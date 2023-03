Der zehnjährige Julius haut in der dritten Folge von "The Voice Kids" alle Coaches vom Hocker: Mit "Strip" performt er nicht nur souverän einen Hit von Lena Meyer-Landrut, er überrascht das Publikum zudem mit einem besonderen Talent.

Er sei ein echter "Tausendsassa", sagt "The Voice Kids"-Moderatorin Melissa Khalaj: Der zehnjährige Julius, der in der dritten Folge der SAT.1-Castingshow (immer freitags, 20.15 Uhr) auftritt, kann nicht nur gut singen, er verfolgt neben der Musik noch ein ganz anderes Talent: "Ich will, wenn ich erwachsen bin, was mit Mode machen", sagt der Hannoveraner. Seine Mutter Julia ergänzt: "Er bastelt tatsächlich auch sehr gerne Mode, hatte aus Papier mal einen Overall gebastelt. Der passte ihm richtig. Das war sensationell, wirklich!"

Vier Buzzer für Julius

Julius, so erfährt das TV-Publikum, hat sogar schon seine eigene Modemarke: "Savage & Libre'. Das heißt auf Deutsch 'Wild und Frei", erklärt er. Die Inspiration zu dem Namen bekam er von dem gleichnamigen Song von Lena Meyer-Landrut. Von der 31-Jährigen stammt auch der Song "Strip", den Julius bei den Blind Auditions auf der "The Voice Kids"-Bühne performt. Von Nervosität ist vor dem großen Auftritt keine Spur zu sehen: "Ich bin auch gar nicht so aufgeregt, weil es sind überall nette Leute", erklär der Nachwuchs-Musiker: "Da kann man sich ja nur wie im Wohnzimmer fühlen, oder?"

Der Mut zahlt sich aus: Ausnahmslos alle Coaches buzzern für den Zehnjährigen, und Julius hat die Qual der Wahl: Geht er zu Alvaro Soler, den Fanta-4-Mitgliedern Michi Beck und Smudo oder Wincent Weiss? Oder schafft es die natürlich überwältigte Lena ihn mit einem Luftballon zu ködern? Welcher Promi-Coach den kleinen Jungen einen Schritt näher zu seinem Berufswunsch "Designer mit Sänger" bringt, zeigt SAT.1 am Freitag, 24. März.