PJ Harvey, Casper im Duett mit Cro und Taylor Swift, die im Ringen um ihre eigenen Songs die nächste Album-Neuauflage präsentiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Musik.

Eine Taylor Swift muss tun, was eine Taylor Swift tun muss. Vor einigen Jahren kündigte die US-Sängerin vor dem Hintergrund eines Rechtestreits um ihre Musik an, ihre ersten sechs Alben allesamt neu einzuspielen und als "Taylor's Version" zu veröffentlichen. Mit "Speak Now" setzt sie nun einen Haken hinter der dritten von insgesamt sechs Neuauflagen - neues, bislang unveröffentlichtes Liedgut inklusive. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Alternative-Ikone PJ Harvey und Deutschrap-Star Casper, der nach vielen Jahren mal wieder ein Lied mit Cro aufgenommen hat.

Taylor Swift - Speak Now (Taylor's Version)

Seit einigen Jahren befindet sich Taylor Swift nun schon auf einem Kreuzzug zur Rückeroberung ihrer eigenen Songs. Es geht um die Master-Rechte, einen alten Streit mit ihrem Ex-Label, um persönliche offene Rechnungen und überhaupt ums Prinzip. Die Hintergründe zu ihrer "Taylor's Version"-Serie wurden hinlänglich durchleuchtet und von ihr selbst erklärt; jeder Fans weiß, dass diesen Neuauflagen kein künstlerisches Mitteilungsbedürfnis oder sonst irgendeine Notwendigkeit zugrunde liegt. Aber natürlich verkauft Taylor Swift auch die nächste Eins-zu-eins-Kopie, "Speak Now (Taylor's Version)", wieder als ziemlich gewichtige Angelegenheit.

Im Jahr 2010 veröffentlichte Swift "Speak Now" als ihr drittes Studioalbum. Zur Wiederveröffentlichung erklärt die 33-Jährige, die sich aktuell auf Europatournee befindet: "Die Songs, die in dieser Zeit entstanden, sind geprägt durch ihre brutale Ehrlichkeit, ungefilterte Tagebuch-artige Bekenntnisse und wilde Wehmut. Ich liebe dieses Album." 14 Titel waren es damals, 22 sind es jetzt, mit alten Deluxe-Edition-Liedern und sechs bislang unveröffentlichten "From the Vault"-Titeln, die es seinerzeit nicht auf die Platte geschafft hatten. Damit wäre nun - nach "Fearless" und "Red" (beide 2021) - die dritte "Taylor's Version" Neuauflage durch. Drei weitere Wieder-Veröffentlichungen stehen noch aus.

PJ Harvey - I Inside The Old Year Dying

"A Noiseless Noise" heißt der zwölfte, abschließende Song. Das passt irgendwie. Geräusche sind da, in großer Fülle und verschiedensten Ausprägungen, aber so richtig greifbar wird die Musik auf PJ Harveys neuem Album erst beim dritten oder vierten Hören. Sieben Jahre liegt ihre letzte reguläre Platte "The Hope Six Demolition Project" (ihre erste Nummer eins in UK) inzwischen zurück. Nachdem sie sich in der Folge lange im eigenen Archiv vergraben und mehrere Demo-Veröffentlichungen zusammengestellt hatte, präsentiert die Alternative-Ikone der 90-er jetzt eines ihrer sperrigsten, unergründlichsten und zugleich faszinierendsten Werke: "I Inside The Old Year Dying".

PJ Harvey, inzwischen 53, betonte rund um die Veröffentlichung des Albums mehrfach, wie wichtig ihre langjährigen Kreativpartner John Parish und Flood für die neue Musik gewesen seien. Die Lieder entstanden innerhalb von wenigen Wochen, die Stücke wurden unter Quasi-Live-Bedingungen in London aufgenommen. Es knarzt und flirrt immer wieder im Hintergrund, während Polly Jean Harvey ihre düsteren Lieder von Geistern, von Einsamkeit, von Gott und vom Sterben singt. Sie soll, gemeinsam mit Parish und Flood, viel improvisiert haben. Das aber wird schon beim ersten Durchgang klar: "I Inside The Old Year Dying" ist viel mehr als einfach nur mythisch-gespenstischer Lowfi-Krach.

Casper - Sommer (featuring Cro)

"Was ich brauch', ist nur ein kleines bisschen Sonne / Frag mich 'Wann fühl' ich mich wieder wie neu?' / Sag mir, hab' ich schon das Beste versäumt?" - So geht das, wenn Casper dem "Sommer" einen eigenen Song widmet. Ein bisschen Nachdenklichkeit und Selbstzweifel sind selbst da dabei. Und in dem Fall auch ein sehr prominenter Feature-Gast: Die neue Single "Sommer" sang Casper mit Cro ein, mit dem er vor elf Jahren schon einmal für "Nie auf" zusammenarbeitete. Begleitend wurde auch ein Musikvideo mit Balkonurlaubs-Flair und einem alten Benz auf dem Rasen gedreht.

Casper und Cro singen in "Sommer" launig-locker von kurzen Hosen, langen Tagen und Zitronenlimonade, dazwischen mischen sich immer wieder dunkle Wolken und ein bisschen Donner. Was bei so einem echten Sommer eben dazugehört. Erst kürzlich hatte Casper mit "Emma" seinen ersten neuen Song im Jahr 2023 veröffentlicht und mit ihm gleich ein sein nächstes Album angekündigt, auf dem auch "Sommer" enthalten sein wird. "Nur Liebe, immer", der Nachfolger zum Nummer-eins-Langspieler "Alles war schön und nichts tat weh" (2022), soll im November auf den Markt kommen.