Die Sterne, Ann Wilson und Rammstein, die drei Jahre nach ihrem letzten Langspieler das neue Album "Zeit" präsentieren: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Zweimal wurde die Rammstein-Tour durch Europas größte Stadien zuletzt verschoben, in wenigen Wochen soll es nun endlich losgehen. Wenn Till Lindemann und seine Mitstreiter am 15. Mai in Prag ihr Auftaktkonzert geben, wird man sicher auch ein paar neue Songs hören: "Nur" drei Jahre nach der letzten Platte präsentieren Rammstein ihr achtes Studioalbum: "Zeit". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Die Sterne und Heart-Sängerin Ann Wilson.

Rammstein - Zeit

Zehn ganze Jahre, so lange mussten die Fans ohne neue Rammstein-Musik auskommen, ehe 2019 dann endlich das siebte Album ("Rammstein") auf den Markt kam. Nur drei Jahre später passiert es jetzt also wieder, wohl auch deshalb, weil die letzte große Tour mehrfach verschoben werden musste und man die Zeit sinnvoll nutzen wollte. Man hat ja nicht unendlich viel davon, Till Lindemann und Co. wissen das und nennen ihre neue Platte schlicht "Zeit". Nachdem es sich bei dem letzten Werk eher um eine lose Aneinanderreihung von Songs gehandelt hatte, bekommen die Fans diesmal wieder eine Art Konzeptalbum.

Wenn Rammstein von der "Zeit" singen, ist es erwartungsgemäß nur ein kurzer Weg hin zu Tod, Verwesung und dem Verglühen der Sonne. Schon in den beiden Vorab-Singles "Zeit" und "Zick Zack", beide wieder mit spektakulären Videos veröffentlicht, ging es um die Vergänglichkeit. Nun kommen neun weitere neue Songs dazu. Mehr Industrial als zuletzt ("Armee der Tristen"), lustvoll-brachiale Metal-Stampfer ("OK"), am Ende ein gewaltiges "Adieu": Es ist durchaus Material dabei, mit dem man sich die letzte Zeit bis zum Start der Europatour gut vertreiben kann. Einige dieser Lieder wird man dann sicher auch live hören.

Die Sterne - Alles was ich will

"Alles was ich will, läuft offen draußen rum/Und trotzdem krieg ich's nicht, ist das nicht dumm?/Alles was ich will/Was ich alles will ..." - Die Sterne sind wieder da. Wobei, wenn man genau hinsieht: Alles, was noch da ist, sind der Name und Frank Spilker. Seit 2018 ist er das letzte verbliebene Gründungsmitglied in der Band, vieles hat sich verändert. 2020 veröffentlichte Spilker mit seinem Sterne-Projekt ein äußerst experimentierfreudiges Album, das er einfach "Die Sterne" nannte. Im Jahr 2022 gibt es nun abermals einen Neustart, Spilker hat die Band um sich herum komplett neu besetzt.

"Alles was ich will" heißt die erste Single zu einem neuen Album, das am 16. September auf den Markt kommen soll. Spilker singt von Dingen, die er gerne hätte (und meistens nicht bekommt), dazu läuft sommerlich-leichter Indie-Rock mit E-Gitarre und Streichern. Was dahingehend, wo Die Sterne musikalisch gerade stehen, aber noch nicht viel heißen muss. Auf dem letzten Album hörte man neben dem "klassischem" Sterne-Sound auch alles Mögliche zwischen Funk, Folk, Krautrock, New Wave und Rave. Die neue Platte wird übrigens "Hallo Euphoria" heißen und soll laut Pressemitteilung den "traurigsten Sterne-Song aller Zeiten" enthalten - ihren eigenwilligen Sinn für Humor, Umbrüche hin oder her, hat die Band offenbar nicht verloren.

Ann Wilson - Fierce Bliss

Als 1977 mit "Barracuda" der erste ganz große Hit kam, war die Band Heart schon zehn Jahre alt, ihren kommerziellen Höhepunkt erreichten Ann und Nancy Wilson dann Ende der 80-er mit dem Album "Bad Animals". Wenn man bedenkt, wie lange das alles her ist und was danach kam, große Schwierigkeiten mit Kokain und Alkohol zum Beispiel, ist es schon erstaunlich, dass es das Album "Fierce Bliss" überhaupt gibt. Keine neue Heart-Platte, sondern ein neues Solo-Album von Ann Wilson, die es mit 71 Jahren noch einmal wissen will.

"Grimmiges Glück", so könnte man den Titel "Fierce Bliss" übersetzen. Wobei das Grimmige wohl überwiegt - da ist wenig von dem Schmalz, der ja durchaus auch mal charakteristisch war für Wilsons Musik, dafür aber viel trockener, trotziger Hardrock. Es ist ein bisschen wie in den 70-ern, auch das psychedelisch-bunte Cover zu "Fierce Bliss" erinnert an damals. Nur die Stimme, die klingt dann doch wieder nach der Frau, die schon so viel erlebt hat und immer noch gerne mit dem Teufel tanzt. "If I had a dollar for all the things I've done/There'd be a mountain of money", singt sie. Für Classic-Rock-Fans natürlich ein Muss.