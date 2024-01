Das gelang bisher nur einer KI: Ein 13-jähriger "Tetris"-Spieler, bekannt unter dem Pseudonym Blue Scuti, spielte als erster Mensch überhaupt das beliebte Puzzle-Game zu Ende. Danach folgte jedoch kein Abspann oder High-Score.

Heutzutage gibt es eine massive Anzahl an Computerspielen, doch ein Game zählt immer noch zu den Klassikern: "Tetris". Das puzzleartige Game des russischen Programmierers Alexei Paschitnow begeistert bis heute zahlreiche Spieler. Nun gelang einem 13-jährigen "Tetris"-Spieler etwas, was keiner zuvor schaffte: Als erster menschlicher Spieler zockte er das Game zu Ende.

Auf YouTube veröffentlichte der Teenager, der unter dem Pseudonym Blue Scuti bekannt ist, nun den Beweis. Die Überraschung folgte erst danach: Am Ende erwartete den 13-Jährigen kein Abspann oder High-Score, sondern der Absturz in einem extrem hohen Level. Um an dieses Ziel zu gelangen, brauchte er 38 Minuten. Das schaffte bisher nur eine KI.

Besondere Methode für hohe Punkte

Blue Scuti brach dabei sämtliche Rekorde, darunter das höchste je erreichte Level (157) und die meisten Punkte (6.850.560). In dem Spiel ist der 13-Jährige bereits geübt. Bei den 2023 Classic Tetris World Championships belegte er den dritten Platz.

Um bei Tetris hohe Punktzahlen zu erreichen, verwenden Tetrisspieler eine besondere Technik: Auf der Rückseite des Gamepads wird mit den Fingern unter dem Steuerkreuz getippt. Somit erfolgt das Tippen der Finger schneller, denn der Kontakt mit dem Steuerkreuz erfolgt dadurch mehr als 20 Mal in der Sekunde.