Deutschlands bekanntester Streamer zieht die Reißleine - und verordnet sich selbst eine Sendepause. Er sei am "wohl tiefsten Punkt seines Lebens" und werde Zeit brauchen, um sich wiederzufinden, schrieb MontanaBlack.

Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack, zählt zu Deutschlands erfolgreichsten Gaming-Streamern - trotz mitunter kontroverser Auftritte, die ihm Negativ-Schlagzeilen und mehrere Sendeverbote einbrachten.

Über vier Millionen User folgen dem 33-Jährigen aus Buxtehude allein auf der zu Amazon gehörenden Streaming-Plattform Twitch, sein YouTube-Kanal zählt über 2,8 Millionen Abonnenten, bei Instagram knackte er die Drei-Millionen-Marke. Zwei Biografien, die seinen Aufstieg vom Junkie zum YouTube-Star und weiter zum Millionär beschreiben, gibt es schon. Ebenso eine eigene Klamotten-Linie, mit seinem Namen gebrandete PC-Hardware und ein eigenes Mobile-Game. In der Garage stehen schnelle Autos.

Rückkehr ungewiss

Doch auf dem Höhepunkt seiner Karriere schockt der Streamer mit einer Nachricht: "Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen, körperlich und mental", schrieb er am Wochenende bei Twitter. "Es sind einige Sachen passiert, außerhalb des Internets." Er werde "meine Zeit brauchen, um wieder der Alte zu werden. Wann oder wie, weiß ich gerade selber nicht. Danke."

Was genau er damit mein, ist unklar. Auffällig war jedoch die lange Sendepause von "Monte", wie seine Fans ihn nennen. Zuletzt streamte er am 13. Februar, im Schnitt sahen 47.000 Menschen zu.

Unlängst gab es heftige Kritik an Eris - unter anderem, weil er für sogenannte NFTs warb. Eines dieser digitalen Kunstwerke zeigte einen Affen mit Hakenkreuz. Zunächst tat er die Aufregung darüber als übertrieben ab, räumte dann aber einen Fehler ein und entschuldigte sich für die Relativierung. Bei einem anderen beworbenen Token stehen Vorwürfe einer betrügerischen Masche im Raum. Im September 2021 geriet der Streamer zudem in die Schlagzeilen, als in sein Haus eingebrochen wurde. Die Täter erbeuteten dabei Videospiele und Konsolen im Wert von über 100.000 Euro.

Melde mich auch mal.

Aktuell bin ich wohl am tiefsten Punkt meines Lebens angekommen,körperlich und mental.

Es sind einige Sachen passiert, außerhalb des Internets und werde meine Zeit brauchen um wieder der alte zu werden. Wann oder wie weiß ich grade selber noch nicht.

Danke — GetOnMyLvL (@MontanaBlack) February 19, 2022

Auch sein Podcast-Partner Simon Unge bestätigte auf Twitter, dass es vorerst keine neuen Folgen der gemeinsamen Sendung "Chatgeflüster" geben wird. "Alles Gute Monte, deshalb auch kein Podcast, bis es wieder besser ist", erklärte Unge.