Leonard Coheen, Dillon, die Red Hot Chili Peppers und Peter Maffay, der den kleinen Drachen Tabaluga auf ein märchenhaftes neues Abenteuer schickt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Als Solo-Künstler gehört Peter Maffay zu den erfolgreichsten Musikern, die es in Deutschland je gab, parallel dazu hat er auch noch eine der beliebtesten Rock-Märchen-Figuren für Kinder erschaffen: "Tabaluga" ist seit fast vier Jahrzehnten nicht mehr aus den Kinderzimmern wegzudenken und kommt jetzt mit einem neuen Album zurück - es geht um nichts weniger als die Rettung des Planeten. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Leonard Cohen, Dillon und den Red Hot Chili Peppers.

Peter Maffay - Tabaluga - Die Welt ist wunderbar

Peter Maffay, ein Rockmusiker, veröffentlicht ein Album mit Kindermusik: Das war 1983 durchaus ein Wagnis, als es losging mit "Tabaluga oder die Reise zur Vernunft". Doch das Projekt, von Maffay in Zusammenarbeit mit Rolf Zuckowski, Gregor Rottschalk und Helme Heine erdacht, wurde ein voller Erfolg. Alleine die bislang sechs "Tabaluga"-Konzeptalben verkauften sich rund vier Millionen Mal, dazu gab es vier Musicals, eine TV-Serie mit drei Staffeln sowie einen Kinofilm. Jetzt kehrt der kleine grüne Drache, der schon so viele Kinder beim Aufwachsen begleitete, zurück mit einem weiteren Rockmärchen.

"Tabaluga - Die Welt ist wunderbar", so heißt das neue Album, das ab sofort erhältlich ist. Es geht wie schon so oft bei Tabaluga um Liebe, Freundschaft und Zusammenhalt, aber wie fast immer auch um etwas mehr: Bei seinem neuen Abenteuer kämpft der mutige Drache gegen den Klimawandel an - ein Thema, das Maffay auch in seiner "regulären" Arbeit als Rockmusiker seit geraumer Zeit beschäftigt. Mit Megaherz- und Eisbrecher-Star Alexander Wesselsky singt Maffay "Es ist heiß", ein anderes Lied trägt den vielsagenden Titel "Ohne Wasser gibt's kein Leben". Als weiterer Gaststar ist Stefanie Heinzmann dabei, die in zwei Songs in die Rolle des Glühwürmchens Lucy schlüpft.

Various Artists - Here It Is: A Tribute To Leonard Cohen

Seine Kunst war nie auf Massentauglichkeit ausgelegt, trotzdem berührte er mit seinen poetischen und oftmals recht schwermütigen Liedern Millionen: Leonard Cohen galt schon zu Lebzeiten als Legende, als einer der begnadetsten und bedeutendsten Sänger aller Zeiten. Sechs Jahre nach dem Tod des kanadischen Ausnahmekünstlers wird sein Wirken nun mit dem aufwendigen Tribute-Album "Here It Is: The Songs Of Leonard Cohen" gewürdigt.

Musikalisch kommt "Here It Is" recht jazzig daher, die involvierten Künstlerinnen und Künstler sind teilweise aber auch in ganz anderen Genres zu Hause. Norah Jones eröffnet mit ihrer Version von "Steer Your Way", Gregory Porter singt "Suzanne" und Sarah McLachlan den großen Klassiker "Hallelujah". Daneben steuerten unter anderem Mavis Staples, der frühere Genesis-Sänger Peter Gabriel und sogar Punkrock-Ikone Iggy Pop Cover für das Album bei. Auch erwähnenswert, weil eher unüblich für neuzeitliche Multi-Artist-Tribute: Alle Lieder wurden mit derselben Begleitband (zu der unter anderem auch Bill Frisell gehört) aufgenommen.

Dillon - 6abotage

Es hat lange gedauert, aber wenn man die Musik hört, ahnt man auch warum. Dominique Dillon de Byington, als Künstlerin schlicht Dillon, singt von Zerrissenheit, inneren und äußeren Kämpfen, Trennung und Schmerz, alles ist geprägt von einem ziemlich kritischen Blick auf die Welt. Sie hat sich zuletzt eben etwas mehr Zeit genommen, um die Eindrücke des Lebens um sie herum aufzusaugen, am Ende kommt aber auch diesmal wieder Musik mit viel Substanz heraus: Mit "6abotage" präsentiert die brasilianische Sängerin, die allerdings schon seit vielen Jahren in Deutschland lebt, ihr erstes neues Album seit "Kind" im Jahr 2017.

Elf Songs enthält die neue Platte, die Dillon selbst als "Liebesbrief, Hilfeschrei und Konsequenz in einem" beschreibt. Ihre Stimme klingt betörend und verletzlich wie immer, dazu laufen musikalisch unaufgeregte und zurückhaltende, aber auch angenehm leichtfüßige und bisweilen hypnotische Urban-Pop-Arrangements von Alexis Troy, der als Produzent das gesamte Album betreute. Sehr homogen das Ganze, sehr kunstvoll, in jedem Fall hörenswert. Demnächst präsentiert Wahl-Berlinerin Dillon das neue Material auch auf einer kleinen Europatour; im November sind fünf Konzerte in Deutschland geplant.

Red Hot Chili Peppers - Return Of The Dream Canteen

Erst brachten sie ewig nichts zustande, jetzt wissen sie plötzlich gar nicht mehr wohin mit all den Songs. Die Red Hot Chili Peppers haben rund sechs Monate nach dem Doppelalbum "Unlimited Love" (Platz eins in Deutschland, GB und den USA), der ersten Platte seit 2016, wieder neue Musik veröffentlicht: "Return Of The Dream Canteen". Es ist erneut ein Doppelalbum und umfasst wie schon "Unlimited Love" insgesamt 17 Lieder. Produziert wurde der inzwischen 13. Peppers-Langspieler einmal mehr von dem großen Rick Rubin.

Einer der Tracks trägt den Titel "La La La La La La La La", Anthony Kiedis und Co. betonten aber schon im Vorfeld der neuen Veröffentlichung, dass es sich bei den Songs von "Return Of The Dream Canteen" keineswegs um Füllmaterial oder irgendeine Art von Resteverwertung handle. Das zweite Peppers-Album in diesem Jahr sei "so bedeutsam wie das erste", erklärte die US-Band vor einigen Wochen in einem Statement. Mehr noch: "'Return Of The Dream Canteen' ist alles, was wir sind und uns je erträumten zu sein."