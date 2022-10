Die Beatles, Daisy the Great, Eloy de Jong mit Joy Fleming und Pop-Superstar Rihanna, die sechs Jahre nach "Anti" endlich neue Musik präsentiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Sechs Jahre lang ließ Rihanna ihre Fans auf neue Musik warten, aber sie kann es noch: Mit "Lift Me Up" aus dem "Black Panther"-Soundtrack feiert die Sängerin aus Barbados ein eindrucksvolles musikalisches Comeback. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von den Beatles, Daisy the Great und Eloy de Jong, der jetzt in einem Musikvideo neben Joy Fleming tanzt.

Rihanna - Lift Me Up

Zuletzt wurde ihr Vermögen auf unglaubliche 1,4 Millarden US-Dollar geschätzt: Finanziell läuft es bei Rihanna prächtig. Sie ist ja auch sehr tüchtig. Rihanna verkauft Kleider und Unterwäsche, Sonnenbrillen, Schmuck, diverse Beauty-Produkte, arbeitet zwischendurch auch mal als Schauspielerin. Nur in der Musik, ihrem eigentlichen Kerngeschäft, ist zuletzt wenig passiert. Sechs Jahre lang mussten Fans der R'n'B-Sängerin aus Barbados auf neues Liedgut warten, nun aber ist es endlich da: Mit der Single "Lift Me Up" feiert Rihanna ihr Pop-Comeback.

In "Lift Me Up" sehnt sich Rihanna nach Zuneigung und jemandem, der sie beschützt, im Hintergrund läuft ein minimalistisches Arrangement mit Piano und Streichern. Es ist definitiv kein lautes "Hallo, wieder da", aber dafür glänzt Rihanna umso mehr mit ihrem betörenden und einfühlsamen Gesang. Das neue Lied steht indes auch nicht für sich alleine: "Lift Me Up" ist Teil des Soundtracks zum kommenden Marvel-Blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever" (ab 9. November im Kino) und Chadwick Boseman gewidmet, dem 2020 verstorbenen Hauptdarsteller des ersten "Black Panther"-Films.

Ob auf "Lift Me Up" bald weitere neue Songs von Rihanna folgen? Gut möglich, eigentlich müsste sie inzwischen auf einem ganzen Berg neuer Lieder sitzen. Schon 2020 erklärte der Megastar, an einem Nachfolge-Album zu "Anti" (2016) zu arbeiten. Mit Blick auf das neue Material erklärte Rihanna vor einiger Zeit aber auch: "Ich werde es veröffentlichen, wenn ich mich danach fühle. Ich werde es nicht herausbringen, nur weil die Leute darauf warten."

The Beatles - Revolver (Super Deluxe)

"Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", das "White Album", "Abbey Road" und dann "Let It Be": In den letzten Jahren wurden bereits mehrere große Beatles-Alben als aufwendige Super-Deluxe-Editionen neu aufgelegt, stets versehen mit umfangreichem Bonusmaterial. Jetzt kommt eine Platte an die Reihe, die bei vielen Fans der "Fab Four" besonders hoch im Kurs steht: "Revolver". Der siebte Langspieler der Beatles, 1966 veröffentlicht, gilt als eines der besten Alben, das McCartney, Lennon und Co. je aufgenommen haben.

Mit "Revolver" emanzipierten sich die Beatles seinerzeit vom Image der Beat-Combo. Eine neue stilistische Bandbreite öffnen McCartneys Streicher-Drama "Eleanor Rigby", Harrisons fernöstlich angehauchtes "Love You To" und das Experimentalstück "Tomorrow Never Knows". Auch "Yellow Submarine" war hier schon dabei (bevor wenig später ein gleichnamiger Trickfilm plus Soundtrack folgte). 14 Titel waren es insgesamt in der Original-Fassung, bei knapp 35 Minuten Spielzeit. Und jetzt, eine "Super Deluxe"-Edition, je nach Konfiguration mit bis zu 63 Liedern, wahlweise auch als Paket mit fünf CDs oder vier LPs erhältlich. Neben der ursprünglichen Mono-Version dürfen sich die Fans auf einen neu produzierten Stereo-Mix, bislang unveröffentlichtes Session-Material, Demos sowie eine zusätzliche EP freuen.

Daisy the Great - All You Need Is Time

Es ist schon ein ordentlicher Umweg, den sie da genommen haben, aber in jedem Fall eine schöne Geschichte. Kelley Nicole Dugan und Mina Walker wollten eigentlich Schauspielerinnen werden, lernten sich an der New Yorker Tisch School of Arts kennen. Irgendwann sollten die beiden jungen Frauen ein Musical über eine fiktive Band schreiben, doch aus dem erfundenen Musikprojekt wurde ein sehr reales. Als Daisy the Great landeten Dugan und Walker vor einiger Zeit einen großen TikTok-Hit ("Record Player"), 2019 erschien das Debütalbum "I'm Not Getting Any Taller". Nun folgt Album Nummer zwei, "All You Need Is Time".

Dugan stammt aus New York, Walker aus New Orleans, ihr gemeinsamer musikalischer Nenner ist der Folk, aber da ist auch noch viel mehr. Man hört auf "All You Need Is Time" verträumt-funkelnden Indie-Pop, launenhafte Singer/Songwriter-Extravaganzen, gefällige Gesangs-Harmonien, manchmal auch ein richtig schön knarzendes Gitarrensolo. Ziemlich eigenwillig, zuweilen etwas melancholisch, weit weg vom Mainstream, aber aus musikalischer Sicht immer sehr ansprechend. Und dass Dugan und Walker von der Schauspielschule kommen, macht das Ganze eigentlich nur noch besser: Auch zu den Songs ihres neuen Albums haben sie wieder ein paar sehr kreative und charmante Musikvideos aufgenommen. Absolut hörens- und sehenswert!

Eloy - Ein Lied kann eine Brücke sein (feat. Joy Fleming)

Sie bilden in der digitalen Zusammenführung durchaus ein hübsches Gespann, sie hätten sich bestimmt auch bei einem echten Treffen prima verstanden. Erst kürzlich präsentierte Eloy de Jong bei Florian Silbereisens "Schlagerjubiläum" das Lied "Ein Lied kann eine Brücke sein" - nicht nur ein Cover von Joy Flemings berühmtem Eurovision-Song, sondern ein "Duett" mit der 2017 verstorbenen Kult-Sängerin. Inzwischen wurde auch ein dazugehöriges Video veröffentlicht.

Der Clip ist im 70er-Jahre-Stil gehalten, zeigt Eloy und Joy Fleming Seite an Seite tanzend. "Ein Lied kann eine Bücke sein / Und jeder Ton ist wie ein Stein", schmettern sie zu einem modernen Uptempo-Schlager-Beat. "Mit der wunderbaren Joy Fleming dieses Lied zu singen, das ist einfach toll!", freut sich der frühere Caught-in-the-Act-Sänger Eloy de Jong in einer Begleitnotiz zu dem Song, der auch auf seinem jüngst veröffentlichten Album "Lass das Leben Musik sein" enthalten ist. "Ich bin ihrer Familie wirklich sehr dankbar dafür, dass sie mir die Freigabe für dieses virtuelle Duett erteilt hat - um dieser so großartigen Sängerin noch einmal die letzte Ehre zu erweisen."