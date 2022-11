Selena Gomez, Pur und Johannes Oerding, der seinen musikalischen "Plan A" präsentiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Mühsam ernährt sich der Oerding: Bei seinen vier letzten Alben kletterte Johannes Oerding Platte für Platte einen Chartplatz nach oben - bis er sich 2019 mit "Konturen" erstmals an die Spitze schob. Auch sonst ist der omnipräsente Münsteraner nicht mehr aus dem deutschen Pop-Geschäft wegzudenken, er war Coach bei "The Voice of Germany" und ist bald wieder Gastgeber bei "Sing meinen Song". Jetzt erscheint sein neues Album "Plan A". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Selena Gomez und Pur.

Johannes Oerding - Plan A

Eine Karriere als Musiker war für Johannes Oerding stets alternativlos. Ausdruck dieser Beharrlichkeit ist nun der Titel seines siebten Studioalbums: "Plan A". Die gleichnamige Single-Auskopplung, die bereits im März veröffentlicht wurde, gibt den Takt vor für die eher gewöhnlichen Facetten der Platte. Eingängigen Radio-Pop verspricht auch der Titel "Kaleidoskop", in dem Oerding appelliert, Selbstzweifel hinter sich zu lassen, sowie "Porzellan", die Bestandsaufnahme der Licht- und Schattenseiten einer Beziehung.

Bemerkenswert an "Plan A" sind jedoch die vermeintlich stillen Songs eines Albums, bei dem Johannes Oerding nach eigenem Dafürhalten "noch mehr die Hosen runterlässt" als sonst. Im berührenden Lied "Eins-zu-Eins-Gespräch" widmet sich der Sänger in einem als Sprechgesang vertonten Brief dem Verhältnis zu seinem Vater. In "Ecke Schmilinsky" rekapituliert Oerding in musikalisch sparsamem Arrangement das nächtliche Aufeinandertreffen mit einer Frau auf der Hamburger Reeperbahn. Auch wenn der Künstler keine Namen nennt, dürfte wohl das erste Aufeinandertreffen mit seiner Freundin Ina Müller Gegenstand des Songs sein.

Insgesamt legt Johannes Oerding in "Plan A" einmal mehr einen beachtlichen Facettenreichtum an den Tag. Dazu gehört auch das Duett "Stärker", in dem er sogar auf Türkisch singt und für das Oerding seinen einstigen "The Voice"-Schützling Zeynep Avci reaktivierte. Wer sich live von der neuen Platte des Pop-Poeten überzeugen will, hat im Frühjahr 2023 dank der Live-Tour Oerdings reichlich Gelegenheit dazu, unter anderem in Köln, München, Wien, Berlin und Hamburg.

Selena Gomez - My Mind & Me

"Meine Gedanken und ich / Manchmal kommen wir nicht miteinander zurecht / Und ich kriege keine Luft": Zeilen wie diese hört man oft im heutigen Pop, wahrscheinlich etwas zu oft, aber bei ihr ist es mehr als einfach nur ein Stilmittel. Selena Gomez, früher mal Disney-Star, leidet seit einigen Jahren unter der Autoimmunkrankheit Lupus. Nach der Diagnose 2013 wurde die Sängerin von Depressionen und Panikattacken geplagt, es ging immer weiter bergab, bis zu dem Punkt, an dem sie 2016 ihre laufende Welttournee abbrechen musste. Dieses sehr dunkle Kapitel ihres Lebens verarbeitet die heute 30-Jährige nun mit künstlerischen Mitteln.

"My Mind & Me" heißt eine neue Dokumentation, die ab sofort beim Streamingdienst AppleTV+ zu sehen ist, begleitend dazu hat Gomez auch einen sehr berührenden gleichnamigen Song veröffentlicht. Es geht in der Musik um Wutausbrüche und den ständigen Kampf gegen Dinge, die sie nicht sehen kann, aber auch darum, anderen Menschen mit ähnlichen Problemen Mut zu machen. "Wenn jemand mich so sieht, fühlt er sich vielleicht nicht so allein." In eine ähnliche Richtung geht es auch mit der Dokumentation: Selena Gomez, ganz ungeschminkt und offen, erzählt von ihrem Absturz. Und zeigt, dass man auch nach so einem Crash wieder zurück in die Spur finden kann.

Pur - Persönlich

Mit "Abenteuerland" träumten sie sich einst weit weg, es wurde ihr mit Abstand größter Erfolg - aber weltfremde Fantasten waren die Musiker von Pur nie. Frontmann Hartmut Engler ist seit jeher dafür bekannt, in der Musik immer wieder auch brisante Themen anzupacken. Für seine "nachdenklichen und gesellschaftskritischen Texte" wurde er sogar schon mit dem Fred-Jay-Preis ausgezeichnet. Und jetzt, ein neues Album: "Persönlich". Es ist die erste neue Pur-Platte seit vier Jahren ("Zwischen den Welten", 2018), es ist inzwischen viel passiert.

Wirklich "persönlich" wird es in Liedern wie "Herzensgut". Die Pianoballade ist dem früheren Pur-Schlagzeuger Martin Stoeck gewidmet, der 2021 an den Folgen einer Krebserkrankung starb. Aber auch Pandemie und Krieg gingen nicht spurlos an Pur vorüber. In der Debüt-Single "Voll sein" ging es bereits um "Zahlendreher", "Falschberater" und "Geisteshacker", daneben finden sich unter den insgesamt 16 neuen Songs auch Titel wie "Verschwörer", ein Hieb in Richtung der Querdenker, und "Ein gutes Morgen", Englers Reaktion auf den Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Da steckt viel drin, die Fans dürfen auch live wieder einiges erwarten: Für 2023 ist eine große Arenatour geplant, die am 19. April in München starten soll.