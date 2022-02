Die Lizenzrechte am "Herr der Ringe"-Universum stehen zum Verkauf. Der milliardenschwere Deal soll noch in dieser Woche über die Bühne gehen. Mit Warner und Amazon scheinen die Favoriten bereits festzustehen.

Im Herbst startet das Serien-Highlight des Jahres: "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" erzählt ab 2. September bei Amazon Prime Video ein neues Kapitel aus Mittelerde. Laut Berichten von "Variety" könnte es nicht das letzte Projekt von Amazon im "Herr der Ringe"-Universum geblieben sein. Der Branchendienst schreibt, dass noch in dieser Woche die Lizenzrechte an den Werken von J.R.R. Tolkien unter den Hammer kommen. Im milliardenschweren Deal, der laut "Variety" mindestens zwei Milliarden US-Dollar einbringen soll, gelten Amazon und Warner als Favoriten.

Bisher lagen die Rechte der Verwertung von "Herr der Ringe" und "Der Hobbit" in Filmen, Videospielen, Merchandising, Themenparks und Live-Events beim Unternehmen Zaentz. Seit 1976 waren die Rechte im Besitz der Firma. Dass Amazon schon vor dem Rechteverkauf die Produktion von "Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" startete, liegt "Variety" zufolge an einem Schlupfloch in den Vertragswerken. Demnach war eine TV-Serie mit mehr als acht Episoden nicht von dem bisherigen Rechtepaket abgedeckt. Dadurch konnte Amazon 2017 mit dem Vertrag direkt an die Tolkien-Erben herantreten.