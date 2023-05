"Ich befinde mich gerade auf einem kathartischen Weg": In einem Interview hat The Weeknd angedeutet, womöglich bald seinen Künstlernamen zu wechseln. Ein Album unter seinem erfolgreichen Musikerpseudonym wolle Abel Tesfaye aber noch veröffentlichen, wie er sagte.

Alle bisherigen fünf Alben von The Weeknd charteten in den USA auf die ersten beiden Plätze. Drei davon platzierten sich sogar ganz oben in den Hitlisten. Keine Frage: Der 33-Jährige, der bürgerlich Abel Tesfaye heißt, gehört zu den erfolgreichsten Musikern der Gegenwart. Doch wie lange der Sänger noch unter seinem aktuellen Künstlernamen unterwegs sein wird, ließ er in einem Interview mit "W Magazine" nun offen.

"Ich befinde mich gerade auf einem kathartischen Weg", schilderte der Künstler. Er habe es zunehmend im Kopf, "das Weeknd-Kapitel abzuschließen": "Das werde ich. Irgendwann. Ich versuche definitiv, diese Haut abzustreifen und wiedergeboren zu werden." Auf der kommenden Platte, der er sich gerade widme, wolle der 33-Jährige aber noch als The Weeknd firmieren: "Das Album ist wahrscheinlich mein letztes Werk als The Weeknd. Das ist etwas, was ich tun muss. Als The Weeknd habe ich alles gesagt, was ich sagen kann."

Serie mit The Weeknd startet bei Sky

Zunächst einmal ist Abel Tesfaye alias The Weeknd aber ohnehin auf anderen kreativen Pfaden unterwegs. Ab 5. Juni ist bei Sky die HBO-Serie "The Idol" zu sehen, in der er in der Hauptrolle sein Seriendebüt hinlegt. Die Drama-Produktion erzählt vom toxischen Verhältnis zwischen einem Selbsthilfe-Guru ( The Weeknd) und einem aufstrebenden Pop-Sternchen ( Lily-Rose Depp). Eine drogensüchtige Hauptfigur, Selbstverletzung und viel Sex: In "Euphoria" skizzierte Serienschöpfer Sam Levinson meisterhaft die inneren Kämpfe seiner Hauptfigur. Ähnliches erwartet das Publikum 2023 nun auch in "The Idol".

Ganz neu ist die Arbeit vor der Kamera für The Weeknd indes nicht. Im Netflix-Film "Uncut Gems" (2019) trat er an der Seite von Adam Sandler als er selbst auf. Damals scheint der Musiker offenbar Blut geleckt zu haben: Neben "The Idol" ist laut des US-Branchendienstes "Deadline" auch ein Spielfilm in Planung. Beteiligt an dem Projekt sind offenbar auch "Wednesday"-Star Jenna Ortega und Barry Keoghan ("The Banshees of Inisherin").