"Leute heute" ist Geschichte, die letzte Ausgabe des TV-Klassikers lief am Freitag. So verabschiedeten sich Karen Webb und das Team von den Zuschauerinnen und Zuschauerrn.

Dass das Ende naht, war klar. Der Zeitpunkt kam dann aber doch für alle überraschend: Heute, am Freitag, 29. September, wurde das People-Magazin "Leute heute" vom ZDF in Rente geschickt. Zur gewohnten Sendezeit um 17.45 Uhr präsentierte Hauptmoderatorin Karen Webb 20 Minuten lang letztmalig den bunten Mix aus Neuigkeiten aus der Welt der Stars und Sternchen, für den das Format seit nunmehr 26 Jahren stand. Es ging um die Rolling Stones, die der ZDF-Korrespondent in London traf, und um den Fernsehpreis, bei dem das ZDF wieder mal am besten abschnitt. Dazu ein bisschen Mode. Ein Rückblick. Dann war es das. Aus vorbei.

"Wir machen keinen Klatsch und Tratsch", sagte Karen Webb im Januar 2022 im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau und hatte schon auch recht damit: "Wir checken alles mehrmals. Wenn eine Quelle irgendwas behauptet, dann ist das für uns noch keine Meldung, sondern einfach nur ein Gerücht. Dieses versuchen wir uns dann bestätigen zu lassen, entweder vom Management oder vom Promi selbst."

Es war diese betonte Abgrenzung von vergleichbaren Formaten anderer Sender und anderer Länder, die in Abgesängen auf das nun scheidende Format in diesen Tagen immer wieder zu lesen war. Aggressiv-reißerische Meldungen suchte man bei dem Format in der Tat vergeblich. Stattdessen versorgte "Leute heute" das Publikum von Anbeginn mit einer Extraportion Glanz und Glamour: Die erste Ausgabe flimmert am 3. Februar 1997 um 18.45 Uhr über den Bildschirm. Hauptmoderatorin Nina Ruge berichtet unter anderem über Ralf Schumacher und den neuen Pirelli-Kalender. Erst ein halbes Jahr später rückt "Leute heute" auf den bis heute bekannten Sendeplatz um 17.45 Uhr. In den allgemeinen Sprachgebraucht gingen Nina Ruges regelmäßig gesprochene Abschiedsworte ein: "Alles wird gut!" Am 5. Februar 2007 übernahm Karen Webb als Hauptmoderatorin.

Zwischen Instagram-Posts und Exklusiv-Interviews

Doch es sind nicht nur die Eckdaten der Sendung, die sich in dem vergangenen Vierteljahrhundert verändert haben: "Vor 15 Jahren war die Welt noch von Thomas Gottschalk geprägt", erklärte Webb zum 25-Jahre-Jubiläum 2022: "Da gab es die Leute noch nicht, die auf Instagram posten. Und auch Berichterstattungen über Fälle von Prominenten wie Prinz Andrew, der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt ist, häuften sich erst in den letzten Jahren."

Die Redaktion der Sendung versuchte, auf den Wandel stets so gut es geht zu reagieren: Spätestens seit den Corona-Jahren 2020 und 2021 zeigte "Leute heute" zunehmend Posts von Prominenten auf Facebook oder Instagram - ein Service, der wohl vor allem diejenigen Zuschauerinnen und Zuschauer ansprechen sollte, die sich selbst nicht täglich in den digitalen Welten tummeln.

Alle anderen Boulevard-interessierten Zuschauerinnen und Zuschauer lockten wohl eher die exklusiven Interviews, wie etwa mit den Schauspielern Tom Schilling und Trystan Pütter zu "Das fliegende Klassenzimmer" (Kinostart: 12. Oktober) oder eben jetzt mit den Stones sowie die mal mehr, mal weniger spannenden Berichterstattungen vom Roten Teppich internationaler Veranstaltungen, sei es nun die Dior-Show in Paris oder die Oscar-Verleihung in Los Angeles.

Karen Webb: "Ich möchte keinen Tag davon missen"

"Wir haben den großen Vorteil, dass viele Stars uns lange kennen und uns vertrauen", sagte Webb gerne: "Das einzige Interview, welches die schwangere Helene Fischer vor ihrem 'Wetten, dass ..?'-Auftritt gab, war bei uns in 'Leute heute'." Ob sich dieser Ruf wohl bis in die Königshäuser rumgesprochen hat, ist fraglich. Fakt ist aber, dass die Blaublüter seit jeher fester Bestandteil der werktags ausgestrahlten Sendung waren: Zur Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle 2018 sendete "Leute heute" sogar ausnahmsweise an einem Samstag. Die vorproduzierte samstägliche Wochenzusammenfassung war zu diesem Zeitpunkt schon seit sieben Jahren eingestellt.

Für Moderatorin Karen Webb war es aber eine Begegnung mit Schauspielerin Kate Winslet, die ihr in all den Jahren besonders in Erinnerung blieb: "Als ich sie das erste Mal getroffen habe, war ich schwanger und wir sprachen, obwohl ich nur zehn Minuten Interviewzeit hatte, allein schon eine halbe Stunde über Kinder, Schwangerschaften und das Muttersein", schrieb sie vor wenigen Tagen bei Instagram: "Ich bin sehr dankbar, für die vielen spannenden Gespräche, die ich unter anderem bei den Oscars mit SchauspielerInnen führen durfte. Es war eine wirklich großartige Zeit und unglaubliche Erfahrung. Ich möchte keinen Tag davon missen."

Wie geht es auf dem Sendeplatz weiter?

Nun mag es Stimmen geben, die nach dem Sinn einer auf naturgemäß eher oberflächliche Boulevard-Themen fokussierten öffentlich-rechtlichen Sendung suchen. Das vorzeitige Ende der Sendung, die zuletzt einen durchschnittlichen Gesamtmarktanteil von über 18 Prozent erzielte, kam dann aber doch ein wenig überraschend. Eigentlich hätte "Leute heute" erst zum Jahresende eingestellt werden sollen. Grund ist, wie so oft in diesen Tagen, die Neuausrichtung der öffentlich-rechtlichen Sender auf ein jüngeres Publikum. Am Rande: Das Pendant im Ersten, "Brisant", gibt es weiterhin.

Zum Abschied bei Leute heute" gab es wie immer einen Newsblock (wie fast immer mit Britney Spears und George Clooney), Neuigkeiten zu den Modetrends im Herbst (Braun oder Beige, Kleider und lange Röcke) sowie einen kleinen Rückblick auf die letzten 26 Jahre. Die erste Sendung war ebenso Thema wie die großen Interviews, etwa mit Julio Iglesias, Brad Pitt und Kirk Douglas am heimischen Pool. Karen Webb dankte live aus München allen Zuschauerinnen und Zuschauern auch im Namen des Teams für die jahrelange Treue und verabschiedete sich mit ebenso markanten wie bekannten Worten: "Alles ist gut!"

Ab kommendem Montag, 2. Oktober, zeigt das ZDF dann eine verlängerte Ausgabe des Newsmagazins "hallo Deutschland" (um 17.10 Uhr). Dieses soll künftig auch Promi-Themen mitverhandeln.