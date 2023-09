Alexander Zverev steht vor einem der größten Spiele seiner Tennis-Karriere. Die deutsche Nummer eins spielt heute Nacht im Flushing-Meadows-Park von New York bei den US Open gegen Titelverteidiger Carlos Alcaraz. Hier erfahren Sie, wie und wo Sie die Begegnung verfolgen können.

Kann Alexander Zverev (26) über sich hinauswachsen? Noch einmal? Der Olympiasieger im Tennis-Einzel von Tokio (2021) wird es müssen, wenn er bei den US Open in New York das Halbfinale erreichen und den Traum vom ersten Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier aufrechterhalten will. Aber der Gegner im Viertelfinale wirkt unüberwindlich: Zverev trifft auf keinen geringeren als Carlos Alcaraz. Der 20-jährige Spanier ist nicht nur Weltranglistenerster, sondern auch Titelverteidiger.

Die Favoritenrolle scheint klar vergeben. Alcaraz ist nicht nur in der Weltrangliste besser platziert, sondern hatte vor allem einen leichteren Weg in das mit Sicherheit anstrengende Viertelfinale. Zuletzt bezwang er den Italiener Matteo Arnaldi. Ein lockerer Dreisatz-Spaziergang im Vergleich zu Zverevs dramatischem Fünfsatz-Fight, der erst nach vier Stunden und 41 Minuten zu seinen Gunsten (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3) entschieden war. Der Kampf gegen den Italiener Jannik Sinner war der bisher längste des Turniers.

Free-TV-Kunden schauen beim Tennis-Kracher in die Röhre

Insgesamt benötigte Zverev bisher für seine vier Siege in New York insgesamt 14 Stunden und 15 Minuten. Damit stand er fast sechs Stunden länger auf dem Platz als Alcaraz in seinen Duellen ((8 Stunden und 36 Minuten). Was Zverev-Fans positiv stimmen kann: In der Bilanz der beiden führt Zverev. Der Deutsche hat drei der bislang fünf Duelle gewonnen.

Der Viertelfinal-Showdown wird aus deutscher Sicht zum Knaller im Morgengrauen. Wenn sich Zverev und Alcaraz in den Katakomben des USTA Billie Jean King National Tennis Centers im Flushing-Meadows-Park im Stadtteil Queens auf den ersten Aufschlag vorbereiten, wird es hierzulande kurz nach 2 Uhr früh sein, mitten in der Nacht. Da ist es dunkel in Deutschland, und das gilt, was eine Übertragung des Tennis-Leckerbissens im Free TV angeht, auch für die Fernsehbildschirme.

Zwerev gegen Alcaraz: Keine kostenlose Internet-Übertragung

Denn im Gegensatz zu den Vorjahren wird der Event nicht mehr in Deutschland, Österreich und der Schweiz von Eurosport übertragen, weil sich der Sportstreaming-Dienst Sportdeutschland.TV vom US-Verband (USTA) die Übertragungsrechte für Deutschland, Österreich und die Schweiz bis 2027 sicherte. Deshalb gibt es auch keine kostenlosen Übertragungen von Fernsehsendern im Internet.

Um das Angebot von Sportdeutschland.TV vollumfänglich zu nutzen, muss ein kostenpflichtiges Abonnement eingegangen werden. Bestimmte Livestream-Inhalte der US Open können allerdings nach einer Anmeldung auch gratis genutzt werden.