Machine Gun Kelly, Leslie Clio und Korn, die mit ihrem neuen Album beinahe die Toten wecken könnten: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Ende der 90-er hätte das vielleicht kaum jemand erwartet, aber doch, Korn sind immer noch da. Und vor allem: immer noch sehr erfolgreich. Bis zuletzt erzielte jede Platte der US-Band hohe Chartplatzierungen, über die Jahre verkauften die "Freaks" um Jon Davis über 40 Millionen Tonträger. Drei Jahre nach "The Nothing" darf sich die Headbanger-Szene über das nächste neue Album freuen: "Requiem". Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Machine Gun Kelly und Leslie Clio.

Korn - Requiem

Sie hatten die fettesten Riffs, die verrücktesten Frisuren, den kaputtesten Frontmann: Blickt man heute auf den Nu-Metal-Hype der 90-er zurück, so ist es kein Wunder, dass Korn diese Ära dominierten wie niemand sonst. Aber während die meisten anderen Bands von damals bald wieder von der Bildfläche verschwanden, sind die Jungs aus Bakersfield, Kalifornien, immer noch da. Mit "The Nothing" erschien 2019 ihr 13. Album - es war das zwölfte in Serie, das in den Top-10 der US-Charts landete. Nun also Nummer 14: "Requiem".

"Requiem", Totenmesse - ein ziemlich cooler Titel für ein Korn-Album, da werden sich die Fans einig sein. Es geht in den Texten auch ein bisschen um Tod und Wiedergeburt, wirklich neu sind diese Themen aber natürlich nicht für die Band um Jon Davis, die mindestens die Hälfte ihrer früheren Alben auch schon "Requiem" hätte nennen können. Aber das alles ist am Ende gar nicht so wichtig, wenn man nur ordentlich aufdreht. Es krachen die Gitarren, es schmatzt der Bass, es groovt und wummert und scheppert auf nach wie vor hohem Niveau. So geht Totentanz!

Machine Gun Kelly - Emo Girl (feat. Willow Smith)

Machine Gun Kelly fing mal als Freestyle-Rapper an, steht nach wie vor bei dem Label von Sean Combs aka Puff Daddy unter Vertrag, aber musikalisch ist der Verlobte von Megan Fox derzeit ganz anders unterwegs. "I fell in love with an emo girl / All I want is an emo girl", singt er mit Gastmusikerin Willow Smith (Tochter von Will Smith) in seiner neuesten Punkrock-Single "Emo Girl". Die Bassdrum pumpt durch die Strophe, irgendwo kommen ein paar "Na, na, na, na, na"-Passagen, das Ganze klingt eins zu eins nach Blink-182 in den späten 90-ern - und das ist kein Zufall: Machine Gun Kelly arbeitete zuletzt intensiv mit Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker, der sein komplettes neues Album produziert.

Wann der Nachfolger zu Machine Gun Kellys letztem Nummer-eins-Werk "Tickets To My Downfall" (2020) auf den Markt kommt, ist noch nicht bekannt, seit Kurzem weiß man aber, dass er "Mainstream Sellout" heißen soll. Was ein bisschen unglücklich ist: Bis zuletzt trug das Projekt noch den Titel "Born With Horns", den sich Machine Gun Kelly und Travis Barker bei einer Partner-Tattoo-Aktion auch schon auf ihre Unterarme stechen ließen. Machine Gun Kelly änderte den Titel kürzlich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion, ohne Barker vorher zu informieren - Überraschung!

Leslie Clio - Brave New Woman

Mit ihrem Debütalbum "Gladys" (2013) wurde sie direkt für einen Echo als "Beste Künstlerin National" nominiert, viele bezeichneten sie in der Folge als beste deutsche Sängerin ihrer Generation, 2018 wirkte sie dann bei "Sing meinen Song" mit: Der Weg von Leslie Clio nach ganz oben schien von Beginn an klar vorgezeichnet, sie hätte es sich ziemlich leicht machen können. Aber Leslie Clio ist wohl einfach keine Künstlerin, die es sich gerne leicht macht. Zwei Jahre lang suchte sie zuletzt nach einer Plattenfirma, mit der sie ihre musikalische Vision umsetzen kann - am Ende gründete sie ihr eigenes Label. Und jetzt, endlich, gibt es ein neues Album: "Brave New Woman".

Fünf Jahre sind seit dem letzten Langspieler "Purple" (2017) vergangen, der Titel des neuen Werkes spricht für sich. Leslie Clio hat sich mal wieder viel mit Selbstfindung beschäftigt, die neue Platte erzählt aber auch von Empowerment und ist in jedem Fall mehr als "nur" ein erstklassiger Mix aus R'n'B, Soul und progressivem Pop. Die 35-jährige Hamburgerin stellte für die Aufnahmen ein komplett neues, rein weibliches Team zusammen, produzierte erstmals das ganze Album selbst und dachte dabei nur selten an Themen wie Massen- oder Radiotauglichkeit - Titel wie "Abcdef...ck Off" und "Girl With A Gun" zeigen deutlich an, wo diese Ausnahmekünstlerin derzeit steht. Keine Kompromisse, nicht mit Leslie Clio.