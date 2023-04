Silbermond, Element of Crime und Menderes, der über 20 Jahre nach seinem ersten DSDS-Auftritt endlich sein Debütalbum veröffentlicht: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Immer weiter, niemals aufgeben: Das ist seit jeher das Credo von Menderes. Und sein Durchhaltevermögen zahlt sich mal wieder aus: Über 20 Jahre nach seinem erfolglosen ersten DSDS-Anlauf präsentiert der Kultstar sein erstes vollwertiges Album "Sieger der Herzen". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Silbermond und Element of Crime.

Menderes - Sieger der Herzen (Das Beste aus 20 Jahren)

Er hat's irgendwann doch noch in den Recall geschafft, er wurde Dschungelkönig und zeigte sich auch bei "Promi Big Brother" von seiner besten Seite. Unvollendet? Nein, Menderes hat sich auf seine Art schon irgendwie durchgesetzt. Menderes, der sympathische Kultstar mit dem großen Herzen. Und doch kann man sich gut vorstellen, wie viel ihm dieser Moment bedeutet, über zwei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt bei "Deutschland sucht den Superstar": Menderes Bağcı hat sein Debütalbum veröffentlicht. Es heißt "Sieger der Herzen (Das Beste aus 20 Jahren)".

"Ich habe immer daran geglaubt, dass ich meinen musikalischen Traum verwirklichen werde", freute sich Menderes unlängst bereits in einer Pressenotiz zu "Sieger der Herzen". Und wie klingt dieser verwirklichte musikalische Traum? Ein bisschen nach Schlager-Konserve, aber vor allem auch nach Menderes. Der 38-Jährige interpretiert zehn Klassiker aus dem DSDS-Kosmos ("Take Me Tonight", "You Can Get It", "We Have A Dream"), daneben gibt es außerdem vier Neukompositionen und überall auf dem Album nette kleine Widmungen, unter anderem auch für Dieter Bohlen. "Alle sagten zu dir, du hast eh keine Chance / Dein Ziel ist zu weit und dein Traum ist zu groß": Menderes hat's ihnen gezeigt. Never give up!

Silbermond - Lieber lauf ich davon

Zuletzt beschäftigten sie sich in ihrer Musik unter anderem damit, die Nächte durchzumachen und den perfekten Moment festzuhalten, jetzt zeigen Silbermond sich mal wieder von ihrer nachdenklichen Seite. "Ich hab' Angst, mir zu begegnen", singt Stefanie Kloß in der neuen Single "Lieber lauf ich davon". Zwei Minuten und 40 Sekunden Selbstreflexion, aber so, dass es auch für jeden anschlussfähig bleibt - das können sie wie kaum jemand sonst. "In den finsteren Ecken / Wer weiß, was da liegt / Fehler und Schwächen / Was, wenn das jemand sieht?"

Vier Jahre liegt das letzte Silbermond-Album "Schritte" (Platz eins in den deutschen Charts) inzwischen zurück, 2023 möchte die Bautzener Rock-Pop-Gruppe nun wieder voll durchstarten. Das neue Album "Auf Auf" wurde für den 2. Juni angekündigt, "Lieber lauf ich davon" ist nach den Single-Auskopplungen "Auf Auf", "Nie wieder schlafen" und "Wenn's am schönsten ist" bereits der vierte musikalische Vorbote auf das, was da demnächst noch kommt. Kurz vor Album-Veröffentlichung startet auch eine neue Tour, von Mai bis September sind knapp 30 Konzerte und Festival-Auftritte geplant.

Element of Crime - Morgens um vier

Zigarettenqualm trübt die Sicht auf das Musikvideo zu "Unscharf mit Katze", jemand raucht Pfeife, zwischendurch wird Rotwein nachgeschenkt (ein trockener wahrscheinlich). Es sind all die Dinge, die einen langen Abend zu einer langen Nacht werden lassen. Und wer könnte dafür einen besseren Soundtrack schreiben als Element of Crime? "Morgens um vier" nennt die legendäre Truppe um Sven Regener ihren neuen Langspieler, den ersten seit "Schafe, Monster und Mäuse" aus dem Jahr 2018.

"Die Zeiten werden wilder": Regener hat weiterhin im Blick, was in der Welt passiert und wie es langsam bergab geht, für plumpe Parolen ist er aber auch auf diesem Album nicht zu haben. Man belässt es dabei, morgens um vier, und zündet lieber die nächste Kippe an. "Wir haben keine Lösung, wir haben Lieder." Zehn Stück sind es insgesamt, fast alle durchtränkt von dieser speziellen, süßlichen Element-of-Crime-Melancholie. Blues, Rock, Akkordeon, von echten Könnern wie im Vorbeigehen vorgetragen. Regener singt von alten Polizisten an der Straßenbahnstation und von Magnolien, vom Reden und vom Schweigen, von angekratzten Freundschaften und von Liebe. Und vom Hahn, der irgendwann wieder zu krähen anfängt. Noch einmal nachschenken, bitte!