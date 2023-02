Shania Twain, Prinz Pi und Vanessa Mai, die zu ihren Schlager-Wurzeln zurückkehrt und erstmals seit vielen Jahren wieder Wolkenfrei-Musik veröffentlicht: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Vanessa Mai stand zuletzt für einen wilden Dance-Pop-Schlager-Mix, der ganz bewusst mit den unterschiedlichsten musikalischen Stilen experimentierte. Es gab sogar einige Duette mit großen Deutschrap-Künstlern. Was die 30-Jährige jetzt aber präsentiert, könnte kaum klarer definiert sein. Schlager, Schlager, Schlager: Nach mehrjähriger Pause hat Mai ihr altes Bandprojekt Wolkenfrei wieder reaktiviert. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Shania Twain und Prinz Pi.

Wolkenfrei - Uns gehört die Welt

"Wolkenfrei"? Das ist der Name, bei dem echte Vanessa-Mai-Fans ihr Fachwissen unter Beweis stellen können. 2012 stieg die damals noch unbekannte Vanessa Mai als Ersatzsängerin bei der Schlagerband ein, nach dem Ausscheiden ihrer Mitmusiker Marc Fischer und Stefan Kinski war sie ab 2015 das alleinige Gesicht von Wolkenfrei. Wenig später legte sie das Projekt dann still, um sich auf ihre Solokarriere zu konzentrieren - der Rest ist Dance-Pop-Schlager-Geschichte. Nun aber das überraschende Comeback: Obwohl sie sich musikalisch zuletzt immer weiter von ihren Schlager-Wurzeln entfernte, macht Vanessa Mai jetzt wieder Wolkenfrei-Musik.

"Uns gehört die Welt", so heißt der gerade veröffentlichte neue Song von Wolkenfrei. Purer Schlager, anders kann man es kaum sagen. Vor allem verglichen mit dem, was Vanessa Mai in letzter Zeit sonst so produziert hat. Klirrende Synthesizer, Hall- und Echo-Effekte auf der Stimme, eine Sehnsuchtsgeschichte vom gemeinsamen Abhauen nach irgendwo. "Nächster Stopp: Sternenzelt / Baby uns gehört die Welt!"

Vanessa Mai bleibt weiterhin das alleinige Gesicht von Wolkenfrei, in der Pressemitteilung zur neuen Single wird aber betont, dass "Uns gehört die Welt" in Zusammenarbeit mit "dem damaligen Team" sowie dem früheren Wolkenfrei-Produzenten Felix Gauder entstanden sei. "Als ich nach Jahren wieder zurück ins Studio von Felix kehrte, fühlte es sich an wie damals", erklärt Vanessa Mai. "Als wäre ich nie weg gewesen." Und wie geht's weiter? Mit einem ganzen Wolkenfrei-Album: "Hotel Tropicana" soll im März veröffentlicht werden.

Shania Twain - Queen Of Me

"Queen of Country-Pop", der Titel bleibt ihr. Und das, obwohl man in den letzten Jahren ziemlich wenig von Shania Twain ("That Don't Impress Me Much") gehört hat. In den frühen 2000-ern wurde bei der kanadischen Sängerin Lyme-Borreliose diagnostiziert, danach war lange nicht an Musik zu denken. Erst 2017, ganze 15 Jahre nach dem Megaseller "Up!", veröffentlichte Shania Twain ihr Comeback-Album "Now". Weitere sechs Jahre später kommt nun die nächste Platte, "Queen Of Me" - nach heutigen Pop-Standards ist auch das eigentlich fast schon wieder ein "Comeback".

Es gab erneut gesundheitliche Probleme, die fünffache Grammy-Gewinnerin erkrankte schwer an Corona und wäre nach eigenen Angaben beinahe daran gestorben. Auf "Queen Of Me" allerdings präsentiert sich die 57-Jährige quicklebendig. "Ich möchte, dass sich die Leute gut fühlen, wenn sie das neue Album hören", wird die Musikerin von ihrer Plattenfirma zitiert. Die Songs sind geprägt von flottem, effektreichem Pop, in den Videos wird viel getanzt. Von den Country-Elementen, die Shania Twains Musik in der Vergangenheit stets prägten, hört man auf der neuen Platte zwar nur noch wenig. Dafür aber hat sie eine starke Botschaft im Gepäck, bei der es um weit mehr geht als nur irgendwelche Stilfragen: Sie ist ihre eigene Königin und sie alleine bestimmt, wo es in ihrem Leben lang geht. Queen of Country-Pop? Queen of me!

Prinz Pi - ADHS

Wo hört Prinz Porno auf, wo fängt Prinz Pi an? Der Berliner Rapper Friedrich Kautz weiß es im Detail vielleicht selbst nicht so genau. Mit beiden Pseudonymen beackert er seit vielen Jahren schon erfolgreich die eigenen Befindlichkeiten und die seiner Mitmenschen. Prinz Porno, so der Eindruck, war immer derber und unverblümter, Prinz Pi etwas poetischer und sauberer. 2020 gab es dann ein Doppelalbum ("Wahre Legenden"/"Mit Abstand"), auf dem beide gewürdigt wurden - die Grenzen verschwammen hier immer wieder. Jetzt ein neues Werk: "ADHS".

Auf dem neuen Album - je nach Zählweise das 16. oder 17. - ist Friedrich Kautz wieder offiziell als Prinz Pi unterwegs, aber auch in "ADHS" steckt wieder ein bisschen Porno. "Großes Thema ist das Leben als Mensch mit all seinem Gepäck, den Schäden aus Kindheit, Jugend und toxischen Beziehungen", heißt es unter anderem in einer Begleitnotiz zu "ADHS"; persönliche Erfahrungen mischen sich einmal mehr mit gesellschaftlichen Beobachtungen. Dabei sind einige Songtexte schlicht nicht zitierbar. Etwa in "Telegramgruppe", wenn es um Priester und Kinder geht. Ziemlich sicher wird Kautz, der schon mehrere Nummer-eins-Erfolge feierte, auch mit "ADHS" wieder weit oben landen in den Charts. Aber wer sich das anhört, muss zuweilen einiges aushalten.