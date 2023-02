Mark Keller, die Gorillaz und Shootingstar Nina Chuba, die mit "Glas" ihr erstes vollwertiges Album auf den Markt bringt: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Sie startete ihre Karriere im Showbusiness als Schauspielerin in der Kinderserie "Die Pfefferkörner", inzwischen sorgt sie als Musikerin für Furore und spielt Lieder, bei denen Eltern manchmal lieber weghören: Mit "Glas" hat Nina Chuba gerade ihr erstes Studioalbum auf den Markt gebracht. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von "Bergdoktor"-Star Mark Keller und den Gorillaz.

Nina Chuba - Glas

Auf Fotos posiert sie gerne mit ausgestrecktem Mittelfinger, in ihren Texten ist ihr vieles "scheißegal": Nina Chuba ist derzeit schwer angesagt bei deutschen Teenagern. Bei Eltern hingegen verursachen ihre Lieder manchmal etwas Zähneknirschen, aber immerhin: Wenn Chuba läuft, hören die Kids durchaus keine schlechte Musik. Mit ihrem unverblümten Mix aus Rap, Dancehall und R'n'B brachte die frühere "Pfefferkörner"-Darstellerin zuletzt viel frischen Wind in die Popszene. Nach zwei englischsprachigen EPs gibt es jetzt mit "Glas" ein erstes vollwertiges Album auf Deutsch.

Stinkefinger hin oder her, es geht meistens doch um Herzensangelegenheiten, und wenn nicht, dann zumindest um Themen, in denen sich die meisten jungen Menschen irgendwie wiederfinden werden. Gebrochenes Herz und Erinnerungen an vergangene Romanzen, mal mit Schmetterlingen und mal mit Wut im Bauch. Partys, Träume, Lebenslust. "Ich hab' Hunger, also nehm' ich mir alles vom Buffet", singt die Hamburgerin in ihrer Nummer-eins-Single "Wildberry Lillet". Insgesamt enthält "Glas" 18 Tracks. Zum Albumtitel erklärt Nina Chuba: "Glas steht für etwas Starkes, Beständiges und Glänzendes. Gleichzeitig hat es auch etwas Transparentes und Zerbrechliches. Alles Attribute, mit denen ich mich gut identifizieren kann."

Mark Keller - Mein kleines Glück

Er hat vielleicht nicht den allergrößten Namen im Filmgeschäft, aber sein Gesicht kennt wohl jeder mit einem funktionierenden TV-Gerät: Mark Keller spielte in den 90-ern mehrfach im "Tatort", gehörte fünf Jahre lang zur "Sterne des Südens"-Besetzung, war außerdem in "Alarm für Cobra 11" zu sehen und gibt seit 2008 den Chefarzt Dr. Kahnweiler in "Der Bergdoktor". 2022 trat er dann als "Dornteufel" bei "The Masked Singer" auf und holte den zweiten Platz. Jetzt ist er schon wieder musikalisch unterwegs: Mark Keller hat ein Album aufgenommen, das er "Mein kleines Glück nennt".

Dass Keller eine gute Stimme hat, ist nicht erst seit "The Masked Singer" bekannt. Ein kurzer Blick in die Biografie: Nach dem Studium war Keller bereits drei Jahre lang erster Sänger in der Big Band der Bundeswehr, 1992 veröffentlichte er sogar schon ein erstes Album mit englischen Songs ("Mark Keller"). Gut drei Jahrzehnte später singt er jetzt auf Deutsch: stilvollen Schlager mit Schlips und Orchester, beschwingte Big-Band-Musik, inspiriert von Dean Martin und anderen ganz Großen.

Gleich drei Lieder von Udo Jürgens hat Keller gecovert und "Es fährt ein Zug nach Nirgendwo" von Christian Anders. Daneben hört man aber auch einiges neues Material - zum Beispiel "Wie der Vater, so der Sohn", ein Duett mit Sohn Aaron. Mit dieser Platte habe sich Keller einen Traum erfüllt, erklärt er in einer Begleitnotiz zu "Mein kleines Glück". "Denn egal, was passiert: Diese Lieder werden bleiben und mich immer daran erinnern, dass es sich eines Tages auszahlt, wenn man das macht, was man liebt."

Gorillaz - Cracker Island

Als Damon Albarn 1998 mit Künstler-Kumpel Jamie Hewlett die Gorillaz gründete, reagierte die Öffentlichkeit mit Neugier und Skepsis gleichermaßen. Eine virtuelle Band, bestehend aus fiktiven Musikern und Musikerinnen ohne menschliches Pendant, das war eine spannende Sache. Aber stilistisch auch etwas ganz anderes als davor Blur, Damon Albarns erste große Band. Vom Britpop redet heute niemand mehr, die Gorillaz sind geblieben, und mit ihnen Albarns ganz spezielle Electropop-Vision, die auch auf "Cracker Island" noch ihren Reiz hat.

Das inzwischen achte Album von 2-D, Murdoc Niccals und Co., diesen eigentümlich designten Kunstfiguren, war bereits Mitte 2022 fertig. Ein Dreivierteljahr später geht's nun also endlich auf die Insel, "Cracker Island". Neben neuen verspielten Electro-Beats und lässigem Slacker-Pop haben die Gorillaz auch ein paar Freunde mitgebracht: Thundercat peppt den Titelsong "Cracker Island" mit seinem Bass auf, Fleetwood-Mac-Ikone Stevie Nicks singt auf "Oil" mit, außerdem gibt es Gastbeiträge von Adeleye Omotayo, Tale Impala, Bootie Down und Reggaeton-Superstar Bad Bunny. Ein besonderes Highlight, vor allem für Kinder der 90-er: Auf dem letzten Stück des Albums ("Possession Island") spielen die Gorillaz mit Beck. Ziemlich cool, das alles.