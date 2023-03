Er ist Deutschlands größte Tennishoffnung seit den Legenden Boris Becker und Michael Stich - und doch scheint Alexander Zverev noch nicht vollständig angekommen zu sein im kollektiven Herz der Sportnation. "Der Unvollendete" heißt nun eine 90-minütige Dokumentation, in der sich der 25-Jährige von der nahbaren Seite zeigt. Ein Titel, der nicht allein auf den - noch - fehlenden Grand-Slam-Sieg deutet. Der Film ist eine Art Freundschaftsangebot an eine Öffentlichkeit, die den Hamburger auf dem Center Court allzu oft als Rätsel erlebt.

"Ich mochte diesen Schlaks sehr", sagt die Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben, die sich für die Streamingproduktion von RTL befragen ließ. "Dennoch hat er uns nie so richtig an sich rangelassen." So sieht es auch ihr Kollege Andreas von Thien: "Warum wirkt der manchmal so arrogant, verbissen und teilweise auch abwesend?", habe er sich oft gefragt. Der RTL-Moderator spricht auch Zverevs dunkelste Stunde unverblümt an, den Komplettausraster beim Turnier 2022 in Acapulco: "Das war ein vollständiger Verlust der Impulskontrolle. Da ist er einfach durchgedreht."

"Ich versuche, meine Tochter bei jeder Gelegenheit zu sehen"

"Das waren die schlimmsten zehn Sekunden meines Lebens", bezieht Zverev selbst vor der Kamera Stellung. "Das ist der größte Fehler, den ich je machen werde - wahrscheinlich." Warum er nach einer eher wenig bedeutsamen Niederlage im Doppel auf den Schiedsrichterstuhl mit seinem Schläger eingedroschen hat? Mama Irina und Bruder Mischa legen Schlafmangel in Kombination mit der Diabeteserkrankung nahe. Eurosport-Kommentator und Tennis-Kenner Matthias Stach vermutet eher private Hintergründe: "Er ist Papa geworden. Dann war die Dame des Hauses auch nicht gerade defensiv unterwegs mit diversen Schlagzeilen. Dann kam der Vorwurf der häuslichen Gewalt dazu."

"Ich war jung, hab' ein bisschen die Frauenwelt erlebt. Da kann man sehr schnell hineingezogen werden", räsoniert Deutschlands bislang einziger Olympiasieger im Herren-Einzel über die Turbulenzen rund um sein Privatleben. "Als junger Kerl ist es teilweise schwierig, Nein zu sagen. Das muss man lernen." Die gerichtlich mehrfach widerlegten Gewaltvorwürfe seiner Ex-Freundin haben ihn schwer getroffen. Zverev: "Mein Vertrauen zu Frauen ist schon ein bisschen gebrochen, das ist kein Geheimnis."

Auch mit der Mutter seiner 2021 geborenen Tochter ist Zverev nicht mehr liiert. Das mache die Situation "natürlich nicht einfach". Der Tennis-Star: "Wir versuchen, ein relativ okayes Verhältnis miteinander zu haben. Ich versuche, meine Tochter bei jeder Gelegenheit zu sehen." Eurosport-Reporter Stach kommentiert es empathisch: "Man kann sich nur wünschen, dass alle Beteiligten das hinkriegen. Lust, so ein richtiger Papa zu sein, hat er auf jeden Fall."

Sophia Thomalla: "Wir haben kein simples Leben miteinander"

Seit August 2021 ist Deutschlands derzeit mit Abstand erfolgreichster ATP-Spieler mit Sophia Thomalla liiert. Über Freunde habe man sich kennengelernt, verrät Zverev im RTL-Film. "Es ging sehr schnell", bestätigt Thomalla, die sich scherzend als "Lebensgefährtin und Köchin und Haushaltshilfe" vorstellt. Die 33-Jährige spricht von "zwei besonders krassen Lebensmodellen, die aufeinandertreffen".

Ihr Freund leiste ein "unfassbares Sportpensum" mit großer Kontinuität. Ihr eigenes Leben sei hingen "alles andere als kontinuierlich". Thomalla verrät: "Da genießen wir die simpelsten Sachen miteinander. Denn wir haben kein simples Leben miteinander." Auch brauche sie an ihrer Seite "keinen Versorger". "Aber ich brauche bei all dem Stress einen, bei dem ich 24 Stunden anrufen kann und mich auskotzen kann." Dafür habe ihr Partner immer ein offenes Ohr. Außerdem sei er "sehr, sehr emotional privat". Also ganz anders, als ihn weite Teile der Öffentlichkeit wahrnehmen.

Zverev, der sich über lange Strecken des Films während der Reha nach seinem dreifachen Bänderriss bei den French Open 2022 begleitet lässt, bestätigt: "Ich bin jemand, der lässt an sich wenige Menschen ran. Aber wenn ich jemanden heranlasse, dann gehört er zu mir. Dann ist er wie in meiner Familie." Er habe nur zwei, drei sehr enge Freunde. "Aber die liebe ich über alles. Es ist genau so bei meiner Freundin. Die gehört zur Familie."

"ZVEREV - Der Unvollendete" ist ab Sonntag, 19. März, bei RTL+ abrufbar.