Neil Young, Journey und Marianne Rosenberg, die mit dem Album "Diva" große weibliche Popkultur-Persönlichkeiten feiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Viele Künstlerinnen schätzen es nicht, wenn man sie als "Diva" bezeichnet, Marianne Rosenberg hat damit offenbar kein Problem. Auf einem neuen Album arbeitet sie sich nun ausgiebig an der Idee der "Diva" ab, das Ergebnis ist Schlager-Pop mit Kult-Potenzial. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Neil Young und den Arena-Rock-Veteranen Journey.

Marianne Rosenberg - Diva

Wenn über Marianne Rosenberg geschrieben und gesprochen wird, taucht fast immer irgendwo das Wort "Diva" auf, das ist schon seit vielen Jahren so. In diesem Fall hier geht es auch gar nicht anders: "Diva" ist der Titel ihres gerade veröffentlichten neuen Albums. Auf ihrem inzwischen 21. Langspieler feiert die 67-Jährige aber nicht nur sich selbst, sondern vor allem auch all die anderen Diven, die sie über Jahrzehnte begleitet und geprägt haben.

Gloria Gaynor, Marilyn Monroe, Diana Ross, Grace Jones, Cher: Sie alle werden schon im Auftaktsong "Diva" der Reihe nach namentlich gewürdigt. "Wie ein Traum aus Tausendundeine Nacht / Lächelt sie vom Bild an meiner Wand / Marilyn, Diana, Gloria, Königin in ihrer ganzen Pracht". Aber die Allerprächtigste bei dieser Veranstaltung ist natürlich Marianne Rosenberg selbst, die sich für ihre Musikvideos wieder ganz groß in Schale wirft und mit eingedeutschten Cover-Songs ein echtes Schlager-Pop-Feuerwerk zündet.

Aus "Don't Leave Me This Way" wird "So kannst du nicht gehen", aus "Heart Of Glass" dann "Herz aus Glas" und so weiter. Bewährte Pop-Melodien, modern produziert und vorgetragen von einer Diva, die weiß, wie man eine gute Show abzieht: Diese Platte wird man in den nächsten Monaten sicher auf vielen (Schlager-)Partys hören. Darüber hinaus steht für Marianne Rosenberg im Herbst auch wieder eine neue Tour an.

Neil Young & Crazy Horse - Toast

"All I got is a broken heart / And I don't try to hide it when I play my guitar", singt Neil Young ganz am Ende des Albums in "Boom Boom Boom" - ein finaler Moment der Verzweiflung, 13 Minuten in die Länge gezogen. Als ob das, was davor auf "Toast" passiert, nicht schon schmerzhaft genug wäre. Aber so und nicht anders will es der Künstler und so haben es viele seiner Fans auch am liebsten. Der inzwischen 76-jährige Kanadier hat also wieder mal neue Musik aus seinem Archiv gekramt und für die Welt freigegeben. Aber nicht irgendwelche Musik.

Die Anhänger von Young wissen seit vielen Jahren, dass es diese Songs gibt, nur hören durfte man das Album bislang nicht. Schon vor etwa 20 Jahren hat Young die Stücke mit seiner Begleitband Crazy Horse im "Toast"-Studio in San Francisco aufgenommen, die nun veröffentlichte Sammlung nennt er auch "Toast". Sieben Songs insgesamt, drei davon bislang völlig unbekannt. Staubtrockene Gitarren, Herzschmerz, Zorn - der große Rock'n'Roll-Grantler leidet in Bestform. Zum Inhalt der Platte erklärt Young: "In vielen scheiternden Beziehungen gibt es eine Zeit lange vor der Trennung, in der es einem der beiden Beteiligten, womöglich sogar beiden, dämmert, dass es vorbei ist. Um diese Zeit geht es."

Journey - Freedom

Journey feierten ihre ersten Erfolge schon in den 70-ern, viele Bandmitglieder sind inzwischen im Rentenalter - man müsste annehmen, dass die ganz wilden Tage dieser Gruppe vorbei sind. Und dann werden Musiker aufgrund von Drogenexzessen und illegalem Waffenbesitz gefeuert, um nach relativ kurzer Zeit doch wieder zurückzukehren, während andere Mitglieder der Band sich gegenseitig verklagen - alles in den letzten zehn Jahren. Journey ohne Drama geht wohl einfach nicht. Aber immerhin, man hält die Dinge am Laufen. Nachdem in den letzten Jahren regelmäßig im großen Stil getourt worden war, hat die Band zuletzt auch wieder der kreative Eifer gepackt. Mit "Freedom" präsentieren Journey nun ihr erstes neues Album seit elf Jahren ("Eclipse", 2011).

Nach den letzten Gerichtsprozessen ist von den Gründungsmitgliedern nur noch Gitarrist Neal Schon übrig; hinterm Mikrofon steht aktuell Arnel Pineda, der auch schon auf "Eclipse" zu hören war - Steve Perry, der damals die großen Journey-Hits sang ("Wheel In The Sky", "Don't Stop Believin'"), ist schon seit 1997 nicht mehr dabei. Journey heute ist nicht mehr Journey damals, aber immer wieder nah dran. Das beginnt bei dem Albumtitel "Freedom" und dem Cover, auf dem wieder mal ein Skarabäus-Käfer zu sehen ist, und es setzt sich auch in der Musik fort. 15 "epische" Tracks, die den klassischen Journey-Sound beschwören, so verspricht es eine Pressemitteilung zu "Freedom". Heißt also: großformatiger, lebhafter Arena-Rock mit lauten Gitarren, sphärischen Synthesizern, ein bisschen Schmalz und Geschichten von der großen Freiheit.