Kavinsky, Die Toten Hosen mit Marteria und Wolfgang Niedecken, der auf einer intimen Erinnerungsreise Bob Dylan nachspürt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Bob Dylan verstehen, das haben schon viele versucht. Einer der größten deutschen Experten auf dem Gebiet ist sicher Wolfgang Niedecken, der den ikonischen Songschreiber und seine Arbeit seit den 70-ern intensiv studiert. Mit "Dylanreise" erinnert BAP-Sänger Niedecken sich nun zurück, erzählt ein bisschen von Dylan und singt seine Lieder - oder eben kölsche Interpretationen davon. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Star-DJ Kavinsky und den Toten Hosen, die mit Marteria eine neue Doppel-Single aufgenommen haben.

Niedecken - Dylanreise

Ein deutscher Bob Dylan? Gibt es nicht, gab es nie. Aber wenn jemand es verdient hat, zumindest im gleichen Atemzug genannt zu werden, dann Wolfgang Niedecken. Der BAP-Frontmann verliebte sich schon als Teenager in Dylans Musik, hat über die Jahrzehnte geschwärmt, die Texte studiert, ein Buch geschrieben, eine Doku gedreht, viel nachgespielt, oft auf Kölsch. Angelehnt an eine kleine Club-Tour im letzten Jahr würdigt Niedecken den Meister jetzt mit einem neuen Album, einer "Dylanreise".

Niedecken liest und erzählt Dylan-Geschichten, Niedecken singt Dylan-Lieder, so geht das Programm dieser intimen Erinnerungsreise mit Akustikgitarre, Piano und Harmonika. Sie beginnt in den 70-ern mit "Like A Rolling Stone" ("Wie 'ne Stein") und führt über Dylans allererstes Deutschland-Konzert, Stationen in den USA und kurze persönliche Begegnungen bis in die Neuzeit. Ohne Dylan, das hat Wolfgang Niedecken schon oft gesagt, wäre er nie Musiker geworden. Wer wissen will, wie tief diese Liebe wirklich geht, hört die "Dylanreise".

Kavinsky - Reborn

Ein Song für die beliebte Videospielreihe "GTA" und einer für den Film "Drive", dazu ein paar sehr stylische Musikvideos, in denen er sich zumeist hinter aufwendigen Animationen versteckte - so wurde Kavinsky vor knapp zehn Jahren zum DJ- und Electro-Star. Und dann? Verschwand der französische Scheibendreher und Klangtüftler wieder so plötzlich von der Bildfläche, wie er seinerzeit aufgetaucht war. Kavinsky, ein Musiker wie ein Gespenst. Nach vielen Jahren Funkstille ist Vincent Belorgey, so heißt er eigentlich, nun endlich wieder aufgetaucht.

Bereits im November veröffentlichte Belorgey gemeinsam mit Cautious Clay die Comeback-Single "Renegade" - ein düsterer, schwer groovender Nachtclub-Track im typischen Kavinsky-Stil. Jetzt gibt es endlich auch einen Nachfolger zum bislang einzigen Album "OutRun" (2013), den neuen Langspieler "Reborn". Zwölf cineastische, charakterstarke Electro-Tracks mit 80er-Jahre-Flair, flächigen Synthies und knarzigen Bässen, wieder perfekt geeignet, um spätnachts im Testarossa durch die City zu beamen, am besten natürlich mit Sonnenbrille. Es hat sich, das wird viele Fans von damals freuen, wenig geändert.

Die Toten Hosen und Marteria - Scheiss Wessis/Scheiss Ossis

Das Immer-noch-Fremdeln zwischen Ossis und Wessis sei derzeit sicher nicht das größte oder wichtigste Thema da draußen, das wisse man. "Aber letztendlich sind diese Lieder auch ein Plädoyer für das Zusammenwachsen, für das Gemeinsame und für die Freundschaft." Die Toten Hosen und Deutschrap-Star Marteria präsentieren nun also ihre ganz eigenen Beiträge zur gesamtdeutschen Stimmungslage heute, über 30 Jahre nach dem Mauerfall: "Scheiss Wessis" (Die Toten Hosen) und "Scheiss Ossis" (Marteria), eine Doppel-A-Seiten-Single.

Die Hosen und Marteria kennen und schätzen sich schon seit einigen Jahren, jetzt singen sie von Solidaritätszuschlag, FKK und Pankow, von Austern, Champagner und KaDeWe. Zumindest für Campino und die Hosen steht die Doppel-Single auch im Kontext eines größeren Projekts, einer bevorstehenden neuen Werkschau: Am 27. Mai kommt "Alles aus Liebe: 40 Jahre Die Toten Hosen" auf den Markt. Die Sammlung, die auch in einer limitierten Vinyl-Sammlerbox erscheint, enthält insgesamt 43 Songs, sieben davon brandneu. Einige wird man sicher auch auf der Jubiläumstour hören, die im Juni starten soll.