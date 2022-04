Rammstein, Banks, Bilderbuch und Pink Floyd, die erstmals seit fast 30 Jahren ein neues Lied veröffentlicht haben und so die Ukraine unterstützen wollen: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Wer hätte gedacht, dass es dazu noch einmal kommt. Oder kommen muss: Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine haben David Gilmour und Nick Mason die Kultband Pink Floyd reaktiviert, um erstmals seit fast 30 Jahren neue Musik zu veröffentlichen - "Hey Hey Rise Up", ein Solidaritätssong. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Rammstein, Banks und Bilderbuch.

Pink Floyd - Hey Hey Rise Up (featuring Andrij Chlywnjuk)

David Gilmour und Nick Mason zurück im Studio, neue Musik von Pink Floyd - bis zuletzt hätte kaum jemand auch nur einen Penny darauf verwettet, dass es dazu noch einmal kommt. Die gerade veröffentlichte Single "Hey Hey Rise Up" ist in jedem Fall eine große Überraschung, immerhin handelt es sich um den ersten neuen Pink-Floyd-Song seit fast 30 Jahren (das letzte Album, "The Division Bell", erschien 1994). Der Hintergrund aber ist tragisch und die Musik selbst eher nebensächlich: "Hey Hey Rise Up" entstand als Solidaritätssong für die Ukraine.

"Hey Hey Rise Up" wurde am 30. März mit Bassist Guy Pratt und Keyboarder Nitin Sawhney aufgenommen, statt Gilmour am Mikrofon hört man den Gesang von Andrij Chlywnjuk, der eigentlich Frontmann der Band Boombox ist und ein ukrainisches Volkslied singt. Chlywnjuk hatte unlängst einen Beitrag auf Instagram gepostet, in dem er das Lied auf dem Kiewer Sofijskaja-Platz singt - so wurde Gilmour auf ihn aufmerksam.

Die Einnahmen von "Hey Hey Rise Up" werden an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet, um Opfern des Krieges in der Ukraine zu helfen. In einem Pressetext zur neuen Single erklärt Gilmour, dessen Schwiegertochter aus der Ukraine stammt: "Wir wollen unsere Unterstützung für die Ukraine ausdrücken und auf diese Weise zeigen, dass der Großteil der Welt glaubt, dass es komplett falsch ist, dass eine Supermacht ein unabhängiges, demokratisches Land überfällt."

Rammstein - Zick Zack

"Deine Brüste sind zu klein / Zwei Pfund Silikon sind fein / Säcke schneiden von den Augen / Nase fräsen, Fett wegsaugen" - so geht das also, wenn Till Lindemann zum Beauty-Experten wird. Was vermeintlich schön ist und was nicht, das war bei Rammstein schon oft Thema. Nun gibt es einen neuen Song, in dem die Band sich auf typisch groteske Art an Casting-Shows und Modelwelt abarbeitet. "Zick zack, zick zack, schneid das ab". Rammstein im Schönheitswahn, oder eben im Anti-Schönheitswahn.

Mit der Single "Zick Zack" wurde auch ein neues Musikvideo veröffentlicht, in dem Lindemann und Co. mal wieder in aufwendigen Kostümen auftreten - ein Haufen Verpfuscht-und-zugenäht-Monster, eines grässlicher als das andere. So kennt man jetzt also nach "Zeit" einen zweiten Song von der bevorstehenden neuen Platte, auch in "Zick Zack" sind Zeit und Vergänglichkeit wieder Thema ("Tick tack, tick tack, du wirst alt") - es scheint, als erwarte die Fans ein richtiges Konzeptalbum. Die Veröffentlichung des "Zeit"-Langspielers ist für den 29. April geplant. Wenige Wochen später startet dann, wenn alles gutgeht, die zweifach verschobene Stadion-Tour durch Europa.

Banks - Serpentina

Sie ist innovativ und glänzt seit jeher mit ihrem charakterstarken Gesang, aber auch bei der Musik im Hintergrund gibt es bei ihr immer eine Menge zu entdecken: Wenn Banks etwas Neues veröffentlicht, hören inzwischen auch viele Leute jenseits der R'n'B-Szene genau hin. Drei Jahre nach "III" (2019) kommt jetzt der nächste große Wurf von der kalifornischen Sängerin und Songschreiberin: "Serpentina".

Mit ihrem vierten Album möchte die 33-Jährige sich wie eine Schlange häuten und neu erfinden, so das Bild in einem Begleittext zu "Serpentina". Die Künstlerin selbst beschreibt die neue Musik verglichen mit früheren Werken als "wilder" und "freier". Rap-Elemente und verspielte Beat-Konstruktionen, die weit mehr sind als nur klangliche Untermalung ("Meteorite"), aufgekratzter R'n'B-Pop ("Holding Back"), an anderer Stelle sehr gefühlvolle und sinnliche Momente mit Piano und Streichern ("Deadend"): Banks präsentiert sich auf "Serpentina" facettenreich wie selten zuvor und bewegt sich, da hat sich nichts verändert, weiterhin auf einem sehr hohem künstlerischen Niveau.

Bilderbuch - Gelb ist das Feld

Austropopper big in the USA? Falco hat's seinerzeit geschafft. Wo er war, sind Bilderbuch natürlich noch lange nicht, aber immerhin: Ende 2021 waren die gefeierten Wiener (als Support von Roosevelt) erstmals in Amerika und Kanada auf Tour. Es geht voran, und sie sind weiterhin fleißig. "Gelb ist das Feld" heißt das gerade erschienene neue Album von Bilderbuch, es ist der inzwischen siebte Langspieler der umtriebigen Band.

Rock, Pop, Funk, österreichischer Wortwitz, Slacker-Charme und internationales Flair - das ist das Spektrum, in dem sich Bilderbuch seit jeher bewegen und immer wieder ein bisschen neu erfinden. Mit "Gelb ist das Feld" setzt man wieder verstärkt auf heulende Gitarren und Sommer-Feeling, mit der bereits bekannten Single "Nahuel Huapi / Daydrinking" ist auch diesmal wieder ein kleiner Hit dabei. Die nächsten Festivals können kommen, davor steht aber erst noch eine Tour durch die feinsten Konzertsäle Deutschlands an - unter anderem treten Frontmann Maurice Ernst und seine Bilderbuch-Kollegen in der Hamburger Elbphilharmonie und der neuen Münchener Isarphilharmonie auf. Da wäre wahrscheinlich sogar Falco etwas neidisch.