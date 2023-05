Mit "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheint eines der meist erwarteten Spiele überhaupt im Mai. Wer keine Nintendo Switch hat, wird ebenfalls mehr als fündig ...

Switch-Spieler haben lange darauf gewartet, im Mai ist es so weit: "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" erscheint - und will hoch hinaus. Ebenfalls im Fantasy-Bereich ist "Herr der Ringe: Gollum" angesiedelt und macht ein Schattenwesen zur Lichtgestalt mit eigener Hauptrolle. "Mario Kart" bekommt indes Konkurrenz von einem ebenbürtigen Gegner: "Lego 2K Drive" kombiniert Bauklötzchen- und Sportwagen-Kult. Apropos Kult: Bethesda hat mit "Redfall" Vampir-Blut geleckt. Zauberlehrlinge mit PS4 und Xbox One dürfen nun auch in "Hogwarts Legacy" die Magie-Schulbank drücken. Und all das sind nur einige der Höhepunkte, auf die sich Spieler im Mai freuen dürfen.