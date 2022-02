Mary J. Blige, Slash und Katja Krasavice, die auf ihrem neuen Album ein paar bislang unbekannte Facetten zeigt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Katja Krasavice hat in den letzten Jahren mit Porno-Pop die Charts erobert. Mit "Pussy Power" kommt jetzt ein neues Album, das neben Erwachsenenspielzeug auch noch andere Überraschungen bereithält. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Mary J. Blige und Star-Gitarrist Slash.

Katja Krasavice - Pussy Power

Man muss Katja Krasavice und ihre Musik nicht unbedingt mögen, aber es ist doch anzuerkennen: Sie weiß, wo ihre Stärken liegen. Ihr neues Album nennt die ehemalige YouTuberin und DSDS-Jurorin gewohnt unverblümt "Pussy Power", die Fanbox-Edition wird mit Erwachsenenspielzeug ausgeliefert. Wer meint, damit schon wieder alles zu wissen, täuscht sich aber. Echte Stärke heißt in diesem Fall nämlich, dass man auch mal Schwäche zeigen darf.

Bereits im "Intro" zu ihrem neuen Album erinnert sich Katja Krasavice sehr offen an die schwierige Kindheit im Plattenbau und dankt ihrer Mutter. "Sie gab alles, denn sie wollte uns immer lächeln seh'n / Mama ging putzen, damit es uns nicht dreckig geht". Auch in "Narben" (ein Duett mit ihrem Kumpel Marwin Balsters) verzichtet Krasavice auf ihre gewohnten Knallhart-Lyrics und zeigt sich stattdessen von ihrer verletzlichen Seite, singt von Ausgrenzung und Selbstzweifeln. Klar, davor und danach gibt es auch wieder viel Porno-Pop, und auf rein musikalischer Ebene ist "Pussy Power" wahrlich kein Meisterwerk. Aber Katja Krasavice baut immerhin genug Überraschungen ein, um weiterhin irgendwie interessant zu bleiben.

Mary J. Blige - Good Morning Gorgeous

Wann ist man zu alt, um sich in Musikvideos mit Dessous auf dem Bett oder mit Diamanten-Bikini in einer Wanne zu räkeln? Mit 51 auf jeden Fall nicht, würde Mary J. Blige sagen. Und wer wollte dieser hochdekorierten Künstlerin widersprechen? Nach dem durchaus erfolgreichen 2017er-Album "Strength Of A Woman" gibt es nun jedenfalls mit "Good Morning Gorgeous" eine neue Machtdemonstration.

Auch diesmal schmückt Blige sich wieder mit einigen namhaften männlichen Künstlern, neben Anderson. Paak und DJ Khaled ist auch R'n'B-Ikone Usher dabei, aber die Botschaft von Mary J. Blige ist klar, in jedem Lied: Der Star bin ich! Und ich kann immer noch locker mit all den jungen Hüpfern mithalten. In den Videos wird geprotzt, was das Zeug hält; musikalisch landet die neunfache Grammy-Gewinnern bei einem vielschichtigen Mix aus R'n'B, Soul und HipHop, bei dem stilistische Leitfäden wie "oldschool" oder "zeitgemäß" keine Rolle spielen. Die noch immer herausragende Sängerin Mary J. Blige will alles, kann alles, macht alles, und sie würde es wahrscheinlich nicht einmal gelten lassen, wenn man ihr mit "Geschmackssache" käme. Ziemlich cool eigentlich.

Slash featuring Myles Kennedy & The Conspirators - 4

Zuletzt war wieder vermehrt von neuer Guns-N'Roses-Musik die Rede, im Spätsommer 2021 veröffentlichte die Band immerhin zwei Update-Versionen älterer Songs, aber so richtig scheint die Sache ansonsten nicht voranzugehen. Die neuesten Songideen von Slash jedenfalls flossen nicht etwa in einen Nachfolger zu "Chinese Democracy" (2008), sondern in ein weiteres Solo-Album. Auf "4" singt auch nicht Axl Rose, sondern wieder Myles Kennedy, der auch schon auf den letzten drei Slash-Alben zum Einsatz kam.

Insgesamt zehn Songs hat Slash mit Kennedy und der bewährten Begleitband The Conspirators aufgenommen. Da ist nichts Modernes, nichts Überraschendes, aber Biss hat das teils recht harte Material durchaus ("The River Is Rising", "Call Of The Dogs") - die Fans werden sehr zufrieden sein. Weil es hier zuallererst natürlich auch wieder um Slash und seine Gitarre geht, und weil "4" die erste Veröffentlichung auf dem neu gegründeten Gibson-Label ist, hat man sich übrigens noch etwas Besonderes ausgedacht: eine Sonderserie von insgesamt 250 Les-Paul-Gitarren als "4"-Edition, ab sofort erhältlich bei ausgewählten Händlern.