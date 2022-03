Florence Pugh soll als Prinzessin Irulan Corrino in "Dune - Teil 2" zu sehen sein. Dies berichtete das US-Branchenblatt "Deadline" am Dienstag.

Sie ist einer der Shootingstars in Hollywood: Für ihre Nebenrolle in "Little Women" wurde Florence Pugh für einen Oscar nominiert. Nun könnte sie bald Teil der nächsten Oscar-Produktion werden: Wie das US-Branchenblatt "Deadline" unter Berufung auf eine unbekannte Quelle berichtet, soll die 26-jährige Britin eine Rolle in "Dune - Teil 2" übernehmen.

Dem Vernehmen nach soll Pugh die älteste Tochter von Imperator Shaddam Corrino IV, Prinzessin Irulan Corrino, verkörpern. Die Vorbereitungen zu dem Film, in welchem erneut Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya und Josh Brolin zu sehen sein werden, sind bereits in vollem Gange. Als Regisseur, Produzent und Co-Drehbuchautor kehrt Denis Villeneuve zurück.

Zuletzt war Pugh in der Marvel-Serie "Hawkeye" zu sehen, die zur Weihnachtszeit 2021 auf Disney+ veröffentlicht wurde. Davor war sie in "Black Widow" die Schwester der Titelheldin Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

Bis heute spielte "Dune - Teil 1" weltweit 400 Millionen Dollar an den Kinokassen ein. Bei den Academy Awards, welche am 27. März verliehen werden, ist der Film zehnmal nominiert, darunter in der Königsdisziplin "Bester Film".