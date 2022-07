Heidi Klum und Tom Kaulitz machen aktuell in den Alpen Urlaub. Neben diversen Fotos zu Wander-Aktivitäten und Kühe-Melken versorgt die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin ihre Fans auf Instagram auch mit freizügigen Bildern.

Auszeit in den Alpen: Das bedeutet für Heidi Klum und Ehemann Tom Kaulitz Wander-Ausflüge, Kühe melken sowie freizügige Schnappschüsse. Aktuell nimmt sich das Paar eine Pause in den Bergen, und das Model gewährt ihren Instagram-Followern private Einblicke in den Urlaub: Bilder vor dem Alpenpanorama, Fotos mit einer braun-weißen Kuh und der Tokio-Hotel-Star beim melken - all das wird festgehalten. Zuletzt veröffentlichte Klum sogar ein Oben-Ohne-Foto sowie einen nahezu nackten Ehemann.

Der Instagram-Post zeigt die 49-Jährige beim Relaxen mit ihrem 17 Jahre jüngeren Mann auf der Liege. Von Klum ist nur ein kleiner Ausschnitt zu sehen, der Musiker hat den Intimbereich mit einem Handtuch verdeckt. Mit "Hot Girl Summer" beschriftete Klum das Foto. Besonders freizügig zeigt sich die "Germany's Next Topmodel"-Moderatorin auf einem weiteren Foto dem Balkon. Bekleidet ist sie lediglich mit einer roten Bikinihose. "Boy, it's hot" - "Junge, ist es heiß" - lautet die knappe Caption.

Ihren Alpen-Urlaub unterbrach Klum vor wenigen Tagen, um kurzzeitig ins sizilianische Siracusa zu reisen. Ihre Tochter Leni lief auf der Modenschau des italienischen Luxulabels Dolce & Gabbana. Gemeinsam mit (Noch)-FC-Bayern-Star Robert Lewandowski sowie dessen Ehefrau saß die vierfache Mutter in der ersten Reihe.