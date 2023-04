Zoe Wees, Andreas Kümmert und Metallica, die auf ihrem Album "72 Seasons" das Kind im Manne befreien: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

"72 Seasons", der Titel ist komisch. Und das Cover ein bisschen albern. Aber schon im ersten Siebeneinhalb-Minuten-Stampfer wird klar, wie ernst Metallica all das meinen. Die größte Metal-Band aller Zeiten legt mit Langspieler Nummer elf wieder ein ziemliches Brett vor. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Zoe Wees und Andreas Kümmert.

Metallica - 72 Seasons

"Gefangene der eigenen Kindheit - oder Befreiung von den Fesseln, die wir tragen"? Befreiung natürlich, schließlich ist das hier Metallica! Auf dem Cover zu "72 Seasons" zeigen sie vor gelbem Hintergrund ein schwarz bemaltes Babybett, allerdings mit zertrümmertem Holzgitter. So, als wäre hier gerade der unglaubliche Hulk ausgebrochen. Schon ein bisschen ulkig und infantil für eine Heavy-Metal-Band, deren Durchschnittsalter bei 59 Jahren liegt. Aber laut sind sie immer noch - und wie!

"72 Seasons" ist das insgesamt elfte Studioalbum und das erste seit "Hardwired ... To Self-Destruct" (2016). Zwölf Songs, 77 Minuten knackig produzierter, urgewaltiger Heavy Metal und ein sehr spezieller Blick zurück. Die "72 Seasons" stehen für 72 Jahreszeiten, wie James Hetfield im Vorfeld der Veröffentlichung erklärte. Es gehe um "die ersten 18 Jahre unseres Lebens, in denen unser wahres oder falsches Selbstbild geprägt wird".

Sich erinnern an Mama und Papa, aber dabei auch die eigenen Grundüberzeugungen prüfen und infrage stellen: Immerhin, sie haben sich durchaus wieder einige Gedanken gemacht zu dieser neuen Platte, und irgendwie kindlich oder albern ist an der Musik am Ende gar nichts. Eines der großen Metal-Highlights 2023, ein ordentliches Brett, nichts für Babys! In Kürze startet die dazugehörige Tour - in Hamburg (2023) und München (2024) wird es jeweils Doppel-Konzerte geben.

Zoe Wees - Don't Give Up

"Do you ever feel like the teardrops just won't dry": Der Einstieg, bei dem die Tränen gar nicht trocknen wollen, ist ganz schön schwermütig. Aber dann geht bei Zoe Wees und ihrem neuen Song "Don't Give Up" doch wieder die Sonne auf. Ein leichtfüßiger Dance-Track mit starkem Beat, einer starken Sängerin und einer klaren Botschaft: Nie aufgeben, irgendwie geht es immer weiter. "Don't give up, no no no!" Oder wie Zoe Wees es in einer Begleitnotiz zu "Don't Give Up" formuliert: "Du bist stärker, als du denkst, und du bist nie allein."

Vor wenigen Jahren noch Kandidatin bei der deutschen Ausgabe von "The Voice Kids", heute international gefeierter Star mit 2,7 Milliarden Streams und großen Auftritten im US-Fernsehen: Zoe Wees hat es geschafft, und es scheint, als sei dieses Pop-Märchen noch lange nicht zu Ende erzählt. "Don't Give Up" ist der erste neue Song von Zoe Wees in diesem Jahr, und für den Sommer habe die Hamburgerin "große Release-Pläne", wie ihre Plattenfirma wissen lässt. Vielleicht das erste vollständige Album? Könnte man schon mal machen: Wees' letzte und bislang einzige größere Veröffentlichung war die Debüt-EP "Golden Wings" aus dem Jahr 2021.

Andreas Kümmert - Working Class Hero

Man rollte ihm den roten Teppich aus, aber er wollte nicht. Konnte nicht. 2013 holte Andreas Kümmert beinahe konkurrenzlos den Sieg bei "The Voice of Germany", 2015 gewann er den deutschen ESC-Vorentscheid. Und dann sagte er für den Eurovision Song Contest direkt wieder ab, was er später mit Panikattacken und einer Angststörung begründete. Die ganz große Pop-Bühne meidet Kümmert seitdem, auch wenn er die Stimme dafür hätte. Aber an der Musik hat er über all die Jahre festgehalten. Jetzt gibt es ein neues Album, "Working Class Hero".

Beim Titel schwingt schon viel mit. Andreas Kümmert, der bodenständige "Working Class Hero", der sich vom popindustriellen Komplex nicht hat vereinnahmen lassen. Das ist in seinem Fall durchaus authentisch, und auch musikalisch bleibt der 36-Jährige ganz bei sich. Soul, Blues und Rock, ohne Schnickschnack, aber mit Attitüde. "Es sind größtenteils sehr wütende Songs mit wütenden, manchmal auch sehr sarkastischen Texten geworden", beschreibt Kümmert sein neues Werk selbst. Eher sanft zeigt er sich in "Spaceship" - der Titel entstand vor dem Hintergrund, dass Kümmert kürzlich zum ersten Mal Vater wurde. Ein weiteres Lied, das heraussticht: Auf "Working Class Hero" ist erstmals eine Album-Version von "Rocket Man" zu hören, also von dem Song, mit dem damals bei "Voice of Germany" alles losging.