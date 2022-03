Bryan Adams, Florence + The Machine, The BossHoss und Rammstein, die mit "Zeit" einen ersten Vorgeschmack auf das neue Album präsentieren: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Auf die letzte Platte hatte man die Fans zehn Jahre lang warten lassen, diesmal ging es zum Glück etwas schneller: Knapp drei Jahre nach ihrem selbstbetitelten siebten Studioalbum haben Rammstein einen Nachfolger für Ende April angekündigt - und gleich dazu eine spektakuläre erste Single veröffentlicht. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Bryan Adams, Florence + The Machine und The BossHoss.

Rammstein - Zeit

"Nach uns wird es vorher geben / Aus der Jugend wird schon Not / Wir sterben weiter, bis wir leben / Sterben lebend in den Tod". Rammstein sind wieder da. Seit Monaten wurde immer wieder über Arbeiten an einem neuen Album berichtet, jetzt wird es konkret. Am 29. April bringt die Band um Till Lindemann den neuen Langspieler "Zeit" auf den Markt, den Nachfolger zum inzwischen drei Jahre alten selbstbetitelten Vorgänger. Mit Ankündigung des "Zeit"-Albums, das kurz vor dem geplanten Start der Europatour erscheint, haben Rammstein auch schon eine erste gleichnamige Single inklusive Video veröffentlicht.

Über fast sechseinhalb Minuten Spielzeit besingen Rammstein das Leben, den Tod, die Vergänglichkeit, die "Zeit". Mit düsteren Textzeilen und wieder einmal gewaltigen, teils verstörenden Bildern. Rammstein beim Ertrinken im Meer, Rammstein als Partisanenkämpfer im Wald, sterbende Kinder, aufwendige Spezialeffekte. Es gibt viel zu entdecken in dem Kino-reifen Musikvideo, bei dem TV- und Kino-Schauspieler Robert Gwisdek Regie führte. Natürlich auch wieder vieles, das man anstößig und ekelhaft finden kann. Rammstein eben.

Bryan Adams - So Happy It Hurts

Das Verdeck runter, das Radio laut aufdrehen und mit einem dämlichen Grinsen im Gesicht ("stupid grin") den Trans-Canada-Highway entlang heizen - alright! Bryan Adams hat während der Pandemie als Künstler und als Mensch ziemlich gelitten, wie er in einer Pressemitteilung zum neuen Album erklärt. Jetzt will er "alles Negative in etwas Positives verwandeln" - und wer, wenn nicht er, verfügt über das perfekte musikalische Equipment, um das zu leisten?

Es geht nicht um Corona, nicht um Krieg, auch nicht so sehr um Liebesgeschichten, sondern "um Freiheit, um Unabhängigkeit, Spontaneität und um diesen Glücksrausch, den man bekommt, wenn die offene Straße vor einem liegt". Adams singt davon auf zwölf Feelgood-Liedern, diesmal generell wieder etwas lauter. Geradlinig, lebhaft, sehr Live-tauglich (im Winter 2022 kommt Adams für einige Konzerte nach Deutschland). Der treffende Titel seines inzwischen 15. Langspielers: "So Happy It Hurts" - er ist so gut drauf, dass es schon wehtut.

Florence + The Machine - My Love

Florence Welch kündigt ein neues Album von Florence + The Machine an und lässt wissen: Im Vorfeld der Arbeiten hat sie sich besonders intensiv mit Choreomanie beschäftigt. Nie gehört? Der Begriff beschreibt das vor allem aus dem Spätmittelalter bekannte Phänomen, dass Menschen sich - zumeist in größeren Gruppen - wortwörtlich zu Tode tanzen. Diese "Tanzwut" schlägt sich auch im Titel der neuen Platte wieder, die am 13. Mai auf den Markt kommen soll: "Dance Fever".

Welch beschreibt das neue Album als eine Art "Nick Cave im Club", und ein paar Eindrücke, wie diese Musik klingt, gibt es auch schon. Nach "King" und zuletzt "Heaven Is Here" präsentieren Florence + The Machine mit Ankündigung der neuen Platte auch die erste "offizielle" Vorab-Single "My Love". Im begleitenden Musikvideo wirbelt Welch vor 20er-Jahre-Kulisse in einer aufwendigen Choreografie von Ryan Heffington und fragt, irgendwo zwischen Dance-Pop und Kunsthochschule: wohin mit all meiner Liebe? Sehr anspruchsvoll, sehr groß gedacht, sehr Florence + The Machine.

The BossHoss - For What It's Worth (Stop, Hey What's That Sound)

The BossHoss seien immer schon eine Band gewesen, die "für die Freiheit in all ihren unterschiedlichsten Formen und Facetten" steht, sagt Sascha Vollmer alias Hoss Power. Nun möchte die Gruppe auf ihre Art Gutes tun und sich musikalisch "vor dem unglaublichen Mut und der Entschlossenheit der ukrainischen Bevölkerung" verneigen. The BossHoss haben dafür "For What It's Worth (Stop, Hey What's That Sound)" gecovert, den berühmten Anti-Kriegssong von Buffallo Springfield aus den 60er-Jahren.

Zum neuen Cover mit Harmonika und Country-Feeling erklärt Alec Völkel alias Boss Burns: "Wir nutzen unsere Stimmen und unsere Reichweite, um Aufmerksamkeit für das Leid der ukrainischen Bevölkerung zu schaffen." Die Band wolle ihren Teil dazu beitragen, "die Not dieser Menschen, die Opfer eines durch nichts zu rechtfertigenden Angriffskrieges geworden sind, ein kleines bisschen zu lindern". Dabei geht es nicht nur um eine musikalische Geste: Die Einnahmen für die Single "For What It's Worth" spenden The BossHoss an die Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder", um so Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen.