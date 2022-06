Jack Johnson, Lena und Eros Ramazzotti, der gemeinsam mit seiner Ex Michelle Hunziker die universelle Liebe feiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker sind seit 2009 geschieden, aber irgendwie ist diese Liebe wohl doch eine für die Ewigkeit. In einem aufsehenerregenden neuen Musikvideo tanzt das Ex-Paar jedenfalls wieder gemeinsam, und Tochter Aurora ist auch dabei. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Sunshine-Sänger Jack Johnson und Lena Meyer-Landrut, die erstmals seit über einem Jahr wieder neue Musik veröffentlicht.

Eros Ramazzotti - Ama

Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker - das ist schon lange vorbei, die 1998 geschlossene Ehe wurde 2009 wieder geschieden. Aber ein bisschen "Amore" ist da wohl immer noch, wenn auch von eher universeller Natur: Italiens großer Frauenschwarm Eros Ramazzotti, der inzwischen schon wieder eine weitere Ehe (mit dem Model Marica Pellegrinelli) hinter sich hat, tanzt in seinem neuen Video zu "Ama" mit Ex-Frau Hunziker. Auch die gemeinsame Tochter Aurora Ramazzotti ist in dem Clip zu sehen.

Der Auftritt von Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker soll die Botschaft des neuen Songs unterstreichen - in "Ama" geht es darum, dass die Liebe keine Grenzen oder Hindernisse kennt. Und dass sich das schillernde Ex-Paar auch nach der Trennung immer blendend verstand, war ohnehin nie ein Geheimnis. Mehr von Eros Ramazzotti, dann aber wieder ohne Hunziker, gibt es am 16. September: Dann bringt der 58-Jährige sein neues Album "Battito Infinito" auf den Markt. Im Herbst startet außerdem eine umfangreiche neue Welt-Tournee, unter anderem auch mit Konzerten in Stuttgart, Oberhausen, München und Mannheim.

Jack Johnson - Meet The Moonlight

Er wurde zum Star mit sommerlich-verträumten Songs über die Liebe und das Meer, auch jetzt schwingt in jeder Note wieder ganz viel Sandstrand-Romantik mit. Es gibt kaum etwas in der zeitgenössischen Popwelt, das so vorhersagbar ist wie ein neues Album von Jack Johnson, dem smarten Hawaiianer, der nirgendwo ohne Gitarre oder Ukulele hingeht. Und es gibt kaum etwas, das beim Hören so entspannt. Die alten musikalischen Kniffe von Jack Johnson, so simpel und abgenutzt sie erscheinen mögen, sie funktionieren auch noch auf dem inzwischen achten Langspieler, "Meet The Moonlight".

Es hat diesmal etwas länger gedauert als sonst, ganze fünf Jahre liegt das Vorgänger-Album "All The Light Above It Too" (2017) inzwischen zurück. In der Zwischenzeit gab es nur ein paar vereinzelte Singles, aber auch einige "Together at Home"-Auftritte. Gemeinsam mit Produzent Blake Mills (Alabama Shakes, Fiona Apple) hat Johnson nun zehn neue Lieder aufgenommen, die vom Mondlicht ("Meet The Moonlight") handeln, lustvoll abschweifen ("I Tend To Digress") und daran erinnern, dass die Welt ohne soziale Medien eigentlich viel schöner ist ("One Step Ahead"). Im Video zum Titelsong sieht man tiefblaue Unterwasser-Aufnahmen, rauschende Wellen in Zeitlupe, langsam aufsteigende Luftbläschen. Da steckt sicher eine Menge Arbeit drin, aber es fühlt sich nie danach an - diesen Spagat beherrscht nach wie vor niemand so gut wie Jack Johnson.

Lena - Looking For Love

Wenn wir uns alle selbst und gegenseitig akzeptieren könnten, so wie wir sind - wäre das nicht toll? Sehnt sich nicht jeder einfach nur nach Liebe? Und, ach ja: Wer Trouble hat in seinem Leben, der sollte sich nicht scheuen, Hilfe bei seinen Mitmenschen zu suchen. Viele große und gewichtige Themen, alle verarbeitet in einem einzigen Feelgood-Song, zu dem man auch noch prima tanzen kann: Das ist "Looking For Love", die neue Single von Lena.

"Looking For Love" ist Lena Meyer-Landruts erster neuer Song seit über einem Jahr ("Strip"), wie schon auf ihren letzten Veröffentlichungen setzt sie auch diesmal wieder auf sommerlich-leichten Dance-Pop mit internationaler Färbung. Noch wichtiger als die Musik selbst scheint inzwischen aber, dass eine Botschaft dabei ist. "Nur wer Liebe gibt, wird auch Liebe empfangen. Wenn wir uns alle danach richten würden, wäre diese Welt ganz sicher ein kleines Stückchen besser", lässt die ESC-Heldin von 2010 sich von ihrer Plattenfirma zitieren. Ein bisschen ist "Looking For Love" aber vielleicht auch als Trostpflaster für die Fans gedacht: Erst kürzlich sagte Lena ihre komplette Tour für 2022 ab - vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie fühle sie sich für ausverkaufte Konzerte "noch nicht sicher genug", erklärte sie unter anderem.