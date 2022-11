Deutsche Fußballfans müssen im muslimisch geprägten Katar Gesetze und Gepflogenheiten beachten, die sie nicht gewohnt sind. Ansonsten drohen auch bei versehentlichen Verstößen Bußgelder oder härtere Strafen.

Andere Länder, andere Sitten: Die Fußballweltmeisterschaft gastiert dieses Jahr zum ersten Mal in einem arabischen Land. Los geht's am Sonntag, 20. November. Fans, die nach Katar reisen, sollten die dortigen Regeln und Gepflogenheiten beachten, um nicht versehentlich strafrechtlich belangt zu werden. Denn in dem Emirat herrscht Scharia-Recht. Einige Verhaltensweisen, die in westlichen Ländern rund um den Fußball gang und gäbe sind, sind in dem Wüstenstaat verboten und werden teilweise hart bestraft.

Kleiderordnung in der Wüste

Am ungewohntesten dürfte für Deutsche Fußballfans die Kleiderordnung sein. Denn auch im Dezember herrschen in dem Golfstaat Temperaturen von 26 Grad und höher. Dennoch sollten auch Touristen ihren Körper mindestens von den Schultern bis zu den Knien mit Kleidung bedecken. Oberkörperfrei ist nur in Bereichen gestattet, in denen dies ausdrücklich erlaubt ist, etwa am Strand. Wer sich nicht an diese Kleidervorschriften hält, muss mit Geldstrafen rechnen. Das Auswärtige Amt rät zur Zurückhaltung und zur Rücksichtnahme auf die religiösen, kulturellen uns sozialen Traditionen.

Dürfen Fußballfans Alkohol in Katar trinken?

Katar ist ein muslimisch geprägter Staat, dessen Gesetzgebung eng an den Koran angelehnt ist. Aus diesem Grund ist Alkohol im ganzen Land verboten. Für die WM macht die katarische Regierung aber Ausnahmen. Diese gelten aber nicht für die Spielstätten: In den Stadien selbst wird kein Alkohol angeboten. Das ein oder andere Bier können Fans rund um die Stadien und auf den Fanmeilen genießen. Ebenso dürfen lizenzierte Hotels, Bars und Restaurants Alkohol ausschenken. Wer sich beim Alkoholkonsum zu sehr gehen lässt, kann in sogenannte Ausnüchterungsbereiche gebracht werden.

Ganz wichtig: Die Einfuhr von Alkohol und anderen Drogen ist strengstens untersagt. Der Konsum oder Besitz von Drogen wird in Katar hart bestraft.

Von wüsten Beschimpfungen und Beleidigungen sollten Fans in Katar ebenfalls Abstand nehmen, auch im Stadion, wie es bereits in diverse Medienberichten hieß. Ansonsten können auch bei dieser Art Fehlverhalten Geldstrafen drohen. Ein Umstand, der zumindest bei den Schiedsrichtern nicht allzu sehr auf Missfallen stoßen sollte.

Müssen Homosexuelle in Katar Repressionen fürchten?

Generell sind in Katar homosexuelle Handlungen verboten, genauso wie auch der uneheliche Geschlechtsverkehr. Verstöße können strafrechtlich geahndet werden. Jedoch gab der katarische Premierminister Scheich Chalid bin Chalifa Al-Thani Bundesinnenministerin Nancy Faeser bei ihrem Besuch Ende Oktober eine Sicherheitsgarantie für jeden Besucher und jede Besucherin, auch für Personen der LGBT-Community. Darüber hinaus dürfe auch die Regenbogenflagge in den Stadien gezeigt werden.

Allerdings gibt Wenzel Michalski, Direktor von Humans Rights Watch Deutschland, gegenüber Sky zu bedenken, dass ein großes Risiko im Zeigen gleichgeschlechtlicher Liebe bestehe. Nicht nur auf der Straße, sondern auch im Netz. Laut Michalski lesen die katarischen Behörden auf Social Media mit, wann immer sie möchten. Nach katarischem Gesetz können Akte gleichgeschlechtlicher Liebe mit bis zu sieben Jahren Haft bestraft werden.

Gibt es eine Maskenpflicht während der Fußball-WM in Katar?

Bei Einreise in das WM-Gastgeberland müssen auch vollständig Geimpfte einen negativen PCR-Test vorlegen. Dieser darf maximal zwei Tage alt sein. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich in einer Klinik in Katar mit einem Schnelltest "freitesten zu lassen". Zudem müssen laut Auswärtigem Amt alle Besucher die katarische Corona-Tracking-App "Ehteraz" auf ihrem Smartphone installiert und aktiviert haben. Dazu werden eine katarische (können am Flughafen oder an der Landesgrenze erworben werden) oder eine internationale SIM-Karte sowie ein Smartphone mit mindestens Android 6 oder IOS 13.5 benötigt.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes besteht eine Maskenpflicht nur in Gesundheitseinrichtungen wie etwa Krankenhäusern oder Arztpraxen. Am Eingang zu diesen Einrichtungen wird auch die Corona-Tracking-App auf dem Smartphone überprüft. Eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, Gebäuden, Restaurants oder in Stadien und Fanzonen besteht nicht.

Bei einem positiven Testergebnis nach Einreise sind Erkrankte dazu verpflichtet, sich in Einzelisolation zu begeben. Fans sollten darauf achten, dass etwaige entstehende Kosten diesbezüglich unbedingt von einer Auslandskrankenversicherung abgedeckt werden, um unnötige Kosten zu vermeiden.