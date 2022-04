Bonnie Raitt, Editors und Vanessa Mai, die schon wieder ein Duett mit einem Deutschrapper singt und "Schwarze Herzen" in den Chat schmiert: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Vanessa Mai & Civo - Schwarze Herzen

Gestern Schlager-Prinzessin, morgen die neue Queen of Deutschrap? Ganz so weit wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber das Muster ist deutlich zu erkennen. Vanessa Mai hat in den letzten Jahren immer wieder die Nähe zur HipHop-Szene gesucht, sang zuletzt unter anderem Duette mit Sido ("Happy End") und Art ("Melatonin"). Mit Civo, der Anfang des Jahres mit "Weg von mir" die Charts eroberte, hat sie sich nun erneut einen Deutschrapper ins Studio geholt, was ihr sicher auch wieder ein paar neue Hörer bringen wird.

"Habe zwei schwarze Herzen in unseren Chat geschmiert / Hasse allein sein, bin viel lieber verletzt mit dir": In "Schwarze Herzen" erzählen Vanessa Mai und Civo mit 808-Bass und viel Autotune von einer toxischen Liebe. Im perfekt durchgestylten Video sitzen die beiden in einem schwarz lackierten Cabrio, im Hintergrund steht ein brennendes Herz. Nach nicht einmal zweieinhalb Minuten ist das Ganze dann schon wieder vorbei, aber Nachschub ist in Sicht: Vanessa Mai hat für den 12. August ihr neues Album "Metamorphose" angekündigt, auf dem neben "Schwarze Herzen" auch "Happy End" und "Melatonin" sowie die Single "Als ob du mich liebst" (mit Mike Singer) enthalten sein werden.

Bonnie Raitt - Just Like That

Sie feierte im Herbst ihren 72. Geburtstag, spielt den gleichen bodenständigen Country-Blues-Rock-Mix wie vor 30 Jahren und gehört, trotz allem, immer noch zu den coolsten Frauen im Musikbusiness. "Let's give them something to talk about" - sollen die Leute doch reden: Mit dieser lässigen Attitüde und ihrem virtuosen Gitarrenspiel landete Bonnie Raitt mehrfach ganz oben in den US-Charts, und als einige von ganz wenigen Country-Größen füllt sie auch jenseits der USA die Hallen. Nach ein paar Jahren Pause gibt es nun ein neues Album, das sie zuletzt auch schon bei "Jimmy Kimmel Live" präsentierte: "Just Like That".

"It starts out slow", singt Raitt bedeutungsvoll in "Made Up Mind", der Eröffnungs-Single zu ihrem 21. Langspieler - die Fans werden sich sofort wie zu Hause fühlen. Zugeschlagene Türen, unbedachte Kränkungen, aber auch kleine Flirts und das befreiende Gefühl, einfach ins Auto zu steigen und loszufahren: Raitt besingt authentisch das Auf und Ab des Lebens und fängt es ein in den kleinen Momenten, in denen sich "just like that" alles ändert. 72 Jahre, ja, die graue Strähne auf der Stirn wird immer grauer, aber mit 27 kann man so eine Platte eben auch nicht machen.

Editors - Heart Attack

"Noone will love you more than I do, I can promise you that": Das liest sich eigentlich wie eine ganz nette Liebeserklärung, gesungen von Tom Smith klingt es eher nach einer Drohung. Man sollte die Editors nicht darauf reduzieren, aber düstere Noten wie diese trugen schon immer viel zum besonderen Reiz dieser Band bei - egal, welche Musik gerade drumherum gespielt wurde. Oder gespielt wird: Über vier Jahre nach "Violence" (2018) schlagen die Indie-Rocker aus Birmingham wieder mal ein neues musikalisches Kapitel auf.

Post-Punk, Industrial, New Wave, gelegentlich auch etwas Pop: Die Editors haben in den 17 Jahren seit ihrem Debüt schon mit vielen verschiedenen Stilen experimentiert. Nun also die Comeback-Single "Heart Attack", die Frontmann Tom Smith als "morbiden Lovesong" umschreibt. Man hört wabernde Synthesizer, einen schlackernden Bass, alles unterlegt von einem treibenden Beat und getragen von Smiths elegischem Gesang. Ob demnächst auch ein neues Album kommt, ist nicht bekannt, "Heart Attack" macht aber definitiv Lust auf mehr - und im Sommer steht ja auch mal wieder eine Tour an.