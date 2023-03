Van Morrison, Christine and the Queens und Miley Cyrus, die nach ihrer 80er-Rock-Phase wieder auf zeitgenössischen Pop setzt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Miley Cyrus ist bekannt dafür, gerne mit unterschiedlichen Stilen zu experimentieren, sowohl optisch als auch musikalisch. Nachdem sie vor drei Jahren noch eine Platte mit 80er-Rock veröffentlicht hatte, setzt sie jetzt mit "Endless Summer Vacation" wieder auf sehr viel modernere Klänge. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Van Morrison und Christine and the Queens.

Miley Cyrus - Endless Summer Vacation

Miley Cyrus als 80er-Jahre-Rock-Vamp im Stile von Joan Jett und Bonnie Tyler - das ist gerade einmal drei Jahre her und wirkt inzwischen doch wieder unendlich weit weg. Bei der heute 30-jährigen Kalifornierin gehört es zum künstlerischen Selbstverständnis, sich immer wieder neu zu erfinden. So macht sie es auch mit "Endless Summer Vacation", dem gerade veröffentlichten Nachfolger zum Album "Plastic Hearts" (2020). Die Haare sind wieder länger, die zerschlissenen Punk-Shirts eingemottet, stattdessen trägt Cyrus jetzt wieder hautenge Bodys und singt modernen Pop. Die Fans finden's super und überschlagen sich in aktuellen "Reaction"-Videos vor Begeisterung.

"Flowers", die erste Vorab-Single aus dem neuen Album, eroberte im Januar schon weltweit die Charts (Platz eins unter anderem in Deutschland, USA und Großbritannien). Mit Veröffentlichung von "Endless Summer Vacation" wurde eine weitere Single ausgekoppelt ("River", inklusive Video), insgesamt enthält Miley Cyrus' achtes Studioalbum zwölf Titel plus eine Demo-Version von "Flowers".

Man hört viel Zeitgenössisches mit starken Elektro-Vibes und nicht mehr ganz so starken Rock-Elementen, dazwischen aber auch mal eine Soul-Ballade, R'n'B und kleine Spoken-Word-Experimente. Es gibt kein übergeordnetes Konzept wie zuletzt in der "Plastic Hearts"-Phase, keine großen Provokationen, aber vieles mit Hitpotenzial. Nette Geschichte am Rande: Über zehn Jahre nach dem Ende von "Hannah Montana" arbeitet Miley Cyrus auch wieder intensiver mit dem Disney-Konzern zusammen, bei dem sie einst zum Star wurde - im Rahmen der Arbeit am neuen Album drehte sie exklusiv für Disney+ ein "Backyard Sessions"-Special.

Van Morrison - Moving On Skiffle

Van Morrison, das war zuletzt ein ziemlich heißes Eisen. Der legendäre Singer/Songwriter gab sich in der ersten Phase der Corona-Pandemie politisch wie selten und positionierte sich immer wieder deutlich: gegen Lockdowns, gegen die Wissenschaft, gegen die Politik und andere. All diese Themen beackerte er dann auch intensiv auf seinem grantigen 2021er-Album "Latest Record Project Volume 1". Jetzt veröffentlicht der 77-jährige Nordire wieder neue Musik, die im direkten Vergleich eher harmlos wirkt. Aber ganz abgeregt hat Van Morrison sich offenbar immer noch nicht.

Als Kind schon war Van Morrison großer Fan von Skiffle-Musik, einem launigen Mix aus Blues, Folk, Barrelhouse und Boogie-Woogie. Seit ungefähr 70 Jahren spricht eigentlich niemand mehr über dieses Genre, aber für Van Morrison macht es das wahrscheinlich nur umso attraktiver. "Moving On Skiffle" heißt die neue Platte, die sich fast schon demonstrativ von allem abwendet, was irgendwie modern klingt.

Van Morrison spielt vor allem Cover, etwa von Creedence Clearwater Revival, Hank Williams und Elizabeth Cotton. Ein paar Traditionals sind auch dabei, zum Beispiel "Take This Hammer" - ein Stück, das früher oft in Gefängnissen und auch von afroamerikanischen Arbeiterkolonnen gesungen wurde. In "Gov Don't Allow", einem neuen Song, stichelt "The Grumpy One" derweil wieder gegen die Regierung, die angeblich keine freie Rede erlaubt. So wird zwischen den Zeilen schon recht schnell deutlich, wo und wie sich Van Morrison als Künstler nach wie vor sieht.

Christine and the Queens - To Be Honest

Englische und französische Texte, Chanson mit R'n'B und Synthesizern - das ist speziell, aber auf die bestmögliche Art: Christine and the Queens gehörte in den letzten Jahren zu den spannendsten und angesagtesten Künstlern der europäischen Alternative-Szene. Man hört den (als Frau geborenen) französischen Pop-Individualisten, der sich als nicht-binär identifiziert und trotzdem männliche Pronomen für sich verwendet, aber auch in Übersee: Madonna ist großer Fan. Auf gleich drei der insgesamt 20 Songs vom neuen Album wird die Queen of Pop als Gastmusikerin zu hören sein.

Die gerade angekündigte Platte heißt "Paranoia, Angels, True Love", knüpft inhaltlich direkt an das 2022er-Werk "Redcar Les Adorables Étoiles" an und soll am 9. Juni veröffentlicht werden. Einen ersten Song - ohne Madonna - kann man jetzt schon hören: "To Be Honest". Christine and the Queens singt zu betörenden Synthpop-Klängen von der Suche nach Liebe und Aufrichtigkeit, aber auch von Selbstzweifeln. Begleitend dazu hat die extrovertierte Künstler-Persönlichkeit aus Nantes auch ein Musikvideo gedreht, diesmal ganz in Schwarzweiß gehalten und mit Tanzeinlage an der Küste. Stylisch und cool, minimalistisch und doch extrem ausdrucksstark.