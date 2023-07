Blur, Oli. P und Britney Spears, die eine verdächtig Computer-lastige neue Single mit will.i.am veröffentlicht: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Ob ein Kunstwerk vom Menschen erschaffen wurde oder am Computer entstand, ist in Zeiten immer ausgefeilterer KI-Tools oftmals kaum noch zu unterscheiden. Ein aktuelles Beispiel: der neue Song von Britney Spears und will.i.am, der im Netz einige Skepsis hervorruft. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von den Britpop-Ikonen Blur und von Oli. P.

Britney Spears & will.i.am - Mind Your Business

Die Vormundschaft ist seit 2021 überstanden, doch wie Britney Spears ihr neues Leben in Freiheit mittelfristig gestalten will, bleibt weiterhin unklar. Mit Vollgas zurück ins Musikbusiness? Das war es in jedem Fall nicht. 2022 veröffentlichte Spears mit Elton John ein viel beachtetes Duett ("Hold Me Closer"), danach wurde es allerdings - abgesehen von ein paar schrägen Social-Media-Aktionen - schnell wieder ruhig um die 41-Jährige. Aber jetzt, ein neues musikalisches Lebenszeichen, und wieder greift ihr ein prominenter Kollege unter die Arme: will.i.am.

Britney Spears und will.i.am: Das ist eine besondere Beziehung, seit vielen Jahren schon. Der Black-Eyed-Peas-Musiker produzierte unter anderem ihr gesamtes "Britney Jean"-Album und nahm kurz zuvor den Partysong "Scream & Shout" mit der Pop-Ikone auf - es war Britney Spears' letzter echter Welthit. Elf Jahre ist das inzwischen her. Lässt sich dieser Erfolg wiederholen? Das eingespielte Duo versucht es nun mit "Mind Your Business".

Ein kratzbürstiger Club-Banger mit fettem Beat, generell viel Elektronik und klaren Ansagen. "Mind your business, bitch!", die Leute sollen sich um ihren eigenen Kram kümmern. Ist das mal wieder etwas für die Charts? Definitiv. Klingen diese gut drei Minuten Computermusik nach einem großen Comeback? Nach einem künstlerischen Befreiungsschlag? Eher nicht. Einige Fans äußerten sogar schon Zweifel dahingehend, ob Spears da überhaupt selber singt (oder ob nicht vielleicht doch eine Künstliche Intelligenz mitgeholfen hat).

Blur - The Ballad Of Darren

Wild und ungestüm in der Jugend, zahm und lahm im Alter? Man hat ja schon bei vielen Rockmusikern beobachten können oder müssen, wie sie mit den Jahren ihren Biss verlieren und irgendwann alles schnöde Routine wird. Bei Blur ist es anders. "Je älter und wütender wir werden", erklärt Gitarrist Graham Coxon, "desto wichtiger wird es, dass wir mit den richtigen Emotionen und Absichten spielen." Man hinterfragt sich selbst, trägt auch ein bisschen Frust und Unbehagen mit sich herum. Aber Frust und Unbehagen, das bedeutete bei Blur - mit wenigen Ausnahmen wie "Song 2" - eigentlich nie Krach. Das tut es auch auf dem neuen Album "The Ballad Of Darren" nicht.

Acht Jahre liegt die bis dato letzte Blur-Platte "The Magic Whip" inzwischen zurück, alleine deshalb ist "The Ballad Of Darren" schon ein kleines Happening. Den Britpop früherer Tage erweckt die Band nicht wieder zum Leben, aber es sind durchaus ein paar sehr gelungene Songs dabei (zehn Titel sind es insgesamt). Und Blur haben zwischen Retro-Rock, modernem Artpop und ein bisschen Easy Listening noch einiges zu sagen. Es geht um Egos, Süchte, Orientierungslosigkeit, Abschiede, Finsternis und Leonard Cohen ("The Everglades"), die Musik wirkt auf eine gute Art erwachsen. "Diese Platte ist ein Nachbeben, eine Reflexion", erklärt Frontmann Damon Albarn, "und ein Kommentar dazu, wo wir uns gerade befinden."

Oli. P - Hey Freiheit - Das Album

Mit "Flugzeuge im Bauch" gelang ihm vor 25 Jahren der Durchbruch, jetzt singt er wieder vom "Fliegen". Das passt zu ihm und zu diesem Album. Oli. P hat eine persönlich schwierige Zeit hinter sich, unter anderem auch aufgrund einer Krebserkrankung seiner Frau Pauline. Aber sein jugendlicher Charme, sein einnehmendes Lächeln und seine positive Einstellung zum Leben, das alles hat er sich bis heute bewahrt. Dass die Fans inzwischen nicht mehr ganz so laut kreischen wie damals in den späten 90er-Jahren - egal. Mit "Hey Freiheit - Das Album" feiert Oli. P das Leben.

Die Platte wurde mehrfach verschoben, mit der Musik sei er lange "nicht richtig zufrieden" gewesen. Aber jetzt passt alles für Oliver Petszokat. Wie damals schon beim Grönemeyer-Cover "Flugzeuge im Bauch" arbeitet der inzwischen 44-Jährige auch diesmal wieder mit vielen bekannten Melodien und Songschnipseln, unter anderem sind Anleihen von "Aloha Heja He", dem Polarkreis-18-Hit "Allein, allein" und "Tränen lügen nicht" zu hören - eine schöne Schnitzeljagd für Fans der 80er und 90er. Das Lied "Melodie" nahm Oli. P mit seiner Pauline auf, auch bei den übrigen Titeln sollen viele Ideen von ihr eingeflossen sein. Petszokat ist sicher: "Dieses Album ist das beste meines Lebens. Ich bin richtig stolz darauf."