwertigem Schlager eigentlich ein Muss.

Rita Ora feat. Fatboy Slim - Praising You

Zeitgenössische Popstars, die 90er-Jahre-Hits nachsingen oder einfach nur mit den alten Ohrwurm-Melodien arbeiten: Das gab's in jüngerer Vergangenheit so oft, dass der Ansatz seinen Reiz eigentlich längst wieder verloren hat. Aber manchmal entsteht dabei doch noch etwas Neues, bei dem es "Klick" macht. Rita Ora und "Praising You", das ist so ein Fall. "Praise You" von Fatboy Slim diente als Basis, die große Big-Beat-Hymne also - da muss man sich auch erst einmal herantrauen.

Neuer Text, neuer Twist, viel Pep: "Praising You" ist nicht einfach nur eine billige Kopie, sondern eine pfiffige und insgesamt durchaus gelungene Hommage an das Original. Zum Teil wohl auch deshalb, weil Norman Cook alias Fatboy Slim selbst als Feature-Gast mitwirkt und hilft, seinen doch schon recht alten Smash-Hit in die Moderne zu überführen. Mit Veröffentlichung der Single "Praising You" hat Rita Ora gleichzeitig auch ein neues Album angekündigt: "You & I" (inklusive der Januar-Single "You Only Love Me") erscheint am 14. Juli.

Jethro Tull - RökFlöte

Jethro Tull haben bereits weit über fünf Jahrzehnte Rock'n'Roll auf dem Buckel, dieses neue Werk ist bereits Langspieler Nummer 23. Da ist inzwischen viel Routine, wenn sie neue Musik aufnehmen, doch die Fans werden weiterhin gefordert - hier vielleicht so wie noch nie seit der Bandgründung 1967. "RökFlöte" - wie sie das wohl aussprechen im britischen Blackpool, der kleinen Küstenstadt, in der Jethro Tull einst gegründet wurde? Der Titel zum neuen Album ist in jedem Fall kurios, eine Mischung aus "Ragnarök", "Rock" und eben "flute" beziehungsweise "Flöte".

Zunächst habe man bei dieser Platte eine Art Instrumentalalbum mit extra viel Flöte im Sinn gehabt, im Zuge der Aufnahmen setzte sich Bandkopf Ian Anderson aber auch intensiv mit nordischer und germanischer Mythologie auseinander. So kamen die Umlaute dazu, die der Brite außer bei Motörhead eigentlich ja nicht kennt; so landete man bei "RökFlöte". Über zwölf Artrock-Titel singen Jethro Tull von Thor und seinem großen Hammer, von der Sagenwelt der "Edda" und von der Götterdämmerung. Große musikalische Überraschungen gibt es nicht, Jethro Tull scheinen aber doch ihren alten Drive wiederentdeckt zu haben: Nach über 20 Jahren ohne frisches Songmaterial ist "RökFlöte", der Nachfolger zu "The Zealot Gene" (2022), nun schon das zweite neue Album innerhalb von eineinhalb Jahren.