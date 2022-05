Harry Styles, Max Giesinger und Marius Müller-Westernhagen, der erstmals seit acht Jahren ein neues Album präsentiert und einiges zu sagen hat: Erfahren Sie hier, was neu, wichtig und hörenswert ist in der Welt der Musik.

Er ist einer von den ganz Großen in der deutschen Musikwelt, sieben Nummer-eins-Alben kann er bereits vorweisen, doch zuletzt hörte man lange nichts von Marius Müller-Westernhagen. Mit "Das eine Leben" präsentiert er nun sein erstes neues Album seit 2014 - ein beachtliches Werk, inhaltlich wie musikalisch. Neues und Hörenswertes gibt es außerdem von Pop-Superstar Harry Styles und Max Giesinger, der neuerdings ungewohnt ernste Töne anschlägt.

Marius Müller-Westernhagen - Das eine Leben

Elf Songs mit viel Gegrummel, aber am Ende zieht er seinen Albumtitel doch aus der Carpe-diem-Songzeile "Es gibt nur das eine Leben" - denn es ist keineswegs so, dass schon alles verloren wäre. Nur sieht es derzeit eben nicht besonders gut aus. Acht Jahre liegt das letzte reguläre Studioalbum von Marius Müller-Westernhagen bereits zurück. Zwischen Pandemie und Krieg präsentiert der 73-jährige Revier-Poet nun den langersehnten Nachfolger zu "Alphatier" (2014): "Das eine Leben".

Westernhagen war immer ein Musiker mit Haltung, er ist es noch immer. Während der Pandemie habe er nicht nur New York und Paris, sondern auch "Solidarität" und "Mitgefühl" vermisst, wie er im Auftaktsong "Ich will hier raus" wissen lässt. Später geht es dann auch oft um die Smartphones, die uns langsam verblöden lassen ("Die Wahrheit"), außerdem um Machtmenschen, Gier, Eitelkeit und "Dunkle Phantasien". Immer wieder blickt Westernhagen angewidert in die Welt hinaus, dann wieder hinein in sein eigenes "aufblasbares Himmelreich", und dazu läuft trockener, bisweilen ziemlich finsterer Alternative Rock. Ob man das alles nun sympathisch findet oder nicht: Dieses in jeder Hinsicht schonungslose Album ist eine ziemliche Wucht.

Harry Styles - Harry's House

Ob er wohl manchmal zurückdenkt? An "The X-Factor", an One Direction, an die Zeit, als er noch Mitglied einer gecasteten Boyband war? So lange ist das alles noch gar nicht her, und doch trennen den Harry Styles von damals und den von heute Lichtjahre. Erst kürzlich trat Styles beim Coachella Festival als Headliner vor 100.000 Menschen auf, mit der Single "As It Was" brach er im April einige Streaming-Rekorde: Der 28-Jährige stieg in den letzten Jahren zu einem der größten Stars der Popwelt auf und das Ende der Fahnenstange scheint noch lange nicht erreicht. Der nächste große Wurf: "Harry's House", sein gerade veröffentlichtes drittes Album als Solo-Künstler.

Der androgyne Brite mit der extravaganten Klamotte spielte auf den ersten beiden Alben "Harry Styles" (2017) und "Fine Line" (2019) mit unterschiedlichsten Stilen zwischen Rock, Folk und Pop, gerne auch mit einem leichten Retro-Touch. Auf "Harry's House" präsentiert er nun einen wieder komplett überarbeiteten Sound mit 80er-Synthesizern und ausgeprägten Funk-Elementen. Genre- und Stilfragen spielen für diesen Ausnahmekünstler aber ohnehin keine so große Rolle, wie es scheint, Hauptsache die Musik ist gut. Und da stimmt alles: Harry Styles gießt seine vielen bunten Ideen auch diesmal wieder in erstklassigen Pop, der schillert, Spaß macht, sofort ins Ohr geht und ziemlich sicher wieder ganz oben in den Charts landen wird.

Max Giesinger - Vier einhalb

An der Bar eine schöne Frau kennenlernen, ein paar Drinks, ein bisschen flirten, zusammen ab ins Taxi - und dann springt sie ganz unvermittelt an einer Ampel aus dem Auto und haut ab. Selbst Jan Böhmermann würde ihm das nicht wünschen, aber genau so soll es Max Giesinger vor ein paar Jahren passiert sein. Im Song "Taxi" erzählt er nun von diesem einen Moment, der ihn immer wieder einholt. "Und jedes Mal, wenn ich mit dem Taxi fahr' / Denk ich zurück daran wie's war / Wäre gern nochmal mit dir gefahren".

"Taxi" ist einer von insgesamt sieben neuen Max-Giesinger-Songs, die nun auf den Markt gekommen sind - nicht als eigenständiges Album oder EP, sondern in einer aufgepumpten Deluxe-Version seines letzten Albums "Vier". Neben verpassten Chancen im Taxi geht es auf "Vier einhalb" auch um ernstere Themen, wie man sie bislang von Feelgood-Sänger Giesinger nicht kannte. In "Pulverfass" etwa besingt er den Klimawandel: "Hier hat mal alles geblüht, wir haben alles verbaut / Ich auch".