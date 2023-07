Dass ein Spiel einen anderen Ausgang nehmen kann, ist für Gamer nichts neues. "Baldur's Gate 3" allerdings scheint die Sache auf die Spitze treiben zu wollen - mit 17.000 möglichen alternativen Enden.

Dass Gamer einen Titel mehr als einmal durchspielen, wünschen sich viele Entwickler. Ein klassischer Weg, dies zu fördern, sind unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. Eine andere Option stellen DLCs mit neuen Inhalten dar. Eine dritte Möglichkeit: alternative Enden, die sich dynamisch den Entscheidungen der Spieler anpassen. Neu ist letztere Idee nicht. Doch mit 17.000 möglichen Ausgängen des Geschehens schreibt das taktische rundenbasierte Fantasy-Epos "Baldur's Gate" wohl bald rekordverdächtig Geschichte.

Das Rollenspiel in isometrischer Perspektive hat seine Wurzeln in den 90er-Jahren und entstammt der klassischen Pen&Paper-Reihe "Dungeons and Dragons". Teil 3 soll in vielerlei Hinsicht episch werden. Das lässt sich bereits anhand der Aussagen einer Entwicklerin erkennen, die über ein halbes Jahr Arbeitszeit in die Vielzahl von alternativen Enden investierte.

17.000 alternative Enden und über 174 Stunden Cutscenes

Der YouTuber Fextralife, der "Baldur's Gate 3" als das "größte RPG aller Zeiten" bezeichnet und sich dabei vor allem auf die Größe der Inhalte bezieht, sprach mit der Autorin Chrystal Ding, Associate Writing Lead bei Larian Studios. Sie war es, die 17.000 mögliche Enden als rekordverdächtige Zahl in den Raum warf. Eine andere Zahl ist nicht minder beeindruckend: "Baldur's Gate 3" kann mit über 174 Stunden Cutscences aufwarten.

Ohnehin melden sich nach einer Preview-Session viele Experten zu Wort, die prophezeien, dass "Baldur's Gate 3" neue Maßstäbe setzen wird. Xalavier Nelson Jr., Boss des Entwicklers Strange Scaffold, erklärt, "Baldur's Gate 3" sei in vielerlei eine "Anomalie". Zum einen aufgrund der langen Vorlaufszeit, denn die Entwicklung begann bereits 2017. Zum anderen konnte man auf die Technik der firmeneigenen "Original Sin"-Reihe zurückgreifen. Auch die beliebte D&D-IP und ein jahrelanger Early Access mit viel Geld und der Umsetzung von Spieler-Feedback sowie die große Zahl an Mitarbeitern (400 Entwickler) seien der Grund, warum "Baldur's Gate" die Messlatte so hoch setzen kann. Josh Sawyer von Obsidian stimmt dieser Ansicht zu: "Die Zustände, unter denen BG3 entstanden ist, sind atypisch."