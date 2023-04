Aktuell ist Schauspieler Jack Black im "Super Mario Bros. Film" zu hören, in dem er dem fiesen König Bowser seine Stimme leiht. Kleiner Bonus: Als Bowser veröffentlichte Black einen Song zum Film, der ihm nun seine erste Solo-Platzierung in den Charts bescherte.

Dass Jack Black nicht nur schauspielern, sondern auch singen kann, hat er in der Vergangenheit schon oft bewiesen. So ist er unter anderem Teil der komödiantischen Rockband Tenacious D, die aus ihm und seinem Schauspielkollegen Kyle Gass besteht und mit der er schon einige Erfolge feierte. Jetzt singt er wieder, allerdings in ungewohnter Rolle: Als Bowser, den er im Animations-Spektakel "Der Mario Bros." itemprop="name" />Super Mario Bros. Film" (im Kino) synchronisiert, veröffentlichte Jack Black kürzlich den Song "Peaches" - und stieg damit in die Charts ein. Es ist seine erste Hitparaden-Platzierung als Solo-Künstler.

Eine Hommage an die Prinzessin

Wie "Billboard" berichtet, landete der 53-Jährige auf Platz 83 der US-amerikanischen Hot 100 Single-Charts. Der Song wurde Anfang April durch Illumination, Nintendo und Back Lot Music veröffentlicht. "Peaches" erreichte In der ersten Woche über fünf Millionen US-Streams und wurde über 6.000-mal heruntergeladen. Außerdem debütierte das Lied auf Platz sechs der Digital Song Sales Charts.

Am Veröffentlichungstag wurde auch ein Musikvideo zum Song hochgeladen. In dem Clip ist Black, wie die Videospiel-Figur Bowser, in Grün gekleidet, und spielt auf einem pfirsichfarbenen Klavier. Während er das Lied vorträgt, schmachtet er ein Bild von Prinzessin Peach an. Passend zum Songtitel ist das Foto neben einer Schüssel Pfirsiche zu sehen. Das Lied ist eine Hommage an seine geliebte Prinzessin, die in der englischen Originalfassung des "Super Mario Bros." itemprop="name" />Mario Bros Films." von von Anya Taylor-Joy ("Das Damengambit") gesprochen wird. Zuletzt stand das Musikvideo bereits bei über 15 Millionen Abrufen.