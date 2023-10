Es ist der Beginn einer neuen Ära beim DFB: Am Samstag sitzt Julian Nagelsmann erstmals als Coach der deutschen Fußball-Nationalmannschaft auf der Bank. Uli Hoeneß hält die Besetzung des Postens für vollkommen richtig - übte aber auch harte Kritik am Verband.

Bei der deutschen Nationalmannschaft sind nach dem Rauswurf von Hansi Flick die Uhren auf Null gestellt. Unter Neu-Trainer Julian Nagelsmann soll der Neustart gelingen - und die zuletzt enttäuschenden Turnier-Ergebnisse sollen rasch in Vergessenheit geraten.

Vor seinem ersten Spiel am Samstag, 14. Oktober, gegen die USA (live bei RTL, Anstoß um 21 Uhr) bekam Nagelsmann große Vorschusslorbeeren. Uli Hoeneß, der beim FC Bayern als großer Unterstützer des jungen Coaches galt, sagte im Interview mit RTL: "Wir waren uns beim FC Bayern einig, dass er jetzt für diese Situation genau der Richtige ist."

"Dafür ist Julian genau der Richtige"

Der 36-Jährige sei nicht nur "frisch und jung" sondern auch "total erholt", lobte Hoeneß: "Er hat sehr viel Elan. Ich bin überzeugt, dass er viel Kraft getankt hat. Und jetzt braucht die Nationalmannschaft Optimismus. Sie braucht Aufbruchstimmung und ich denke, dafür ist Julian genau der Richtige."

Dass Nagelsmann bei seiner ersten Nominierung auch auf erfahrene Kräfte setzt, kann Uli Hoeneß nachvollziehen: "Ich denke, dass er jetzt gut daran tut, nicht so viel zu experimentieren, denn die Zeit ist knapp." Nur dann könne die Mannschaft eine gute Einheit bilde, die es zwingend brauche, um bei der Heim-EM 2024 eine gute Figur zu machen, führte Hoeneß aus. Die kurze Vertragszeit zwischen Nagelsmann und dem DFB, die aktuell bis zum Ende der Europameisterschaft befristet ist, hält der ehemalige Bayern-Präsident ebenfalls für richtig: "Wenn das gut geht, dann gibt's wieder riesige Chancen für beide Seiten."

Uli Hoeneß fordert frühere Anstoßzeiten und niedrigere Ticketpreise

So positiv sich Uli Hoeneß über Julian Nagelsmann äußerte, so hart urteilte der 71-Jährige über den DFB: "Der Fan ist der Mittelpunkt allen Interesses, und da sind in der Vergangenheit viele, viele Fehler gemacht worden." Um etwa die Jugendlichen wieder für Fußball zu begeistern, müsse über eine Vorverlegung der Anstoßzeiten diskutiert werden.

Auch an den hohen Eintrittspreisen stört sich der Europameister von 1972: "Natürlich hat sich der DFB durch eigenes Verschulden in eine finanzielle Schieflage gebracht, aber dafür können die Kids, die ins Stadion gehen, wohl nichts dafür." Außerdem bezeichnete Hoeneß Geheimtrainings als "totalen Blödsinn".

Noch deutlicher wurde Uli Hoeneß angesichts des anstehenden Testspiels gegen Mexiko, das um 2 Uhr nachts deutscher Zeit angepfiffen wird. "Ich will das deutsche Volk und die deutschen Zuschauer hinter mich bringen", polterte er über das aus seiner Sicht "amateurhafte" Verhalten: "Und dann kann ich Ihnen nicht ein Länderspiel mit einem neuen Trainer nachts um 2 Uhr anbieten."