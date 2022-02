Yoko Ono, Funny van Dannen und Jennifer Weist, die als Yaenniver ihr spektakuläres Solo-Debüt veröffentlicht: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Zugetraut hatte man es ihr von Beginn an, als damals alles losging mit Jennifer Rostock, jetzt passiert es endlich: Fünf Jahre, nachdem ihre Stammband sich in eine Pause von unbestimmter Dauer verabschiedete, veröffentlicht Jennifer Weist als Yaenniver ihr erstes Solo-Album. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Geburtstagskind Yoko Ono und Funny van Dannen, der eine Hymne für Karl Lauterbach geschrieben hat.

Yaenniver - Nackt

Es ist ein bisschen her, wir sortieren kurz: Jennifer Rostock ist die Band, Jennifer Weist die Sängerin. Die Band befindet sich seit 2017 in einer Pause, die charismatische Frontfrau ist jetzt aber wieder da: Als Yaenniver präsentiert Weist ihr erstes Solo-Album. Es heißt "Nackt", ist ziemlich laut und passt gut zu Weists schrillem Auftreten mit Tattoos und Piercings. So wie bei Jennifer Rostock also, nur ein bisschen anders? Nein, ganz anders.

Statt Rock und Punk hört man jetzt Hochglanz-Pop und anzüglichen Krawall-Rap. "Die Hengstin wollte kuscheln, jetzt fängt sie zu streiten an", heißt im cineastischen Power-Pop-"Intro", in dem Weist sprechsingt und mächtig auf dicke Hose macht. In "Ich f...e jeden" spielt die 35-Jährige mit dem Klischee vom omnipotenten HipHop-Babo, nur dass sie hier eben jetzt der Babo ist. Oder ist das alles Ironie?

Es gibt durchaus sehr deutliche Botschaften auf diesem extrem ausdrucksstarken Album, etwa in "Ich setz dir ein Zeichen" oder "Mädchen Mädchen", einem Update des 1994er-Hits "Mädchen" von und mit Luci van Org alias Lucilectric. Generell aber sollte man vorsichtig sein beim Interpretieren, Yaenniver hat einige Fallen ausgelegt ("Ich hör' schon wieder Sprüche über meine Widersprüche"). Wer jedenfalls meint, nach dem ersten Hören schon alles verstanden zu haben, liegt ziemlich sicher daneben. Aber "Nackt" ist ohnehin nicht die Art Platte, von der man nach einem Durchgang schon genug hat.

Diverse - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono

Wenn es um Yoko Ono geht, denken nach wie vor viele Menschen zuerst an die Bed-Ins mit John Lennon oder das Ende der Beatles. Yoko Ono, die "Drachenlady". Aber das alles wird ihr natürlich nicht gerecht. Yoko Ono ist seit Jahrzehnten als eigenständige Konzept-Künstlerin erfolgreich, und zwischen vielen großen Avantgarde-Projekten schrieb sie auch selbst ein paar (Pop-)Songs. An diesen speziellen Teil ihrer Arbeit erinnert nun eine Compilation, die anlässlich ihres 89. Geburtstag (18. Februar) veröffentlicht wurde: "Ocean Child: Songs Of Yoko Ono".

Für "Ocean Child" interpretierten verschiedene internationale Musikerinnen und Musiker ihre Lieblingsstücke von Yoko Ono, insgesamt 14 Titel sind es am Ende geworden. Sharon Van Etten spielt "Toyboat", Talking-Heads-Kopf David Byrne und Yo La Tengo covern "Who Has Seen The Wind", daneben waren unter anderem auch US Girls, The Flaming Lips und Sudan Archives an dem Projekt beteiligt. Zusammengetragen wurde alles von Ben Gibbard, der mit seiner Band Death Cab for Cutie auch den Titel "Waiting For The Sunrise" neu einspielte. Eine durchaus spannende Geburtstags-Würdigung und in jedem Fall eine gute Sache: Ein Großteil der Einnahmen von "Ocean Child" geht an die Charity-Organisation "WhyHunger", für die sich Yoko Ono schon seit vielen Jahren engagiert.

Funny van Dannen - Karl Lauterbach

Karl Lauterbach gehörte zuletzt zu den deutschen Politikern mit den höchsten Zustimmungswerten und der größten TV-Präsenz, aber ein Gesundheitsminister, den jeder liebt, ist er nicht - es gab Hassmails, sogar Todesdrohungen. Lauterbach ist aber nicht nur ein Politiker im Fokus, sondern inzwischen irgendwie auch Teil der Populärkultur. Anders kann man es wohl kaum erklären, dass ihm der Liedermacher Funny van Dannen jetzt eine eigene Hymne widmet.

Van Dannen, bekannt für Satirestücke und eigenwillige Liebeslieder, träumt in seiner neuen Single "Karl Lauterbach" von einer Demo, auf der Putin, Söder, Trump, Merkel und der Papst gegen den "Zustand der Welt" protestieren. Weiter hinten laufen auch Hansi Flick, Kim Kardashian, Meghan und Ronaldo mit. "Und immer wieder war jemand zu sehen, der sah aus wie Karl Lauterbach". Hinterher steht Lauterbach sogar in van Dannens Schlafzimmer, als dieser aufwacht - "da wurde ich irre glücklich, um nicht den Verstand zu verlieren". Was Lauterbach nun von dieser Würdigung hält, weiß man nicht. Aber vielleicht kauft er ja van Dannens neue CD, die im Sommer erscheinen soll.