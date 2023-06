Für Fans der US-Serie "The Last of Us" mag Pedro Pascal der einzig wahre Joel Miller sein. Wie einer der Serienschöpfer nun verriet, war jedoch auch "Interstellar"-Star Matthew McConaughey im Rennen um die Hauptrolle.

Im Januar 2023 feierte die TV-Adaption des Game-Hits "The Last of Us" (in Deutschland bei Sky zu sehen) Premiere, wurde prompt zu einem der größten Serien-Hits des laufenden Jahres - und ließ Hauptdarsteller Pedro Pascal ("The Mandalorian") einmal mehr zum absoluten Publikumsliebling avancieren. Wie Craig Mazin, einer der Schöpfer des HBO-Erfolgs, nun in einem Podcast verriet, war für die Rolle des 48-Jährigen aber auch ein anderer Hollywoodstar im Gespräch: Matthew McConaughey!

Craig Mazin: Pedro Pascal stand zuerst nicht zur Verfügung

"Ich habe mit Matthew darüber geredet", erinnerte sich Mazin. Wirkliche Verhandlungen seien dabei jedoch nicht zustande gekommen. Pascal sei hingegen "von Anfang an" auf der Liste der Macher gewesen, hätte aber zunächst nicht für die Rolle zur Verfügung gestanden. Letztlich sei dann doch der erlösende Anruf von Pascals Agenten gekommen: "Wissen Sie, er könnte tatsächlich verfügbar sein."

"The Last of Us" wird vom US-amerikanischen Pay-TV-Sender HBO produziert. In Deutschland ist die Serie bei Sky und dessen Streamingdienst WOW zu sehen. Die Handlung beruht auf einem gleichnamigen Horror-Survival-Game, in dem die menschliche Zivilisation nach einer tödlichen Pilzinfektion ihrem Ende entgegensieht. Im Zentrum der Handlung stehen der überlebende Texaner Joel (Pascal) und seine 14-jährige Begleiterin Ellie ( Bella Ramsey), die durch das post-apokalyptische Amerika reisen.