Der Trailer zu "GTA VI" sorgt weltweit für Aufsehen - auch weil Rockstar Games den realen Wahnsinn wieder als virtuelle Gesellschaftskritik aufarbeitet. Das sind die Vorbilder, die den schrägsten Momenten im Trailer als Inspiration dienten.

Binnen 24 Stunden wurde der Trailer zu "GTA 6" rund 90 Millionen Mal geklickt - aktuell steht das Video bei rund 130 Millionen Aufrufen. Und wie so oft bei einer Rockstar Games-Ankündigung haben Fans das Ganze Szene für Szene begutachtet - und dabei auch eine Reihe von realen Videos aus Florida entdeckt, die offenbar als reale Vorlage für die im Trailer eingestreuten TV- und Social-Media-Einblendungen dienten.

Das wahre Leben ist seltsam genug

Die "GTA"-Reihe ist bekannt dafür, dass Rockstar Games stets auch reale Vorkommnisse und gesellschaftliche Trends parodiert und anprangert. Auch der erste Trailer zu "GTA VI" ist voll von schrägen Vögeln.

Dass es beispielsweise die streitsüchtigen Frauen, die den Spitznamen "Karen" bekamen, zu Hauf in den USA gibt, beweisen unzählige Beiträge auf Social Media-Plattformen. Tatsächlich kommt einem auch die "Karen" aus dem Rockstar Games-Trailer irgendwie sehr bekannt vor.

Gleiches gilt für die Krokodile, die im Pool baden oder in einen Laden marschiern und eingefangen werden müssen. Auch für diese schrägen Momente aus dem Spiele-Trailer gibt es viele reale Pendants. Eine Frau, die das Dach eine fahrenden Autos als Dancefloor für eine Twerking-Tanzeinlage nutzt? Gefilmt auf einem Highway während der Spring Break-Saison in den USA!

The GTA VI trailer makes reference to various events from real life, for comparison here are images showing which events they are based off. #GTAVI pic.twitter.com/fCQNuiu30G — CentralGamingHub (@CGHchannel) December 5, 2023

Selbst die Typen, die im Trailer nackt die Gartenarbeit bestreiten oder gar vor einem Cop flüchten, entspringen der Realität. Einer der passenden Clips stammt unter anderem vom Nachrichtensender CHCH News in Halton.

Rockstar nailed it with the real-life references (1/7) pic.twitter.com/W11OkxKVUK — MMI (@morsmutual_) December 5, 2023

Der Miami-Joker

Nicht minder beeindruckend ist die Nähe des volltätowierten "Miami Jokers" zu seinem realen Vorbild - oder die Ansammlung von Straßen-Hooligans, die eine befahrene Kreuzung lahmlegen, um mit ihren Autos zu driften. Auch diese Szene konnte man im wahren Leben begutachten, festgehalten von einem Nachrichtensender, der diese verkehrsgefährdende Momentaufnahme aus dem Jahr 2020 zeigte.

South Beach in Miami: real vs digital

Doch auch unabhängig von den surrealen Szenen ist der "GTA VI"-Trailer eines der heißesten Gesprächsthemen der Stunde. Dazu trägt auch ein X-User bei, der eine Drohnenaufnahme des realen Strandabschnitts South Beach in Miami mit dem Strand vergleicht, der im Trailer zu sehen ist. Die Reaktionen loben die Detailverliebtheit und den Realismus des im Spiel gezeigten Strandes. Ein User schreibt sogar: "Die GTA 6-Version sieht besser als das echte Leben aus."

Drone shot of South Beach in comparison with the #GTA6 trailer 🌴🤯



📷 @OfficialJoelF pic.twitter.com/13etBJrff3 — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) December 6, 2023

Die Vorfreude ist auch deshalb groß, weil die Grafik der "GTA"-Spiele in der Regel mit dem Bildmaterial aus den vorangegangenen Trailern mithalten konnte. Wenn auch der "GTA IV"-Trailer auf die In-Game-Optik verweist, darf man sich auf das Jahr 2025 freuen, denn dann erscheint Teil 6 des Kultspiels.