Taylor Swift, A-ha, Nicole und Seeed-Frontmann Peter Fox, der 14 Jahre nach "Stadtaffe" sein Solo-Comeback feiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Es geht wohl locker als eine der aufregendsten Musik-Meldungen des Jahres durch, zumindest in Deutschland: 14 Jahre nach seinem gefeierten Album "Stadtaffe" feiert Seeed-Frontmann Peter Fox sein Comeback als Solo-Musiker. Und mit der Single "Zukunft Pink" zeigt Fox, dass er nichts verlernt hat. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Taylor Swift, A-ha und Nicole, die jetzt auch auf Russisch für "Ein bisschen Frieden" plädiert.

Peter Fox - Zukunft Pink (feat. Inéz)

"Könnte das der Beginn von etwas Großem sein ..?" fragte Peter Fox kürzlich in einem kryptischen Social-Media-Post, in dem auch der Schriftzug "Peter Fox - Zukunft Pink" eingeblendet wurde. Etwas Großes? Das ist bei einem wie ihm das mindeste, was die Fans erwarten. 2008 brachte der Seeed-Sänger mit "Stadtaffe" sein bislang einziges Solo-Album auf den Markt, es gehörte mit Hits wie "Alles neu", "Haus am See" und "Schwarz zu blau" zum Besten (und Erfolgreichsten), was der deutsche Pop jener Zeit zu bieten hatte. 14 Jahre ist das inzwischen her.

Nach dem Instagram-Beitrag vom Mittwoch und weiteren Posts war bereits mehr oder weniger klar, dass Fox neue Musik veröffentlichen würde, und genau so ist es jetzt auch gekommen. Der inzwischen 51-Jährige hat mit Feature-Gast Inéz eine Single plus Video veröffentlicht, "Zukunft Pink" heißt der Gutelaune-Dancehall-Titel im typischen Fox-Stil. "Alle malen schwarz, ich seh' die Zukunft pink / Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind." Hoffnung, Zuversicht, Aufbruchstimmung - dieser Song ist ein echtes Statement.

Ob auf die rosige Comeback-Single bald auch ein neues Album folgt? Das blieb nach der Veröffentlichung von "Zukunft Pink" zunächst offen. Fox hatte eine zweite Solo-Platte nach "Stadtaffe" eigentlich ausgeschlossen, ist aber bereits als Headliner für einige 2023er-Festivals bestätigt. Und wenn er noch mehr Neues auf dem Niveau von "Zukunft Pink" zu bieten hat, dann wäre das auf jeden Fall "etwas Großes".

Taylor Swift - Midnights

Wer ist Taylor Swift? Die Frage kann man, zumindest mit Blick auf ihr Image und ihre Musik, beinahe jeden Tag neu beantworten. Country-Girl, Party-Queen, Pop-Rebellin, strahlende Diva - und jetzt: eine junge Frau mit sehr erwachsenen Künstler-Ambitionen, umweht von Melancholie und ein bisschen auch von bösen Geistern. "Midnights" heißt das inzwischen zehnte Studioalbum der 32-Jährigen, die diesmal unter anderem auch mit Lana del Rey ("Snow On The Beach") zusammenarbeitete, und es ist ihr bis dato wohl düsterstes Werk. Von "Aufruhr", "Schrecken" und "Tränen" war in einer Ankündigung bereits die Rede, sogar von "Dämonen". Diese Platte erzähle "die Geschichte von 13 schlaflosen Nächten".

13 Songs sind es also, man spielt sie vielleicht wirklich am besten spät in der Nacht ab. Alleine, in eine Decke gehüllt, mit einem Glas Rotwein in der einen Hand und einem Taschentuch in der anderen. Die Hit-Expertin Taylor Swift legt den Hit-Gedanken mit "Midnights" konsequent zur Seite, setzt stattdessen auf atmosphärischen Lowkey-Pop mit Indie-Flair und kreiert so ein Album, das wirklich auch als solches gehört werden will. Und gehört werden kann. Durch die Nacht mit Taylor Swift!

A-ha - True North

Wenn es um A-ha geht, dann denkt man zuerst an "Take On Me". Das war damals in den 80-ern so, das ist heute so, und das wird sich wahrscheinlich auch nie mehr ändern. So wie es eben bei vielen 80er-Bands ist, die fest im Zeitgeist verankert waren und mit ein, zwei Mega-Hits groß wurden. Ganz anders als viele Acts aus jener Zeit blieben A-ha aber nicht im Sound der 80-er hängen - dafür nehmen sie die Musik wohl einfach viel zu ernst. Wie ernst, das hört man auch wieder auf "True North", dem ersten neuen Studioalbum der Norweger seit 2015 ("Cast In Steel"), zu dem auch ein begleitender Dokumentarfilm gedreht wurde.

Sie hätten diese Platte ohne Weiteres in London, New York oder Los Angeles aufnehmen können. Haben sie aber nicht. "True North" entstand zu großen Teilen in Bodø, etwa 90 Kilometer nördlich des Polarkreises. Es wird bitterkalt dort und ist aus Sicht der meisten Menschen wohl auch recht ungemütlich, aber für Morten Harket und Co. ist es die Heimat. Und ein Ort, an dem nicht mal eben jemand von der Plattenfirma vorbeischaut, um irgendwie zu nerven. Beides wirkte sich wohl positiv auf das neue Material aus. Authentisch, ausgereift, im besten Sinne zeitlos und in manchen Momenten ("You Have What It Takes") umwerfend schön: Mit "True North" entfachen A-ha einen Zauber, bei dem man "Take On Me" durchaus mal für einen kurzen Moment vergessen kann.

Nicole - Ich bin zurück

Damals, als sie "Ein bisschen Frieden" sang, trat sie gerne im luftigen weißen Kleid auf - viele werden sich noch erinnern. Und dann sieht man Nicole 40 Jahre später auf dem neuen Albumcover, ganz in Schwarz gekleidet. Der Kontrast könnte stärker kaum sein. Natürlich, die Nicole von heute ist nicht mehr das unbedarfte 17-jährige Mädchen, das 1982 beim Eurovision Song Contest antrat. Im Subtext schwingt auf dem neuen Album auch einiges mit von dem, was hinter ihr liegt - 2020 erkrankte die Sängerin an Brustkrebs. Doch inzwischen ist sie geheilt, blickt nach vorne. Die zentrale Aussage ihres neuen Werkes wird schon im Titel unmissverständlich klar: "Ich bin zurück".

Die neuen Songs erzählen von einer Kämpfernatur, von Willenskraft, Lebensmut, Liebe und Freundschaft. Für einige Lieder arbeitete Nicole wie schon beim letzten Album ("50 ist das neue 25", 2019) mit Heinz Rudolf Kunze zusammen, der ein paar Texte schrieb. Weil die Schlager-Ikone aber in diesem Jahr auch Jubiläum feiert (40 Jahre auf der Bühne), sind zusätzlich neu aufgelegte Klassiker dabei, unter anderem auch "Ein bisschen Frieden". Die ewige Friedenshymne wird diesmal auch auf Russisch vorgetragen - eine Botschaft an Herrn Putin, wie Nicole im Vorfeld der Veröffentlichung wissen ließ.