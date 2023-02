Valentinstag: An diesem Tag widmet sich alles der Liebe. So auch der Sender Romance TV.

Personalisierte Geschenke, Rosenblätter auf dem Weg ins Schlafzimmer oder ein Strauß Rosen auf dem Schreibtisch: Der Valentinstag bringt in manchem von uns den Romantiker zum Vorschein. Den Geschichten rund um leidenschaftliche Liebe sowie dramatische Affären widmet sich ein Pay-TV-Sender seit einiger Zeit in besonderer Form. Romance TV (Mainstream Media AG) feierte vor stolzen 15 Jahren, am Tag der Liebenden, Premiere. Anlässlich des Jubiläums dreht sich das Programm nun natürlich auch am Dienstag, 14. Februar, rund um das Thema Romantik in all ihren Facetten. Der Sender steht für emotionale Eventfilme, fiktionale Storys sowie Biografien bemerkenswerter Frauen. Geschäftsführer Tim Werner konstatierte einst im DWDL.de-Interview, dass Produktionen "wie 'Traumschiff', 'Bergdoktor' und anderes seit vielen Jahren Flaggschiffe seien, die andere Programme selbst mit Wiederholungen schlagen" würden.

Am Valentinstag zeigt der Pay-TV Anbieter unter anderem das Familiendrama mit Happyend, "Rosamunde Pilcher: Königin der Nacht" (9.15 Uhr, 2005), mit den Darstellern Barbara Lanz, Mark Kuhn und Thomas Scharff. Anfang März feiern schließlich auch die Pilcher-Filme ein Jubiläum der Extraklasse: Seit 30 Jahren halten sich die Werke, basierend auf den Geschichten der gleichnamigen Erfolgs-Autorin, bereits im deutschen Fernsehen (ZDF). Gefühls-Klassiker wie "Utta Danella: Liebe mit Lachfalten" (11.40 Uhr) oder "Katie Fforde: Diagnose Liebe" (16.20 Uhr) dürfen am Tag der Liebe bei Romance TV nicht fehlen. Zur Primetime gibt es dann eine Dosis Cecelia Ahern mit "In deinem Leben, Teil 1" (2018). Direkt im Anschluss folgt der zweite Teil. "Für unsere Sender gilt, dass sie ihre Programmversprechen konsequent einhalten müssen. Wir setzen immer auf hohe Qualität - unsere Programmchefs lassen sich stets etwas Neues einfallen", betonte Werner im Gespräch mit dem Onlinemagazin. Die Entwicklung von Romance TV mache ihm "große Freude".

"Welttag der Romantik"

Darüber hinaus haben die Mitarbeiter des Senders im Rahmen des Zehn-Jahre-Jubiläums am 14. Februar 2018, den "Welttag der Romantik" ins Leben gerufen: Pünktlich zum Frühlingsanfang steht der 20. März nun ganz im Zeichen von Kerzenlicht, Gedichten und Schmeicheleien. Man wolle die Menschen dazu animieren, der Beziehung zu seinem Partner oder seiner Partnerin vermehrt Aufmerksamkeit zu schenken und die Zeit zu Zweit mehr zu schätzen, hieß es im Rahmen der Jubiläumsgala vonseiten der Verantwortlichen. Moderatorin Judith Williams überreichte das Zertifikat.

Um eine besondere Liebesgeschichte geht es auch in dem Film "Schneewittchen am See" (2020), den Romance TV am Donnerstag, 23. Februar, um 13.10 Uhr, zeigt. Darin überzeugen die Schauspielerinnen Maria Ehrich und Andrea Sawatzki. Letztere feiert an eben diesem Tag ihren 60. Geburtstag. Der Sender Romance TV gratuliert, indem er der kessen Rothaarigen und ihren Filmen den ein oder anderen Sendeplatz überlässt - alles im Zeichen der Romantik versteht sich.