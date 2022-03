Aller guten Abos sind drei? Sony baut seinen PlayStation-Spiele-Abo-Service massiv um. Künftig stehen drei Modelle für jeden Gamer-Typ zur Wahl. Im Premium-Abo ist zusätzlich PS Now enthalten. Streaming-Spiele können per PS4/5 oder PC gezockt werden.

Als strategische Antwort auf den zunehmenden Erfolg von Microsofts Game Pass, strukturiert auch seine Abonnentment-Services PlayStation Plus und PlayStation Now komplett um, wie das Entertainment-Unternehmen nun offiziell in seinem Firmenblog verkündete. Versprochen werden "mehr Inhalte als je zuvor".

Voraussichtlich ab Juni wird der neue Spieledienst für PS5- und PS4-Spieler zur Verfügung stehen. Gamer haben dann die Wahl zwischen drei Abo-Varianten.

PlayStation Plus Essential

Der Einsteiger-Tarif nennt sich PlayStation Plus Essential und erinnert an das bis dato bekannte PS Plus-Modell. Darin enthalten sind: die Option, Online-Multiplayer-Titel zu zocken, zwei kostenlos downloadbare Spiele pro Monat, exklusive Mitglieder-Rabatte sowie Cloud-Speicher für gespeicherte Spielstände.

Wer bereits ein altes PlayStation Plus-Abo hat, bekommt zunächst automatisch den Essential-Tarif. Der Preis bleibt entsprechend gleich: 8,99 Euro monatlich / 24,99 Euro vierteljährlich / 59,99 Euro jährlich.

PlayStation Plus Extra

Das nächsthöhere Upgrade nennt sich PlayStation Plus Extra und bietet zusätzlich zu den Essential-Features einen ständig verfügbaren Katalog von bis zu 400 downloadbaren Spielen für PS5 und PS4. Darunter sind auch Blockbuster aus den firmeneigenen PlayStation Studios und andere Hits zu finden. Für die Extras des Tarifs Extra zahlt man 13,99 Euro monatlich, 39,99 Euro vierteljährlich oder 99,99 Euro jährlich.

PlayStation Plus Premium

Die Abo-Königsklasse: PlayStation Plus Premium. Der VIP-Service für Vielspieler setzt zusätzlich zu den Features der Essential- und Extra-Mitgliedschaft noch weitere rund 340 Spiele drauf. Spannend für Retro-Fans: Darunter sind auch zahlreiche PS3-Spiele, die dank Cloud-Streaming wiederbelebt werden. Sogar Klassiker der Konsolengenerationen PS und PS2 sowie des Handhelds PSP sind abrufbar - allein PS-Vita-Titel wurden nicht genannt. Das Streaming ist nicht nur auf PS4 und PS5 möglich, sondern auch auf PC. Dazu kommen zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen.

Der Preis fürs Luxus-Abo: 16,99 Euro monatlich, 49,99 Euro vierteljährlich oder 119,99 Euro jährlich. Nach der Einführung des neuen Modells geht PlayStation Now in das Premium-Angebot über. Wer bereits Kunde von PS Now ist, erhält entsprechend automatisch PlayStation Plus Premium - bei der Einführung ohne Aufpreis.

"Bei der Markteinführung planen wir, Titel wie 'Death Stranding', 'God of War', 'Marvel's Spider-Man', 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales', 'Mortal Kombat 11' und 'Returnal' anzubieten", heißt es im PlayStation Blog.

Nachteil gegen über Game Pass

Während Konkurrent Microsoft über seinen Game Pass oft Blockbuster-Spiele bereits am Tag der Veröffentlichung zugänglich macht, ist das bei Sony vorerst nicht geplant, wie PlayStation-CEO Jim Ryan im Interview mit "Gamesindustry" einräumt. Man befinde sich gerade mit den Studios, die große Spiele für die PlayStation schaffen, in einem positiven Kreislauf. "Die Investitionen führen zu Erfolg, was wiederum weitere Investitionen ermöglicht, die wiederum zu noch mehr Erfolg führen. Wir mögen diesen Kreislauf und wir glauben, dass unsere Spieler diesen Kreislauf mögen." Ein Abweichen davon hätte, so Ryan, Auswirkungen auf die Qualität der Spiele und wäre nicht im Sinne der Spieler. Zudem deutete er an, dass es auch wirtschaftlich nicht möglich wäre, "wenn wir die Spiele unserer Studios bei ihrer Veröffentlichung in den Service aufnehmen würden",

Allerdings würde sich die Branche, ja die ganze Welt, derzeit so schnell verändern, dass nichts für immer gelte. "Ich möchte also zu diesem Zeitpunkt nichts in Stein meißeln. Ich spreche heute nur über den Ansatz, den wir auf kurze Sicht verfolgen werden. So wie unser Veröffentlichungsmodell im Moment funktioniert, ergibt es keinen Sinn", wenn man denselben Weg einschlagen würde wie Microsoft.