Celina Bostic, SDP und US-Superstar Post Malone, der sich mit "Twelve Carat Toothache" wieder ein Stück weiter von seinen Rap-Wurzeln entfernt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Post Malone, der Texaner mit dem markant zutätowierten Gesicht, gehört zu den weltweit erfolgreichsten Rappern der vergangenen Jahre. Wenn man ihn denn überhaupt noch einen Rapper nennen kann. Auf seinem neuen Album wird jedenfalls viel gesungen und einmal mehr mit unterschiedlichsten Genres experimentiert. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Celina Bostic und den "Sing meinen Song"-Stars SDP.

Post Malone - Twelve Carat Toothache

Ein "Schmelztiegel aus Country, Grunge und HipHop", so beschrieb Post Malone seine Musik einmal. Inzwischen ist das aber nur noch die halbe Wahrheit. Electro, Dance, R'n'B, neuerdings auch eine große Portion Pop: Ein klassischer Rapper ist der Mann aus Texas schon lange nicht mehr. Abgesehen vielleicht vom Habitus. Teure Klamotten, teure Autos, viele Frauen in den Musikvideos und viel Bling-Bling, auch im zutätowierten Gesicht. Da kommt wohl auch der Titel seines neuen Albums her: "Twelve Carat Toothache".

Dass man auch mit zwölf Karat Gold im Mund noch Zahnschmerzen haben kann, ist für viele Menschen wahrscheinlich unvorstellbar, aber bei Post Malone geht es. Natürlich tut ihm nicht nur der eine oder andere Goldzahn weh, sondern manchmal auch das Herz. In "One Right Now" etwa, der zuletzt schon millionenfach geklickten Single mit The Weeknd, in der es um Betrügereien und verletzte Gefühle geht - im Video, da sind wir wieder bei den Rapper-Klischees, wird herumgeballert wie in einem Action-Film. Insgesamt 14 Songs enthält der vierte Langspieler von Post Malone, und egal, welchem Genre man "Twelve Carat Toothache" nun zuordnet, in den internationalen Charts wird es sicher wieder weit nach oben gehen. Der Vorgänger, "Hollywood's Bleeding", war eines der meistverkauften Alben 2019.

Celina Bostic - A.F.F.

Eigentlich müsste sie längst viel bekannter sein. Celina Bostic? Die durchschnittliche Radio-Hörerschaft wird bei dem Namen nur ratlos mit den Schultern zucken, aber unter Deutschlands Musiker-Größen hat sie inzwischen viele Fans. Sie schrieb Lieder für Yvonne Catterfeld, war mit Bushido im Studio, mit Udo Lindenberg sowie Max Herre auf Tour, arbeitete mehrfach mit Farin Urlaub. Nur der Durchbruch als Solo-Künstlerin lässt noch auf sich warten. Aber genau darum, um den großen Fame und das Star-Sein, geht es ihr eben auch nicht. Celina Bostic ist eine Künstlerin, bei der entweder die Musik selbst im Vordergrund steht, oder die Botschaft. Bei ihrer neuen Single ist es wieder Letzteres.

"Nie wieder leise": Mit dem Song zeigte Celina Bostic 2020, dass die "Black Lives Matter"-Initiative auch in Deutschland viele Menschen bewegt. Nun beschäftigt sich die 42-Jährige mit einem völlig anderen Thema, und wieder hat sie eine starke Botschaft im Gepäck: Mit "A.F.F." (kurz für "After Baby Body") besingt Bostic den weiblichen Körper und wie er sich durch eine Schwangerschaft verändert. Persönlich und universell zugleich, musikalisch wie immer auf hohem Niveau. Begleitend zu ihrer neuen Single ist auch ein Musikvideo entstanden - "eine gefilmte Reise hin zu mehr Akzeptanz und Selbstliebe für den eigenen Körper", wie Bostic es in einem Presseschreiben formuliert.

SDP - Ein gutes schlechtes Vorbild

Nicht jeder mag SDP, das wissen sie selbst. Wahrscheinlich muss es sogar ein bisschen Gegenwind geben, damit dieses Projekt überhaupt funktioniert. Wir gegen die, ein paar durchgeknallte Normalos gegen das pervertierte Establishment, so geht es seit jeher in vielen Songs von Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, und sie haben enormen Erfolg damit. Zuletzt erzielten die Alben regelmäßig hohe Chartplatzierungen, mit "Die unendlichste Geschichte" (2019) landete man erstmals auf Platz eins, dazu dann noch die Teilnahme an der aktuellen Staffel der TV-Show "Sing meinen Song" ( VOX) - SDP (kurz für Stonedeafproduction) sind längst angekommen im deutschen Pop-Kanon, ob es ihnen passt oder nicht. Jetzt kommt ein neues Album: "Ein gutes schlechtes Vorbild".

Musikalisch bieten SDP einmal mehr einen bunten Crossover-Mix aus Rap, Rock und Pop. Partymucke mit "Sing meinen Song"-Kollege Clueso ("Die schönsten Tage"), eine Außenseiter-Ballade vor brennendem Piano ("Ein gutes schlechtes Beispiel"), es ist ein breites Spektrum. Stein und Kopplin nehmen wieder den ganzen Hass da draußen und machen etwas Gutes daraus - zumindest werden es die Fans so sehen. Für alle anderen bleiben dann nur noch Songs wie "Du hast gehofft", denen man dann auch als größter Hater kaum noch etwas entgegensetzen kann: "Du hast gehofft, dass wir von einem Laster überfahren werden / Du hast gehofft, dass wir in einem Loch krepieren / Doch wir sind wieder hier!"