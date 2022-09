Robbie Williams, Floor Jansen, Julian Lennon und Ozzy Osbourne, der mit "Patient Number 9" seinen vielleicht letzten großen Paukenschlag präsentiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Solange er sich noch irgendwie ins Tonstudio schleppen kann, muss man bei Ozzy Osbourne eigentlich mit allem rechnen. Zuletzt aber deutete doch vieles auf das nahende Karriereende hin. Mit "Patient Number 9" präsentiert er nun sein möglicherweise letztes Album. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Robbie Williams, Nightwish-Frontfrau Floor Jansen und Julian Lennon.

Ozzy Osbourne - Patient Number 9

Im Februar 2019 wurde bei ihm Parkinson diagnostiziert, 2020 fing er sich eine Lungenentzündung ein, 2021 und 2022 musste er sich Rücken-OPs unterziehen: In der ohnehin dicken Krankenakte von Ozzy Osbourne gab es in den letzten drei Jahren wieder ein paar sehr beunruhigende neue Einträge. Aber er macht weiter, und er macht was draus: "Patient Number 9", so nennt der angeschlagene "Madman" sein inzwischen 13. Soloalbum. Das letzte? Nicht offiziell, aber vieles deutet darauf hin. 2023 soll endlich die mehrfach verschobene, bereits 2018 gestartete Abschiedstour "No More Tours II" abgeschlossen werden - das Karriereende ist in Sicht.

Aber wenn dieses Album "Patient Number 9" nun sein letztes ist, so ist es in jedem Fall ein würdiger Abschied. Laut, hart, düster, durchgeknallt, diese Platte ist Ozzy pur. Und ein großes Fest ist es irgendwie auch. Jeff Beck spielt Gitarre auf dem Titeltrack, als Gastmusiker sind unter anderem auch Zakk Wylde, Eric Clapton, Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Metallica-Bassist Robert Trujillo sowie der verstorbene Foo-Fighters-Drummer Taylor Hawkins mit einer seiner letzten Studio-Aufnahmen zu hören. Und dann ist da auch noch ... Tony Iommi. Er und Ozzy Osbourne schrieben bei Black Sabbath gemeinsam Rock-Geschichte, nun wirkt Iommi zum ersten Mal überhaupt auf einem Soloalbum des Prince of Darkness mit. Dass wir das noch erleben dürfen!

Robbie Williams - XXV

Er ist inzwischen etwas grau geworden und klagte zuletzt auch über zunehmenden Haarausfall. Aber wie man die Massen rockt, Zerfallserscheinungen hin oder her, das versteht nach wie vor kaum jemand so gut wie Robbie Williams. Erst kürzlich demonstrierte der 48-Jährige seine Entertainerqualitäten in München wieder vor über 100.000 Fans. Und für eine gute Party ist er sowieso immer zu haben, vor allem, wenn es seine eigene ist: Mit dem Best-of "XXV" feiert Robbie Williams sein großes Jubiläum als Solokünstler.

Der Hintergrund: 1997 veröffentlichte Robbie Williams sein erstes Soloalbum "Live Thru A Lens", die Platte machte aus dem früheren Take-That-Sänger endgültig einen Pop-Superstar. 25 Jahre später blickt Williams nun ausgiebig und sehr stilvoll zurück: Gemeinsam mit dem niederländischen Metropole Orkest hat er seine größten Hits neu aufgenommen und nebenbei auch vier neue Songs (darunter die Single "Lost") eingespielt. Insgesamt 19 Songs umfasst "XXV", in der Deluxe-Version sind es sogar 29.

Floor Jansen - Me Without You

Floor Jansen: Mit dem Namen hätte man bis vor ein paar Jahren nur Metal-Fans gelockt, aber inzwischen erreicht die 41-Niederländerin auch ein ganz anderes, sehr viel breiteres Publikum. Jüngster Beleg: ihre Teilnahme an der VOX-Sendung "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" im Frühsommer 2022. Die Frau mit dem Power-Sopran, bekannt geworden als Sängerin der Symphonic-Metal-Band Nightwish, flirtete zuletzt immer wieder mit dem Pop. Inzwischen ist wohl echte Liebe daraus geworden.

Im März 2023 will Floor Jansen ihr erstes eigenes Album veröffentlichen, mit "Me Without You" präsentiert sie nun einen weiteren Vorgeschmack auf das, was da kommt. Jansen singt mit Gefühl, Leidenschaft und viel Energie, aber ohne harte Gitarrenriffs von einer zerbrochenen Liebe und davon, sich selbst zu finden. Auf dem Cover zur insgesamt dritten Single aus ihrem kommenden Album trägt sie ein luftiges weißes Kleid - weiß wie die Unschuld. Der Kontrast zu dem, was sie sonst so bei Nightwish verkörpert, könnte extremer kaum sein, aber: Als Musikerin ist Jansen auch ohne Metal-Krach im Hintergrund eine ziemliche Wucht!

Julian Lennon - Jude

Für Mama, für Onkel Paul. Auch für Papa? Irgendwie schon. Julian Lennon mag es nicht sonderlich, wenn man ihn zuallererst auf seinen berühmten Vater anspricht. Aber John Lennon wäre sicher mächtig stolz, wenn er "Jude" hören könnte, das erste neue Album von Julian Lennon seit immerhin elf Jahren. Den Veröffentlichungstermin legte der 59-Jährige möglichst nahe an den Geburtstag seiner 2015 verstorbenen Mutter (10. September), das Cover zeigt ihn selbst als kleinen Jungen: "Jude" ist ein sehr persönliches Album, das aber auch von universellen Themen wie Freiheit, Liebe und dem Streben nach Glück handelt.

Elf Songs sind es insgesamt, meist getragen von Klavier und Gitarre. Sensibel, sanft, ein bisschen verträumt. Nicht so, wie John Lennon es gemacht hätte, aber manchmal so ähnlich - wenn man beim Hören die Augen schließt, klingt der Sohn in manchen Momenten durchaus nach dem Vater, und das scheint inzwischen auch okay zu sein für Julian Lennon. So, als würde er irgendjemandem etwas beweisen wollen, wirkt diese Platte jedenfalls nicht. Und wer noch über den Titel stolpert: Paul McCartney schrieb vor vielen Jahren mal einen Song, um Julian Lennon nach der Scheidung seiner Eltern zu trösten. Er sollte zuerst "Hey Jules" heißten, später wurde daraus dann "Hey Jude".